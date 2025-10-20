ETV Bharat / bharat

విభిన్న ప్రతిభావంతులు, వేధింపులకు గురైన మహిళలకు అండగా దంపతులు- వారికి షెల్టర్, ట్రీమ్ మెంట్ ఫ్రీ!

కేరళ దంపతుల మంచి మనసు- మానసిక వికలాంగులు, వేధింపులకు గురైన మహిళలకు అండగా కపుల్

Rescue Mentally Challenged Women
Rescue Mentally Challenged Women (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 20, 2025 at 12:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rescue Mentally Challenged Women : కేరళకు చెందిన ఓ జంట తమ మంచి మనసును చాటుకుంటోంది. విభిన్న ప్రతిభావంతులు, సమాజం నిర్లక్ష్యం చేసిన మహిళలను చెరదీస్తోంది. వారికి పునరావాసం కల్పిస్తోంది. అలాగే వైద్య సదుపాయాన్ని అందిస్తోంది. విభిన్న ప్రతిభావంతులు, మహిళలు తమ కుటుంబం వద్దకు చేరుకునేందుకు సాయపడుతోంది. ఈ క్రమంలో సమాజ సేవ చేస్తున్న ఆ దంపతులెవరు? వారు ఈ సేవ చేయడానికి వెనుకున్న కారణం ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

వారికి అండగా దంపతులు
కేరళకు చెందిన బిన్సి, ఆమె భర్త ఓబీ పాల్‌తో కలిసి లఖ్​నవూలో నివసిస్తున్నారు. ఈ దంపతులు కుటుంబం, సమాజం నిర్లక్ష్యం చేసిన, వేధింపులకు గురైన మహిళలు, విభిన్న ప్రతిభావంతులకు అండగా నిలుస్తున్నారు. 2010 నుంచి ఈ జంట బహిరంగ ప్రదేశాలు, రోడ్లు, దేవాలయాలు, సమాధులు, ఉద్యానవనాల్లో తిరుగుతున్న మహిళా విభిన్న ప్రతిభావంతులను రక్షించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. విభిన్న ప్రతిభావంతులను వారి కుటుంబం వద్దకు తిరిగి చేర్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ దంపతులు ఇప్పటివరకు 250 మందికి పైగా మహిళలను తమ కుటుంబాల వద్దకు చేర్చి తమ మంచి మనసును చాటుకున్నారు.

Rescue Mentally Challenged Women
వేధింపులకు గురైన మహిళలకు అండగా దంపతులు (ETV Bharat)

2010లో ఆ ఘటన చూసి సేవ ప్రారంభం
15 ఏళ్ల క్రితం మానసిక క్షోభకు గురైన ఓ మహిళ పరిస్థితిని చూసి బిన్సి చలించిపోయారు. ఈ సంఘటన తర్వాత మహిళా విభిన్న ప్రతిభావంతులకు అండగా ఉండాలని బిన్సి దంపతులు నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే, ప్రారంభంలో ఈ జంట చాలా సవాళ్లను ఎదుర్కొంది. చాలా మంది మహిళల శరీరంపై బట్టలు కూడా ఉండేవి కాదు. జుట్టు చిక్కులు పడి, శరీరంపై గాయాలతో కనిపించేవారు. వారి మానసిక స్థితి కూడా చాలా దారుణంగా ఉండేది. అలాంటి వారికి చేరదీయడానికి బిన్సి దంపతులు చాలా కష్టపడేవారు.

Rescue Mentally Challenged Women
కేరళ దంపతుల మంచి మనసు (ETV Bharat)

'ఆ మహిళను చూసి నా గుండె పగిలిపోయింది'
"2010లో విభిన్న ప్రతిభావంతురాలిని నిస్సహాయ స్థితిలో చూసి నా గుండె పగిలిపోయింది. ఆ ఒక్క సంఘటన నా జీవితాన్ని మార్చివేసింది. సమాజంలో ఆమెలా రక్షణ అవసరమయ్యే చాలా మంది మహిళలు ఉన్నారని నేను గ్రహించాను. నా భర్తతో కలిసి వారికి సేవ చేయడం ప్రారంభించాను. కొంతమంది మహిళలు రోడ్డు పక్కన, మురుగు కాలువ పక్కన పడుకునేవారు. అలాంటివారు దోపిడీ, లైంగిక వేధింపులకు గురయ్యేవారు. వారిని కాపాడి, చికిత్స అందించడం సవాల్​గా ఉండేది. అయితే, ఇప్పుడు మాకు ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం, సామాజిక మద్దతు లభిస్తోంది" అని బిన్నీ తెలిపారు.

Rescue Mentally Challenged Women
మానసిక వికలాంగులు, వేధింపులకు గురైన మహిళలకు అండగా కపుల్ (ETV Bharat)

అపస్మారక స్థితిలో బ్యాంకు ఉద్యోగి
నాలుగేళ్ల క్రితం రుచి అనే మహిళ ఆగ్రా ఎక్స్‌ ప్రెస్‌ వే పక్కన అపస్మారక స్థితిలో కనిపించిందని బిన్సి చెప్పారు. తాము ఆమె వివరాలు అడగ్గా ఏమీ చెప్పలేకపోయిందన్నారు. ప్రథమ చికిత్స అనంతరం రుచి తాను అలహాబాద్ వాసినని చెప్పారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఎంబీఏ వరకు చదివిన రుచి ఎస్‌బీఐ ఉద్యోగి అని పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగ సమయంలో మానసిక సమతుల్యత దెబ్బతిని రుచి అన్నీ మరిచిపోయారన్నారు. అయితే, చికిత్స తర్వాత రుచి సాధారణ మనిషిలా తయారైందని, ఇప్పుడు ఆమె కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలనే కోరికను వ్యక్తం చేసిందన్నారు.

Rescue Mentally Challenged Women
షెల్టర్, ట్రీమ్ మెంట్ ఫ్రీ! (ETV Bharat)

అత్యాచార బాధితురాలికి అండగా బిన్సి దంపతులు
"గోరఖ్‌పుర్​కు చెందిన మహిళను చార్‌ బాగ్ స్టేషన్ దగ్గర గుర్తించి రక్షించాం. అప్పుటికీ ఆమె ఐదు నెలల గర్భవతి. స్టేషన్​లోనే తనపై చాలాసార్లు అత్యాచారం జరిగిందని బాధితురాలు చెప్పింది. ఆమెకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. వారిని చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ హోమ్‌కు పంపించాం. ట్రీట్ మెంట్ తర్వాత బాధితురాలు మెల్లగా కోలుకుంటోంది. ఆమె కుటుంబం గురించి ఎటువంటి సమాచారం లేదు" అని బిన్సి చెప్పారు.

తాను పాచిపోయిన ఆహారం తింటుండగా బిన్సి దంపతులు తనను చూశారని పునరావాసం పొందిన మహిళల్లో ఒకరైన లఖ్​నవుకు చెందిన రీటా చెప్పింది. "నా మానసిక స్థితి బాగాలేదని నా కొడుకు నన్ను ఇంట్లో నుంచి గెంటేశాడు. లఖ్​నవూలో సివిల్ ఆస్పత్రి ప్రాంతంలో నాలుగేళ్లు ఉన్నాను. తలలో పేలు పట్టేశాయి. పాచిపోయిన ఆహారాన్ని తింటూ జీవితం గడిపాను. ఎవరో బన్సికి నా గురించి చెప్పారు. చికిత్స తర్వాత కొత్త జీవితాన్ని గడుపుతున్నాను" అని రీటా పేర్కొంది.

యాసిడ్ దాడి బాధితురాలి సంకల్పం- ఆవుపేడతో ఎకో ఫ్రైండ్లీ ప్రొడక్ట్స్- వాటికి ఫుల్ డిమాండ్

ఆలయం లేకుండానే 600ఏళ్లుగా పూజలు- వేలాదిగా భక్తుల రాక- ఈ కాళీమాత సంప్రదాయం తెలుసా?

TAGGED:

KERALA COUPLE RESCUE WOMEN
KERALA COUPLE SERVICE IN KERALA
MENTALLY CHALLENGED WOMEN LUCKNOW
KERALA COUPLE SUCCESS STORY
RESCUE MENTALLY CHALLENGED WOMEN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.