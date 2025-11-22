పెళ్లి రోజే వధువుకు రోడ్డు ప్రమాదం- ఆస్పత్రి ఎమర్జెన్సీ వార్డులో తాళి కట్టిన వరుడు
ప్రమాదంలో గాయపడ్డ వధువుకు అత్యవసర చికిత్స జరుగుతూనే పెళ్లి
Published : November 22, 2025 at 8:09 AM IST
Marriage In Hospital : కేరళలోని ఎర్నాకులం వీపీఎస్ లేక్స్షోర్ ఆసుపత్రి ఎమర్జెన్సీ విభాగం- ఇక్కడ సాధారణంగా కనిపించేది అత్యవసర వైద్య చికిత్స. కానీ శుక్రవారం అదే విభాగం అరుదైన ఘటనకు వేదికైంది. సైరన్ల మధ్య పరుగులు తీసే వైద్య సిబ్బంది ఉన్న ఆ గది, ఒక్కసారిగా పెళ్లి మండపంగా మారింది. ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన వధువుకి చికిత్స జరుగుతూనే పెళ్లి చేసుకోవాలని వరుడు, కుటుంబాలు నిర్ణయించడంతో ఆసుపత్రి ఎమర్జెన్సీ రూమ్లోనే వివాహం జరిగింది.
అలప్పుఝా జిల్లా కోమ్మడి ప్రాంతానికి చెందిన వధువు అవని, చెర్తళలోని బిషప్ మూరు స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేస్తోంది. పెళ్లి పనుల కోసం శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కుమారకోం వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. ఉదయం 3 గంటల సమయంలో వారి కారుకు నియంత్రణ తప్పి రోడ్డుపక్కన ఉన్న చెట్టుకు ఢీకొట్టింది. తీవ్రమైన వెన్నుముక గాయం రావడంతో ఆమెను తొలుత కుట్టాయం మెడికల్ కాలేజీకి తరలించారు. అక్కడి వైద్యులు పరిస్థితి చూసి వెంటనే ప్రత్యేక చికిత్స కోసం ఎర్నాకులం VPS లేక్స్షోర్ ఆసుపత్రికి మార్చాలని సూచించారు. మధ్యాహ్నానికి ఆమెను అక్కడికి తీసుకువచ్చారు.
ఇదిలా ఉండగా అవని, వీఎం షారన్ (థుంబోలికి చెందిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, KVM ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ) పెళ్లి శుక్రవారం మధ్యాహ్నం థుంబోలిలో జరగాల్సి ఉంది. ముఖ్యంగా ముహూర్తం 12:15 గంటలనుంచి 12:30 గంటల మధ్యనుండడంతో రెండు కుటుంబాలు పెళ్లిని ఆ సమయానికే జరపాల్సిన అవసరాన్ని వైద్యులకు తెలియజేశాయి. ప్రమాదం కారణంగా పెళ్లి వాయిదా వేసుకోవచ్చని చాలామంది భావించినా వరుడు షారన్ మాత్రం ఏకాగ్ర నిర్ణయంతో ఆసుపత్రికే చేరి వివాహం ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లోనే జరపాలని చెప్పాడు.
అతడి నిబద్ధత, కుటుంబాల అభిలాష చూసిన ఆసుపత్రి అధికారులు, వైద్యులతో చర్చించి వధువుకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా ఉండేలా ఎమర్జెన్సీ రూమ్లోనే పెళ్లి చేయడానికి అనుమతి ఇచ్చారు. మధ్యాహ్నం 12:15 దాటుతుండగా ఆసుపత్రి సిబ్బంది చిన్నచిన్న ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. తెల్లటి గోడలు, చికిత్స పరికరాలు, మానిటర్లు అన్నిటి మధ్య బంధువులు, డాక్టర్లు, నర్సులు సాక్షిగా భావోద్వేగ వాతావరణంలో పెళ్లి ప్రారంభమైంది.
మంచంపై ఉన్న అవని మెడలో షారన్ తాళి కట్టిన క్షణంలో అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరూ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. సంప్రదాయ వాతావరణం లేకపోయినా ఆ సంఘటనకు ఉన్న భావోద్వేగ భారమే వాతావరణాన్ని ప్రత్యేకంగా మార్చింది. ఆసుపత్రి న్యూరోసర్జరీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ సుదీష్ కరుణాకరన్ మాట్లాడుతూ, "వధువుకు అదనంగా ఎటువంటి శారీరక ఒత్తిడి రాకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. రెండు కుటుంబాల కోరికను దృష్టిలో ఉంచుకుని మానవతా ధర్మం అనుసరించి పెళ్లికి అనుమతి ఇచ్చాం" అని అన్నారు. అవని ప్రస్తుతం స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ, స్పైనల్ ఇంజరీకి త్వరలోనే శస్త్రచికిత్స అవసరం ఉంటుందని తెలిపారు.
వైద్య చికిత్స మధ్య జరిగిన ఈ పెళ్లి అక్కడున్న అందరికీ మర్చిపోలేని అనుభవాన్ని ఇచ్చింది. కష్టసమయంలో ప్రేమ, నమ్మకం, పరస్పర అంకితభావం ఎలా మనిషిని నిలబెట్టుతాయో సంఘటన మరోసారి చూపించింది. అనుకోని ప్రమాదం, కానీ ఆపని ప్రేమ. పెళ్లి ఆగిపోతుందనే అనుకున్న క్షణానికే, ఆస్పత్రి మంచంపైనే కొత్త జీవితం ప్రారంభించిన అవని-షారన్ల అరుదైన వివాహం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.