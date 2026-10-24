లోక్భవన్లో నాన్వెజ్పై నిషేధం లేదన్న గవర్నర్ ఆఫీస్- కాషాయ అజెండా అంటూ కేసీ విమర్శలు
శాకాహార వంటకాలపై ఎలాంటి సర్క్యులర్ జారీ చేయలేదని గవర్నర్ కార్యాలయం స్పష్టం చేసింది. గవర్నర్ వ్యక్తిగత ఆహార అలవాట్ల మేరకే వంటగదిలో ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపింది.
Published : October 24, 2026 at 2:03 PM IST
Kerala Veg Controversy : కేరళ లోక్భవన్లో కేవలం శాకాహార వంటకాలే తయారు చేయాలంటూ ఎలాంటి అధికారిక సర్క్యులర్ జారీ చేయలేదని గవర్నర్ కార్యాలయ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. కొత్త గవర్నర్ ఓం ప్రకాశ్ మాథుర్ వ్యక్తిగతంగా శాకాహారం తీసుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఆయన కోసం వంటగదిలో శాకాహార భోజనం మాత్రమే తయారు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించాయి. ఈ ఏర్పాట్లు మౌఖిక సూచన మేరకే జరుగుతున్నాయని, లోక్భవన్ సిబ్బంది ఆహార అలవాట్లపై ఎలాంటి ఆంక్షలు విధించలేదని తెలిపాయి. ఈ అంశంపై అనవసర వివాదం సృష్టిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, ఇది కాషాయ అజెండాలో భాగమని విమర్శించారు.
కేరళ కొత్త గవర్నర్గా ఓం ప్రకాశ్ మాథుర్ బాధ్యతలు చేపట్టిన నేపథ్యంలో లోక్భవన్ వంటగదిలో మాంసాహార వంటకాల తయారీ, వడ్డింపుపై నిషేధం విధించినట్లు గురువారం కథనాలు వెలువడ్డాయి. దీంతో రాష్ట్రంలో రాజకీయ వివాదం మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్ అదనపు ప్రైవేట్ కార్యదర్శి పీ శ్రీకుమార్ వివరణ ఇచ్చారు. గవర్నర్ కోసం కేటాయించిన వంటగదిలో ఆయన ఆహార అభిరుచులకు అనుగుణంగా శాకాహార భోజనం తయారు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అయితే, దీనిపై ఎలాంటి లిఖితపూర్వక ఆదేశాలు లేదా సర్క్యులర్ జారీ చేయలేదని స్పష్టం చేశారు. లోక్భవన్లో పనిచేసే ఉద్యోగులు తమకు నచ్చిన ఆహారాన్ని బయటి నుంచి తెచ్చుకుని తినేందుకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని పేర్కొన్నారు. సిబ్బంది ఆహార ఎంపికలపై పరిమితులు విధించలేదని స్పష్టం చేశారు.
'కాషాయ అజెండా' అంటూ కాంగ్రెస్ విమర్శలు
ఇదే అంశంపై కేసీ వేణుగోపాల్ తీవ్రంగా స్పందించారు. లోక్భవన్లో శాకాహారానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్న ఆదేశాలు ఉన్నట్లు వచ్చిన వార్తలను ప్రస్తావిస్తూ, ఇది సంఘ్ పరివార్ కాషాయ అజెండాలో భాగమని ఆరోపించారు. కేరళకు ప్రత్యేకమైన ఆహార సంస్కృతి ఉందని, తీర ప్రాంత రాష్ట్రంగా ఇక్కడ చేపలు, ఇతర మాంసాహార వంటకాలకు సంప్రదాయంగా ప్రాధాన్యత ఉందని పేర్కొన్నారు. ప్రజలు తమకు నచ్చిన ఆహారాన్ని ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ కలిగి ఉన్నారని చెప్పారు. తరతరాలుగా అనుసరిస్తున్న ఆహార అలవాట్లను నియంత్రించేందుకు లేదా ప్రజలు ఏమి తినాలో నిర్ణయించేందుకు చేసే ప్రయత్నాలు ఆమోదయోగ్యం కావని వ్యాఖ్యానించారు. రాజ్యాంగబద్ధ పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి తన వ్యక్తిగత అభిరుచులను ఇతరులపై రుద్దడం సరికాదని అన్నారు. లోక్భవన్లో పనిచేసే ఉద్యోగుల్లో మలయాళీలు కూడా ఉన్నారని, వారి ఆహార స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగించే చర్యలు తీసుకోకూడదని వేణుగోపాల్ పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి పరిమితులు విధించడం రాజ్యాంగం కల్పించిన ప్రాథమిక హక్కులకు విరుద్ధమని ఆరోపించారు.
ఆహార ఎంపిక వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ: రమేశ్ చెన్నితల
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత రమేశ్ చెన్నితల కూడా ఈ వ్యవహారంపై స్పందించారు. ఏం తినాలనే నిర్ణయం ప్రతి వ్యక్తి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన అంశమని, దానిని ఇతరులు నిర్దేశించకూడదని పేర్కొన్నారు. గవర్నర్ స్వయంగా శాకాహారం తీసుకోవడంపై తమకు అభ్యంతరం లేదని కాంగ్రెస్ నేతలు స్పష్టం చేశారు. అయితే, ఆయన వ్యక్తిగత ఆహార అలవాట్ల ఆధారంగా లోక్భవన్ వంటగది మొత్తం పనిచేయాలని నిర్దేశించడం సరికాదని విమర్శించారు.
ఓం ప్రకాశ్ మాథుర్ కేరళకు 29వ గవర్నర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అక్టోబర్ 23 (శుక్రవారం) తిరువనంతపురంలోని లోక్భవన్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో కేరళ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సౌమెన్ సేన్ ఆయనతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము జారీ చేసిన నియామక ఉత్తర్వులను చదివిన అనంతరం మాథుర్ హిందీలో ప్రమాణం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి వీడీ సతీశన్ నేతృత్వంలోని మంత్రివర్గ సభ్యులు, ఇతర ప్రముఖులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. బాధ్యతలు చేపట్టడానికి ముందు మాథుర్ తిరువనంతపురంలోని శ్రీ పద్మనాభస్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. విమానాశ్రయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆయనకు అధికారిక స్వాగతం పలికింది.