కేరళ సీఎం ప్రమాణానికి ముహూర్తం ఖరారు- హాజరుకానున్న ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ!
కేరళ సీఎం సతీశన్ ప్రమాణ స్వీకారానికి టైమ్ ఫిక్స్- మంత్రి వర్గం కూడా అదే రోజు బాధ్యతల స్వీకరణ- కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు
Published : May 14, 2026 at 10:50 PM IST
Kerala CM Swearing Oath Ceremony : కేరళ కొత్త ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణస్వీకార మహోత్సవానికి ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ నెల 18న కాంగ్రెస్ నేత వీడీ సతీశన్ రాష్ట్ర సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. తిరువనంతపురంలోని సెంట్రల్ స్టేడియంలో వేదికగా జరగనున్న ఈ వేడుకకు కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకత్వం కూడా హాజరుకానున్నట్లు వీడీ సతీశన్ తెలిపారు. అదే రోజు మంత్రులు కూడా ప్రమాణం చేయనున్నారు. ఈ మేరకు తిరువనంతపురంలోని దివంగత మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఊమెన్ చాందీ నివాసాన్ని సందర్శించిన అనంతరం సతీశన్ మీడియాతో వెల్లడించారు.
'మే 18న ఉదయం 10 గంటలకు ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం జరగనుంది. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే సహా, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ సహా కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. మంత్రి వర్గం ఎంపికపై త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకుంటాం. ఇందుకు సంబంధించిన చర్చలు శుక్రవారం ప్రారంభమవుతాయి' అని సతీశన్ పేర్కొన్నారు. ఇటీవల రాష్ట్రంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని UDF కూటమి 140 స్థానాలకు గాను 102 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది.
Thiruvanathapuram | Visiting Congress MLA Chandy Oommen, Keralam CM Designate VD Satheesan says, " the golden phase of my political life was from 2006 to 2011. when oommen chandy became leader of the opposition, he gave me opportunities to present adjournment motions in the… pic.twitter.com/SQrVMKCl3n— ANI (@ANI) May 14, 2026