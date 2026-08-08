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స్కూల్ క్విజ్‌లో సావర్కర్ ప్రశ్నపై వివాదం- తీవ్ర రాజకీయ దుమారం- విచారణకు ఆదేశించిన ప్రభుత్వం!

కేరళలో స్కూల్ క్విజ్‌లో సావర్కర్‌పై అడిగిన ప్రశ్నతో రాజకీయ దుమారం- బ్రిటిషర్ల చేత అత్యంత కఠిన శిక్ష పొందిన స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడిగా పేర్కొనడంపై వివాదం- విచారణకు ఆదేశించిన విద్యాశాఖ మంత్రి

Kerala Govt Probe Savarkar Quiz
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2026 at 8:32 PM IST

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Kerala Govt Probe Savarkar Quiz : కేరళలోని కొన్ని పాఠశాలల్లో నిర్వహించిన ఒక క్విజ్ పోటీ తీవ్ర రాజకీయ దుమారానికి దారితీసింది. హిందుత్వ సిద్ధాంతకర్త వీడీ సావర్కర్‌ను 'బ్రిటిష్ వారి నుంచి అత్యంత తీవ్రమైన శిక్షను అనుభవించిన స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు' అని అభివర్ణిస్తూ ఒక ప్రశ్నాపత్రాన్ని తయారు చేయడంపై వివాదం చెలరేగింది. ఈ వ్యవహారంపై కేరళ విద్యాశాఖ మంత్రి ఎన్. షంషుద్దీన్ తీవ్రంగా స్పందించి వెంటనే విచారణకు ఆదేశించారు. అసలు ప్రశ్నల్ని ఎవరు రూపొందించారు?, క్విజ్ ఎవరు నిర్వహించారు అనే వివరాల్ని పరిశీలించి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్‌ను ఆదేశించారు.

అసలేం జరిగింది?
ఆగస్ట్ 6న కాసరగోడ్, కుంబ్లా, మంజేశ్వర్ సబ్ డిస్ట్రిక్ట్ పరిధిలోని పాఠశాలల్లో లోయర్ ప్రైమరీ స్టూడెంట్స్‌కు ఫ్రీడమ్ క్విజ్ నిర్వహించారు. ఇందులోనే సావర్కర్‌కు సంబంధించిన ప్రశ్న ఉంది.ఇక్కడ బ్రిటిష్ వారి నుంచి అత్యంత తీవ్రమైన శిక్ష పొందిన స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు ఎవరు? అని ప్రశ్నించి, దానికి సమాధానంగా సావర్కర్ పేరును ఇచ్చారు. ఈ విషయం వెలుగులోకి రావడంతో సాధారణ విద్యాశాఖ మంత్రి కార్యాలయం శనివారం రోజు ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ క్విజ్‌ నిర్వహణ కోసం విద్యాశాఖ గానీ, సోషల్ సైన్స్ క్లబ్ గానీ ఎలాంటి అనుమతి ఇవ్వలేదని స్పష్టం చేసింది. విద్యాశాఖ అధికారిక యాక్టివిటీ క్యాలెండర్‌లో కూడా ఈ కార్యక్రమం లేదని, అసలు ఈ క్విజ్ జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్ అధికారిక కార్యక్రమం కాదని తెలిపింది.

చారిత్రకంగా తప్పుగా ఉన్న ప్రశ్నను చేర్చిన వ్యక్తికి పక్షపాత వైఖరి ఉందని మంత్రి కార్యాలయం తెలిపింది. ప్రశ్నను రూపొందించిన వారు, క్విజ్ నిర్వహించిన వారిని గుర్తించి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి ఆదేశించారు. ఈ ప్రశ్నల్ని తయారు చేయడానికి, లేదా స్వతంత్రంగా పోటీని నిర్వహించడానికి తమ శాఖ ఎవరికీ అనుమతి ఇవ్వలేదని పేర్కొన్నారు. అయితే రిపోర్ట్స్ ప్రకారం సోషల్ సైన్స్ క్లబ్‌కు చెందిన ఉపాధ్యాయులు ఈ ప్రశ్నల్ని రూపొందించినట్లు సమాచారం ఉంది.

వామపక్షాల తీవ్ర విమర్శలు- సంఘ్ పరివార్ అజెండానే!
ఈ వ్యవహారంపై సీపీఐ (ఎం), వామపక్ష విద్యార్థి, యువజన సంఘాలు- అధికార యూడీఎఫ్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశాయి. విద్యా రంగంలోకి 'సంఘ్ పరివార్ అజెండా'ను తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పిస్తోందని ఆరోపించాయి. సీపీఐ (ఎం) సీనియర్ నేత, కేరళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ తీవ్రంగా స్పందించారు. యూడీఎఫ్ ప్రభుత్వం ఆర్ఎస్ఎస్‌తో కుమ్మక్కవుతోందని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. సావర్కర్ నిజమైన చరిత్రను దాచిపెట్టి ఆయనను గొప్పగా చూపించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు. కేంద్రం, ఆర్ఎస్ఎస్ చరిత్రను తిరిగి రాసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయని, కేరళలో కేంద్ర ప్రభుత్వ నూతన విద్యా విధానాన్ని అమలు చేసే ప్రయత్నాల్లో భాగంగానే ఈ అంశాన్ని చూడాలని మండిపడ్డారు.

సావర్కర్‌ను గొప్పగా చూయించడమేంటి?
ఇక కేరళ మాజీ జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ వి. శివన్‌కుట్టి కూడా ఈ ప్రశ్నపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఇది రాష్ట్ర విద్యా రంగాన్ని కాషాయీకరణ చేసే ప్రయత్నంలో భాగమని ఆరోపించారు. స్వాతంత్య్రోద్యమ చరిత్రను వక్రీకరించేందుకు ఈ ప్రశ్న ద్వారా ప్రయత్నించారని విమర్శించారు. ప్రశ్న, సమాధానాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇంకా కేరళ విద్యాశాఖ- విద్యార్థులు, ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పాలని అన్నారు.

ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.ఎస్. సంజీవ్, డీవైఎఫ్ఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె. సనోజ్ కూడా ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. సావర్కర్‌ను గొప్పగా చూపించే విధంగా స్కూల్ క్విజ్‌లో ప్రశ్న ఉండటాన్ని వారు తప్పుబట్టారు. ఇంకా IUML సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి ఎం.కే. మునీర్ కూడా దీనిపై స్పందించారు. సావర్కర్‌ను దేశ భక్తుడిగా చూపించడం ఆర్ఎస్ఎస్- బీజేపీ అజెండాలో భాగమని ఆరోపించారు. ఇలాంటి ప్రశ్న నిజంగానే క్విజ్‌లో ఉంటే దీనిపై తీవ్రంగా విచారణ జరిపి బాధ్యుల్ని గుర్తించాలని అన్నారు. ఇక కేరళ ప్రభుత్వం ఆదేశించిన విచారణలో క్విజ్‌ను ఎవరు రూపొందించారు, ఎవరి అనుమతితో రూపొందించారనే అంశాలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

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