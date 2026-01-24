రూ.400తో టికెట్ కొంటే రూ.20కోట్ల జాక్పాట్- ఓవర్నైట్లో కోటీశ్వరుడైన అజ్ఞాతవ్యక్తి!
కేరళ క్రిస్మస్-నూతన సంవత్సర బంపర్ లాటరీ ఫలితాలు రిలీజ్- అజ్ఞాతవ్యక్తికి తగిలిన జాక్పాట్- రూ.20 కోట్లు సొంతం చేసుకున్న అదృష్టవంతుడు
Published : January 24, 2026 at 6:26 PM IST
Kerala New Year Bumper Lottery : మలయాళీలు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన క్రిస్మస్-నూతన సంవత్సర బంపర్ లాటరీ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. XC138455 నంబర్ టికెట్ను కొన్న అజ్ఞాత వ్యక్తికి జాక్పాట్ తగిలింది. అతను మొదటి బహుమతిగా రూ.20 కోట్లు గెలుచుకున్నాడు. అయితే ఆ వ్యక్తి ఎవరో ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. ఈ డ్రా తిరువనంతపురంలోని గోర్ఖి భవన్లో జరిగింది.
మొదటి బహుమతి గెలుచుకున్న టికెట్ను కొట్టాయం జిల్లాలోని కంజిరప్పల్లి బస్టాండ్ సమీపంలో ఉన్న దుకాణం నడుపుతున్న ఏజెంట్ సుధీక్ ఏ విక్రయించాడు. వేర్వేరు సిరీస్లలో అదే నంబర్ ఉన్న మరో తొమ్మిది టికెట్లకు ఒక్కొక్కదానికి రూ.లక్ష చొప్పున కన్సోలేషన్ ప్రైజ్ లభించింది. అయితే బంపర్ లాటరీలో జాక్పాట్ కొట్టిన విజేత ఎవరో ఇంకా తెలియలేదు. ఆ అదృష్టవంతుడు ఎవరో అని రాష్ట్రం మొత్తం ఎదురుచూస్తోంది.
భారీగా టికెట్లు సేల్
ఈ ఏడాది క్రిస్మస్-నూతన సంవత్సర బంపర్ లాటరీ టికెట్లు రికార్డు స్థాయిలో సేల్ అయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 5.5 మిలియన్ల (55 లక్షల) టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. పాలక్కాడ్ జిల్లాలో ఎక్కువ లాటరీ టికెట్లు సేల్ అయ్యాయి. ఏకంగా ఆ జిల్లాలో 15లక్షల టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ లాటరీని XA, XB, XC, XD, XE, XG, XH, XJ, XK, XL అనే 10 సిరీస్లలో జారీ చేశారు. టికెట్ ధర రూ.400గా నిర్ణయించారు.
XC138455 నంబరు గల టికెట్ను కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి క్రిస్మస్-నూతన సంవత్సర బంపర్ లాటరీ ఫలితాల్లో మొదటి బహుమతి విజేతగా నిలిచాడు. అతడికి రూ.20 కోట్లు దక్కనుంది. 20 మంది విజేతలకు రెండో బహుమతిగా ఒక్కొక్కరికి రూ.1కోటి లభించనుంది. మూడో బహుమతిగా 20 మందికి చెరో రూ.10 లక్షలు అందనుంది. నాలుగో బహుమతిగా 20 మందికి రూ.3 లక్షలు, ఐదో ప్రైజ్గా 20 మందికి చెరో రూ.2 లక్షలు అందుతాయి.
విజేతకు మిగిలేది ఎంతంటే?
లాటరీ టికెట్ విజేతకు ప్రైజ్ మనీ మొత్తం రాదు. మొదటి బహుమతిగా పొందిన రూ.20 కోట్లలో 10 శాతం ఏజెంట్ కమిషన్ కింద పోతుంది. అంటే రూ.2 కోట్లు అన్నమాట. ఇంకా మిగిలిన మొత్తం రూ.18 కోట్లు. దీనిపై 30 శాతం టీడీఎస్, మరో 1.2 శాతం సెస్, సర్ఛార్జ్లు పడతాయి. అంటే విజేతకు దాదాపుగా రూ.12.4 కోట్లు మిగులుతాయి. అంతేగానీ గెలిచిన మొత్తం విజేత జేబులోకి వెళ్లదు.
రూ.కోటి గెలిచిన విజేతకు 10 శాతం ఏజెంట్ కమిషన్ పడుతుంది. అంటే రూ.90 లక్షలు మిగులుతాయి. దానిపై టీడీఎస్, సెస్, సర్ఛార్జ్లు 31.2 శాతం కట్ అవుతాయి. దీంతో విజేత జేబులోకి దాదాపుగా రూ.62 లక్షలు వెళ్తాయి. కాగా, లాటరీ ఏజెంట్లు విన్నింగ్ టికెట్ను అమ్మడాన్ని గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తారు.
లాటరీ గెలవగానే ఏం చేయాలి?
మీరు ఏదైనా లాటరీ గెలిస్తే, బహుమతి డబ్బును స్వీకరించడానికి 30 రోజుల్లోపు అనుసరించాల్సిన చట్టపరమైన విధానాలను తెలుసుకుందాం. మొదట అధికారిక గెజిట్ లేదా కేరళ లాటరీ వెబ్సైట్లో టికెట్ నంబర్ను తనిఖీ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గెలిచిన టికెట్ వెనుక మీ పేరు, అడ్రస్, సంతకం చేసి దాన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచాలి.
విజేత సమర్పించాల్సిన పత్రాలు
- ఒరిజినల్ టికెట్ (సొంతంగా సంతకాలు చేసిన టికెటు జిరాక్సులు)
- పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోలు (గెజిటెడ్ అధికారిచే ధ్రువీకరించినవి)
- పాన్ కార్డ్, ఆధార్, ఓటర్ ఐడీ లేదా రేషన్ కార్డు జిరాక్సులు
- క్లెయిమ్ అప్లికేషన్ (ఫారం-V)
- రూపాయి రెవెన్యూ స్టాంప్తో రసీదు.
వీటిని ఎక్కడ సమర్పించాలి?
లాటరీలో రూ.లక్ష గెలుచుకుంటే జిల్లా లాటరీ కార్యాలయాల్లో పైన పేర్కొన పత్రాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. రూ.లక్షకు పైగా విన్ అయితే తిరువనంతపురంలోని లాటరీ డైరెక్టరేట్కు పోస్ట్ ద్వారా పంపవచ్చు. అలాగే బ్యాంకు ద్వారా కూడా సమర్పించవచ్చు.
కుక్కల కోసం 'ఫ్రీ' రోటీ సెంటర్- రోజూ వందల రోటీలు తయారీ- 65ఏళ్ల బామ్మ మంచి మనసు!
కార్టూన్ నెస్ట్ : ఇందులో గోడలూ మాట్లాడుతాయ్! ఇంట్లోని ప్రతీ గోడపై ఎన్నో కార్టూన్లు, మరెన్నో సందేశాలు