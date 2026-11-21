శబరిమల భక్తులకు శుభవార్త- తెలుగు సహా 6 భాషల్లో 'శరణ్' డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్- పంబలో స్పాట్ బుకింగ్పై క్లారిటీ!
Sabarimala SARAN Platform : శబరిమల అయ్యప్ప భక్తుల ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడానికి కేరళ ప్రభుత్వం తెలుగు సహా మొత్తం 6 భాషల్లో SARAN పేరిట డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ను ప్రారంభించింది.
Published : November 21, 2026 at 7:27 PM IST
శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులకు కేరళ ప్రభుత్వం మరో కీలక సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ప్రయాణ మార్గాల నుంచి మొదలుకొని విశ్రాంతి కేంద్రాలు, వైద్య సేవలు, రవాణా సదుపాయాలు, స్థానిక ప్రకటనలకు సంబంధించిన సమస్త సమాచారాన్ని ఒకే చోట అందించేలా చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా ఆరు భాషల్లో శరణ్ (SARAN) పేరుతో సరికొత్త డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ను ప్రారంభించింది. మరోవైపు పంబలో స్పాట్ బుకింగ్ కేంద్రాన్ని తిరిగి ప్రారంభించే ప్రతిపాదన లేదని ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు (TDB) స్పష్టం చేసింది. ఇదే సమయంలో నీలక్కల్లో భక్తుల్ని తీసుకొచ్చిన ఓ వాహనం డ్రైవర్పై చేయి చేసుకున్న ఏఎస్ఐని అధికారులు సస్పెండ్ చేశారు.
తెలుగు సహా 6 భాషల్లో శరణ్ ప్లాట్ఫామ్
41 రోజుల శబరిమల మండల పూజా మహోత్సవాలు నవంబర్ 17న ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి తరలివచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం, వారికి మెరుగైన సేవలు అందించడానికి కేరళ ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు చేపట్టింది. భక్తుల ప్రయాణాన్ని మరింత సురక్షితంగా, సులభతరంగా, సౌకర్యవంతంగా మార్చడానికి కేరళ స్థానిక స్వపరిపాలన శాఖ (LSGD) శరణ్ పేరుతో ఆరు భాషల డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ను ప్రారంభించింది. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు భాషాపరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా తెలుగు, మలయాళం, ఇంగ్లీష్, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని కోసం ఇంకా యాప్ను ప్రత్యేకంగా డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి మొబైల్ బ్రౌజర్లోనే సమాచారం తెలుసుకునే విధంగా రూపొందించారు. ఇంకా ఫోన్ హోం స్క్రీన్కు కూడా దీనిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ డిజిటల్ వేదికను మంత్రి కేఎం షాజీ అధికారికంగా ప్రారంభించారు.
శరణ్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రత్యేకతలు ఇవే
- విశ్రాంతి కేంద్రాలు- లొకేషన్ ఆధారంగా సమీపంలోని విశ్రాంతి కేంద్రాల సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు. ఎక్కడ ఉన్నాయి, సామర్థ్యం ఎంత?, తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు సహా స్నానపు గదులు, పార్కింగ్ ప్లేస్, మొబైల్ ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది, వాలంటీర్ సేవలు, దివ్యాంగుల వసతి వివరాల్ని తెలుసుకోవచ్చు.
- లైవ్ మ్యాప్, అత్యవసర సేవలు- గూగుల్ మ్యాప్స్ సహకారంతో ఈ పోర్టల్ ద్వారా సమీపంలోని ఆస్పత్రులు, పోలీస్, ఫైర్ స్టేషన్లు, ఏటీఎంలు, పెట్రోల్ బంకులు, బస్ స్టేషన్ల దారుల్ని సులభంగా గుర్తించవచ్చు.
- పూజా సమయాలు- హోం స్క్రీన్పైనే రోజువారీగా పూజా సమయాలు కనిపిస్తాయి. ఇంకా అన్నదానం, ప్రత్యేక బస్సులు, వైద్య శిబిరాల వివరాల్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తారు.
- ఫిర్యాదులు- విశ్రాంతి కేంద్రాల పరిశుభ్రతపై భక్తులు తమ అభిప్రాయాల్ని తెలియజేయొచ్చు. రేటింగ్ ఇవ్వొచ్చు. ఇందులోనే ఫిర్యాదులు కూడా నమోదు చేయవచ్చు.
పంబలో స్పాట్ బుకింగ్ ఉండదు!
శబరిమలకు నీలక్కల్- పంబ మార్గంలో వెళ్లే భక్తుల కోసం పంబలో స్పాట్ బుకింగ్ కేంద్రాన్ని తిరిగి ప్రారంభిస్తారంటూ వచ్చిన వార్తల్ని ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు (TDB) ఖండించింది. ప్రస్తుతానికి అలాంటి ప్రతిపాదన ఏదీ లేదని, స్పాట్ బుకింగ్ కేంద్రం నీలక్కల్లోనే కొనసాగుతుందని శనివారం రోజు స్పష్టం చేసింది. కేరళ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు గతంలోనే ఈ మార్గంలో వచ్చే భక్తుల కోసం స్పాట్ బుకింగ్ సదుపాయాన్ని పంబ నుంచి నీలక్కల్కు మార్చామని, అదే విధానం యథాతథంగా కొనసాగుతుందని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. ఈ విషయంలో కొత్తగా సీఎం వీడీ సతీషన్ ఎలాంటి ఆదేశాలు ఇవ్వలేదని పేర్కొంది. నీలక్కల్తో పాటుగా ఎరుమేలి, వండిపెరియార్ సత్రం, చెంగన్నూర్లోనూ స్పాట్ బుకింగ్ కేంద్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది.
డ్రైవర్పై చేయి చేసుకున్న ఏఎస్ఐ సస్పెండ్
నీలక్కల్ బేస్ క్యాంప్ దగ్గర శబరిమల భక్తులతో వచ్చిన టెంపో వ్యాన్ డ్రైవర్పై చేయి చేసుకున్న అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (ASI) జిజోను అధికారులు శనివారం సస్పెండ్ చేశారు. పార్కింగ్ ప్లేస్కు వెళ్లే ముందు పంబ బస్సులు ఎక్కే చోట భక్తుల్ని దించుతుండగా, ఏఎస్ఐ ఆ వ్యాన్ తాళాలు తీసి డ్రైవర్పై చెంపదెబ్బ కొట్టారు. డ్రైవర్ ఈ ఘటనను మొబైల్లో రికార్డ్ చేయడంతో విషయం పై అధికారుల దృష్టికి చేరింది. విచారణకు ఆదేశించి ఆయనను సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అయ్యప్ప భక్తుల పట్ల ఎవరు దురుసుగా ప్రవర్తించినా ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని రాష్ట్ర హోం మంత్రి రమేష్ చెన్నితల, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కె. మురళీధరన్ స్పష్టం చేశారు.