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లాటరీ గెలవలేదని షాప్ ఓనర్‌పై దాడి- అసలు గెలిస్తే ఏం చేస్తారు? ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది?

కేరళలో లాటరీ టికెట్‌కు ప్రైజ్ రాలేదని విక్రేతపై కస్టమర్ దాడి- రూ.30 కోట్ల థిరువోణం బంపర్ విజేత ఇంకా ఎవరో తెలియలేదు- ఇతర రాష్ట్రాల వారు కేరళ లాటరీ గెలిస్తే క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా?

Kerala Bumper Lottery
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 7:30 PM IST

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Kerala Bumper Lottery : లాటరీ టికెట్ కొన్నారు. అదృష్టం కలిసి రాలేదు. ప్రైజ్ రాలేదని కోపంతో షాప్ ఓనర్‌పైనే దాడి చేశారు. కేరళలో జరిగిన ఆ ఘటన ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోవైపు ఇదే కేరళలో తాజాగా ఏకంగా రూ.30 కోట్ల థిరువోణం బంపర్ లాటరీ విజేత ఎవరో కూడా ఇంకా బయటకు రాలేదు. ఇంత పెద్ద మొత్తం గెలిస్తే ఏం చేయాలి? టికెట్‌ను ఎలా భద్రపరచాలి? డబ్బు పొందేందుకు ఎలాంటి పత్రాలు కావాలి? తెలుసుకుందాం.

లాటరీ టికెట్ రాలేదని దాడి
కేరళలోని వయనాడ్ నంబియార్‌కున్నులో ఆదివారం ఈ ఘటన జరిగింది. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, తమిళనాడుకు చెందిన శివకుమార్ తరచూ వయనాడ్‌కు వచ్చి లాటరీ టికెట్లు కొనుగోలు చేసేవాడు. అయితే తాను కొన్న టికెట్లలో ఒక్కదానికీ ప్రైజ్ రాలేదని అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు. ఆదివారం ఉదయం మద్యం మత్తులో లాటరీ షాప్‌కు వచ్చిన శివకుమార్, టికెట్ల విషయంలో విక్రేత వినిత రాజేశ్‌తో గొడవకు దిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆ తర్వాత కోపంలో ఆమె మెడపై కత్తితో దాడి చేయడంతో పాటు తలకు కూడా గాయాలు చేసినట్లు చెప్పారు. స్థానికులు వెంటనే జోక్యం చేసుకుని నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గాయపడిన వినితను సుల్తాన్ బతేరి ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. పోలీసులు శివకుమార్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

రూ.30 కోట్ల విజేత ఎక్కడ?
ఇదిలా ఉంటే కేరళ లాటరీ చరిత్రలోనే అత్యధికంగా ప్రకటించిన రూ.30 కోట్ల థిరువోణం బంపర్ ప్రైజ్ విజేత మాత్రం ఇంకా బయటకు రాలేదు. ఈ ఏడాది థిరువోణం బంపర్ లాటరీ టికెట్ నంబర్ TL 360615. ఆ టికెట్ కన్నూర్ జిల్లా చక్కరకల్‌లోని ముత్తు లాటరీ ఏజెన్సీ ద్వారా విక్రయమైంది. ఏజెన్సీ సబ్‌ఏజెంట్ అనీష్ ఎం.వి. ఈ టికెట్‌ను విక్రయించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఇదే ఏజెన్సీ గత క్రిస్మస్-న్యూ ఇయర్ బంపర్ విజేత టికెట్‌ను కూడా విక్రయించింది. టికెట్ విక్రయించిన ఏజెన్సీకి 12 శాతం కమిషన్‌గా సుమారు రూ.3.60 కోట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే అసలు రూ.30 కోట్ల విజేత మాత్రం ఇప్పటివరకు లాటరీ అధికారులను సంప్రదించలేదు. విజేత ఒరిజినల్ టికెట్‌తో 30 రోజుల్లోగా క్లెయిమ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

లాటరీ గెలిస్తే మొదట ఏం చేయాలి?
లాటరీ గెలిచిన వెంటనే ఉత్సాహంలో టికెట్‌ను ఎక్కడపడితే అక్కడ పెట్టడం మాత్రం చేయకూడదు. ముందుగా టికెట్‌ను భద్రంగా ఉంచుకోవాలి. టికెట్ వెనుక భాగంలో పేరు, చిరునామా, సంతకం రాయాలని లాటరీ శాఖ సూచనలు చెబుతున్నాయి. ఆ తర్వాత టికెట్ ముందు, వెనుక భాగాలను స్పష్టంగా కనిపించేలా ఫొటోకాపీలు తీసుకోవడం మంచిది. ఒరిజినల్ టికెట్ చినిగిపోకుండా, తడవకుండా జాగ్రత్తగా ఉంచాలి. ప్రైజ్ గెలిచిన టికెట్‌ను గుర్తింపు పత్రాలతో కలిసి ప్రభుత్వ లాటరీ కార్యాలయం లేదా నిబంధనలకు అనుగుణంగా బ్యాంకులో సమర్పించవచ్చు. ప్రభుత్వ గెజిట్‌లో వచ్చిన ఫలితాలను పరిశీలించి, నిర్ణీత సమయంలోపు టికెట్‌ను సమర్పించాలి.

ఏ పత్రాలు అవసరం?
పెద్ద మొత్తంలో ప్రైజ్ మనీ క్లెయిమ్ చేసేటప్పుడు దరఖాస్తు, టికెట్ రెండు వైపుల అటెస్టెడ్ కాపీలు, రెండు పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోలు, గుర్తింపు పత్రాలు వంటి వాటిని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. పాన్ కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఓటర్ ఐడీ, పాస్‌పోర్ట్ వంటి గుర్తింపు పత్రాలను ఉపయోగించవచ్చు. స్టాంప్‌డ్ రిసీట్ ఫారమ్‌ను కూడా నిబంధనల ప్రకారం సమర్పించాలి. విజేత మైనర్ అయితే గార్డియన్ సర్టిఫికెట్ అవసరం. ఒకటి కంటే ఎక్కువ మంది కలిసి టికెట్ కొన్నట్లయితే, ప్రైజ్ మనీ తీసుకునే వ్యక్తికి ఇతరుల అనుమతి, సంబంధిత అధికార పత్రాలు అవసరం. బ్యాంకు ద్వారా క్లెయిమ్ చేస్తే విజేత తరఫున అధికార పత్రాలు, బ్యాంకు సర్టిఫికెట్లు వంటి అదనపు డాక్యుమెంట్లు అవసరం కావచ్చు.

ఇతర రాష్ట్రాల వారు గెలిస్తే?
కేరళ లాటరీ టికెట్‌ను కేరళలో చట్టబద్ధంగా కొనుగోలు చేసిన ఇతర రాష్ట్రాల వ్యక్తులు కూడా నిబంధనలకు అనుగుణంగా ప్రైజ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే టికెట్ కేరళలోనే కొనుగోలు చేసినట్లు నిరూపించే ఆధారాలు అవసరం కావచ్చు. ప్రయాణ టికెట్లు, కేరళలో ఉన్నట్లు చూపించే హోటల్ బిల్లులు వంటి ఆధారాలను అడిగే అవకాశం ఉంది. సొంత రాష్ట్రానికి సంబంధించిన డొమిసైల్ లేదా నివాస ధ్రువీకరణ, బ్యాంకు వివరాలు కూడా అవసరం కావచ్చు. అంటే లాటరీ గెలవడం ఒక అదృష్టం అయితే ఆ అదృష్టాన్ని డబ్బుగా మార్చుకోవడానికి మాత్రం టికెట్ భద్రత, సరైన పత్రాలు, గడువులోపు క్లెయిమ్ చాలా ముఖ్యం. ఇక రూ.30 కోట్ల బంపర్ విజేత ఎవరు అన్నది మాత్రం ఇప్పుడు కేరళలో ఆసక్తిగా మారింది.

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