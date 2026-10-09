ETV Bharat / bharat

మాజీ సీఎం విజయన్​, ఆయన కుమార్తెపై FIR నమోదు చేయండి: కేరళ హైకోర్టు ఆదేశం

FIR Aganist Pinarayi Vijayan : సీఎంఆర్​ఎల్​-ఎక్సాలాజిక్ కేసులో ఈడీ సమాచారం ఆధారంగా కేరళ మాజీ సీఎం పినరయి విజయన్​, ఆయన కుమార్తెపై ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేయాలని ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు ఆదేశించింది.

Pinarayi Vijayan, Veena Vijayan, Muhammad Riyaz
పినరయి విజయన్, వీణా విజయన్, మహమ్మద్ రియాజ్ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 9, 2026 at 12:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

FIR Against Pinarayi Vijayan : కేరళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్​, ఆయన కుమార్తె వీణ, అల్లుడు మహమ్మద్ రియాస్​లపై అవినీతి నిరోధక చట్టం కింద ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేయాలని ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు శుక్రవారం ఆదేశించింది. సీఎంఆర్​ఎల్​-ఎక్సాలాజిక్ ముడుపుల కేసు విషయంలో కేఎం షాజహాన్ దాఖలు చేసిన రిట్​ పిటిషన్​పై విచారణ జరిపిన జస్టిస్​ ఎ.బద్గరుదీన్ ఈ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

TAGGED:

CMRL EXALOGIC CASE UPDATES
CMRL PAYOFF CASE UPDATES
UDF LEADERS IN MASAPPADI CASE
HIGH COURT ORDER ON MASAPPADI
FIR AGAINST PINARAYI VIJAYAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.