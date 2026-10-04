సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై విజిలెన్స్ విచారణ- హోంమంత్రి ఆదేశం
2006లో పీడబ్ల్యూడీ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పటి వ్యవహారంపై దర్యాప్తు- మలేసియా ఇంజనీర్ లీ సీ బీన్ ఆత్మహత్య కేసులో విచారణ- లీ రాసిన సూసైడ్ నోట్లో జ్ఞానేశ్ కుమార్ పేరు ఉన్నట్లు ఆరోపణలు
Published : October 4, 2026 at 8:44 AM IST
Vigilance Inquiry Against CEC : ఓట్ల చోరీ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు సంబంధించిన ఓ పాత కేసులో కేరళం హోంమంత్రి రమేశ్ చెన్నితాల విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించారు. ఈ మేరకు 2006లో స్టేట్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీగా జ్ఞానేశ్ కుమార్ పనిచేసిన సమయంలో జరిగిన అవకతవకలపై ఈ దర్యాప్తు జరగనుంది. కేరళ స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఎంసీ రోడ్డు అభివృద్ధి పనుల్లో పాల్గొన్న ప్యాటీ- బెల్ కన్సార్టియానికి చెందిన మలేసియా సివిల్ ఇంజనీర్ లీ సీ బీన్ ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన వ్యవహారంలో ఈ విచారణ చేస్తారు.
లీ రాసిన సూసైడ్ నోట్లో జ్ఞానేశ్ కుమార్ పేరు ఉన్నట్లు అప్పట్లో ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆ సమయంలో బాహ్య ఒత్తిళ్ల కారణంగా ఈ కేసును తప్పుదోవ పట్టించారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో తాజాగా విజిలెన్స్ దర్యాప్తునకు కేరళం హోంమంత్రి ఆదేశాలు ఇచ్చారు. జ్ఞానేశ్ కుమార్ ప్రమేయం ఉన్న ఈ కేసులో బయటి వ్యక్తుల ప్రభావం, తదితర ఆరోపణలపై సమగ్రంగా విచారణ జరిపి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని రమేశ్ చెన్నితాల నేరుగా విజిలెన్స్ డైరెక్టర్ను ఆదేశించినట్లు హోంమంత్రి కార్యాలయం వెల్లడించింది.