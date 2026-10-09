మాజీ సీఎం విజయన్, ఆయన కుమార్తెపై FIR నమోదు చేయండి: కేరళ హైకోర్టు ఆదేశం
FIR Aganist Pinarayi Vijayan : సీఎంఆర్ఎల్-ఎక్సాలాజిక్ కేసులో ఈడీ సమాచారం ఆధారంగా కేరళ మాజీ సీఎం పినరయి విజయన్, ఆయన కుమార్తెపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు ఆదేశించింది.
పినరయి విజయన్, వీణా విజయన్, మహమ్మద్ రియాజ్ (ETV Bharat)
Published : October 9, 2026 at 12:41 PM IST
FIR Against Pinarayi Vijayan : కేరళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్, ఆయన కుమార్తె వీణ, అల్లుడు మహమ్మద్ రియాస్లపై అవినీతి నిరోధక చట్టం కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు శుక్రవారం ఆదేశించింది. సీఎంఆర్ఎల్-ఎక్సాలాజిక్ ముడుపుల కేసు విషయంలో కేఎం షాజహాన్ దాఖలు చేసిన రిట్ పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన జస్టిస్ ఎ.బద్గరుదీన్ ఈ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.