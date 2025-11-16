తెరుచుకున్న శబరిమల ఆలయం- 41రోజుల పాటు మండల పూజ
ప్రధాన అర్చకుడు కందరారు మహేశ్ సమక్షంలో తెరిచుకున్న శబరిమల ఆలయ తలుపులు
Published : November 16, 2025 at 6:44 PM IST
Sabarimala Temple Open: శబరిమల అయ్యప్ప భక్తులకు గుడ్ న్యూస్. మండల-మకరవిళక్కు సీజన్లో భాగంగా అయ్యప్ప ఆలయం ఆదివారం తెరుచుకుంది. సాయంత్రం 5 గంటలకు ప్రధాన అర్చకుడు కందరారు మహేశ్ సమక్షంలో ఆలయ తలుపులను తెరిచారు. ఈ క్రమంలో భక్తుల భద్రత, సౌకర్యాల కోసం అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.
సోమవారం నుంచి భక్తులకు అనుమతి
ఆదివారం సాయంత్రం ప్రారంభ పూజను ఆలయ ప్రధాన పూజారి అరుణ్ కుమార్ నంబూద్రి నిర్వహించారు. ఆచారబద్ధంగా పూజ ప్రారంభమైన తర్వాత శ్రీకోవిల్ (గర్భగుడి) నుంచి తీసుకువచ్చిన జ్వాలను ఉపయోగించి పవిత్రమైన 18 మెట్లు వద్ద అధి (పవిత్ర మంట)ను వెలిగిస్తారు. సుమారు 6.30 గంటలకు ప్రధాన పూజారి ఆలయంలో అభిషేక కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆదివారమే ఆలయాన్ని తెరిచినప్పటికీ వృశ్చిక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని సోమవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు అధికారిక ఆచారాలు, కొత్త పూజారులు తలుపులు తెరవడంతో తీర్థయాత్ర సీజన్ మొదలవుతుంది. ఆ రోజు నుంచి భక్తులను అయ్యప్ప దర్శనం కోసం అనుమతిస్తారు.
#WATCH | Kerala | Devotees gather in large numbers at the Sabarimala temple, as it opens for the annual 'Mandala-Makaravilakku' pilgrimage. pic.twitter.com/QuENWGiIvF— ANI (@ANI) November 16, 2025
ఏర్పాట్లు చేసిన టీబీడీ
మండల-మకరవిళక్కు తీర్థయాత్ర సీజన్కు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను ట్రావెన్ కోర్ దేవస్థానం బోర్డు (టీబీడీ) కొత్తగా నియమించిన పరిపాలనా కమిటీ పర్యవేక్షిస్తోంది. మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.జయకుమార్ టీబీడీ అధ్యక్షుడిగా, మాజీ మంత్రి కె.రాజు టీబీడీ బోర్డులో సభ్యుడిగా ఎంపికయ్యారు. వీరు రెండేళ్లపాటు ఈ పదవిలో ఉండనున్నారు. శబరిమలలో బంగారు తాపడం వివాదం నేపథ్యంలో వీరు కొత్తగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
అందుబాటులో స్పాట్ బుకింగ్ కేంద్రాలు!
ఆన్లైన్లో టికెట్లను బుక్ చేసుకుని ప్రతిరోజు 70,000 మంది భక్తులు శబరిమల అయ్యప్పను దర్శించుకోవచ్చు. పంబ, నీలక్కల్, ఎరుమేలి, వండిపెరియార్ సత్రం, చెంగన్నూర్లలో స్పాట్ బుకింగ్ సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయ్యప్ప దర్శనానికి ఆన్లైన్ బుకింగ్ తప్పనిసరి. అయ్యప్ప దర్శన టికెట్లను sabarimalaonline.org వెబ్సైట్ నుంచి బుక్ చేసుకోవచ్చు. వృశ్చిక మాసం మొదటి రోజు సోమవారం (నవంబర్ 17) నుంచి ఆలయం తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు తెరిచి ఉంటుంది. మళ్లీ మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి రాత్రి 11 వరకు తెరిచి ఉంటుంది.
గణపతి హోమం, అష్టాభిషేకం, నెయ్యాభిషేకం, ఉష పూజ, ఉచ్చ పూజ, నిత్య పూజ, పుష్పాభిషేకం కోసం ఆన్లైన్ బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆన్లైన్ ద్వారా ఇంటి నుంచే స్వామివారి ప్రసాదాలన్నింటినీ బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ కూడా ప్రారంభమైంది. పంబా, నీలక్కల్, ఎరుమేలి, వండిపెరియార్, చెంగన్నూర్లలో లైవ్ బుకింగ్ కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. 20,000 మంది స్పాట్ బుకింగ్ ద్వారా శబరిమల అయ్యప్పను దర్శించుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ టికెట్లు బుక్ చేసి రద్దు చేసుకుంటే, ఆ కోటాను కూడా లైవ్ బుకింగ్గా మారుస్తారు. ఇది అందరికీ దర్శన అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది.
భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
అలాగే శబరిమల అయ్యప్ప దర్శనం కోసం క్యూలో వేచి ఉండే భక్తులకు బిస్కెట్లు, తాగునీరు వంటి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు. చిన్నారులు, మహిళల కోసం ప్రత్యేక క్యూ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు. దొంగల నుంచి భక్తుల రక్షణ కోసం ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను, మాలికప్పురంలోని అన్నదాన మండపంలో భక్తులకు తగినంత ఆహారం లభించేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. శబరిమల కొండ ఎక్కేటప్పుడు కండరాల నొప్పితో బాధపడే యాత్రికులకు సహాయం చేయడానికి సన్నిధానంలో 24 గంటల ఉచిత ఫిజియోథెరపీ కేంద్రం పనిచేస్తుంది. పంబా, సన్నిధానంలో ఆఫ్ రోడ్ అంబులెన్స్లు 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
అదేవిధంగా 41రోజుల పాటు జరిగే మండల పూజ డిసెంబర్ 27న ముగుస్తుంది. అదే రోజు రాత్రి 10 గంటలకు ఆలయాన్ని మూసేస్తారు. మళ్లీ డిసెంబర్ 30న మకరవిలక్కు కోసం ఆలయాన్ని తెరుస్తారు. 2026 జనవరి 14న మకర జ్యోతి దర్శనం ఉంటుంది. అదే నెల 20న ఆలయాన్ని మూసివేస్తారు.