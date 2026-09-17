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ఇకపై జుట్టు ఎలా ఉంచుకోవాలనే నిర్ణయం పిల్లలదే- తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు జోక్యం చేసుకోవద్దు!

కేరళ బాలల హక్కుల కమిషన్ కీలక ఆదేశాలు- జుట్టు పొడవు పేరుతో వివక్ష, వేధింపులు చేయొద్దని స్పష్టీకరణ- పాఠశాలలు విద్యార్థుల రూపం కంటే విద్య, వ్యక్తిత్వ వికాసానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి

Child Rights Commission On Hair Cut
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2026 at 9:07 PM IST

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Child Rights Commission On Hair Cut : చిన్నప్పుడు జుట్టు కాస్త పెరిగితే చాలు, తల్లిదండ్రులు వెంటనే కటింగ్ చేయించేవారు. పాఠశాలల్లోనూ జుట్టు పొడవుగా ఉంటే ఉపాధ్యాయులు మందలించడం, కటింగ్ చేయించుకుని రావాలని చెప్పడం సాధారణమే. కొన్ని పాఠశాలల్లో జుట్టు కత్తిరించుకోకపోతే తరగతులకు అనుమతించకపోవడం వంటి నిబంధనలు కూడా ఉంటాయి. అయితే ఇకపై విద్యార్థుల జుట్టు పొడవు విషయంలో పాఠశాలలు, తల్లిదండ్రులు తమ నిర్ణయాలను రుద్దకూడదని కేరళ రాష్ట్ర బాలల హక్కుల కమిషన్ స్పష్టం చేసింది. పిల్లలు తమకు నచ్చిన విధంగా జుట్టును ఉంచుకునే హక్కు వారికి ఉందని పేర్కొంది.

జుట్టు ఎలా ఉండాలన్న విషయంలో విద్యార్థుల వ్యక్తిగత ఇష్టాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కమిషన్ సూచించింది. ముఖ్యంగా అబ్బాయిలు, లింగ నిర్ధారణ కాని పిల్లల జుట్టు విషయంలో పాఠశాలలు కఠిన నిబంధనలు విధించకూడదని తెలిపింది. విద్యార్థుల శారీరక రూపం ఆధారంగా వారిపై వివక్ష చూపడం, మానసికంగా వేధించడం, తరగతి నుంచి బయటకు పంపడం లేదా ఇతర శిక్షాత్మక చర్యలు తీసుకోవడం చేయరాదని స్పష్టం చేసింది. అయితే విద్యార్థులు తమ జుట్టును శుభ్రంగా, సురక్షితంగా ఉంచుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందని కమిషన్ పేర్కొంది. జుట్టు వారి కళ్లను, ముఖాన్ని అడ్డుకోకుండా చూసుకోవాలని సూచించింది. కొన్ని సందర్భాల్లో భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా జుట్టును కట్టుకోవాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది. ముఖ్యంగా ప్రయోగశాల కార్యకలాపాలు, క్రీడా పోటీలు, ప్రాక్టికల్‌ తరగతుల సమయంలో జుట్టును వెనక్కి కట్టుకోవాలని లేదా హెయిర్‌బ్యాండ్‌తో భద్రపరచుకోవాలని ఆదేశించింది.

విద్యార్థుల జుట్టు పొడవు, రూపం కంటే వారి చదువు, వ్యక్తిత్వ వికాసంపై పాఠశాల యాజమాన్యాలు దృష్టి పెట్టాలని కమిషన్ సూచించింది. జుట్టు పొడవుగా ఉందనే కారణంతో అబ్బాయిలు లేదా లింగ నిర్ధారణ కాని పిల్లలను మానసిక వేధింపులకు గురిచేయడం, తరగతుల నుంచి బహిష్కరించడం, వివక్షాపూరితంగా వ్యవహరించడం లేదా శిక్షించడం వంటివి చేయకూడదని కమిషన్ సభ్యుడు పి. షజేశ్​ భాస్కర్ ఆదేశించారు. కమిషన్ సిఫార్సులకు ప్రతిస్పందనగా సంబంధిత పక్షాలు తీసుకున్న చర్యలను వివరిస్తూ ఒక నివేదికను 45 రోజుల్లోగా సమర్పించాలని కూడా ఈ ఉత్తర్వులో నిర్దేశించారు. అలాగే ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే రసాయనాలు లేదా హెయిర్ డైలను ఉపయోగించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది. లింగ నిర్ధారణ కాని పిల్లలకు తమ జుట్టును అలాగే ఉంచుకోవడంతో పాటు, తమ ఇష్టాలకు అనుగుణంగా దుస్తులను ఎంచుకునే హక్కు ఉందని కమిషన్ పేర్కొంది.

మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలని సూచన
జుట్టు పొడవుకు సంబంధించి రాష్ట్ర విద్యాశాఖ లేదా సీబీఎస్‌ఈ నుంచి స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు జారీ అయినట్లు కనిపించడం లేదని కమిషన్ తెలిపింది. పాఠశాలలకు జుట్టు పొడవుపై సూచనలు జారీ చేసే ముందు విద్యార్థుల అభిప్రాయాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచించింది. ముఖ్యంగా అబ్బాయిలు, లింగ నిర్ధారణ కాని పిల్లలను సంబంధిత కమిటీలో భాగస్వాములను చేసి, వారి అభిప్రాయాలను తెలుసుకున్న తర్వాత మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలని కోరింది. ఈ అంశానికి సంబంధించి రామనట్టుకర నివాసి ఇందు మీనన్ కమిషన్‌ను ఆశ్రయించారు. కేరళలోని పాఠశాలలు లింగ సమానత్వాన్ని పాటిస్తున్నట్లు చెబుతున్నప్పటికీ, సంప్రదాయ లింగ నిబంధనలకు అనుగుణంగా లేని అబ్బాయిలు, ఇతర పిల్లల పట్ల వివక్ష చూపుతున్నారని ఆమె ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా జుట్టు పొడవుగా పెంచుకునే బాలురను పాఠశాల అధికారులు నేరస్థుల మాదిరిగా చూస్తున్నారని పేర్కొంటూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

రెండు పిటిషన్లపై విచారణ
ఇదే అంశంపై కోటక్కల్‌లోని సేక్రెడ్ హార్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ కూడా కమిషన్‌ను ఆశ్రయించారు. 11వ తరగతి చదువుతున్న ఓ బాలుడిని జుట్టు కత్తిరించుకోవాలని పలుమార్లు సూచించినప్పటికీ అతడు నిరాకరించాడని ప్రిన్సిపాల్ తెలిపారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పాఠశాల యాజమాన్యం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఇవ్వాలని కోరుతూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ రెండు పిటిషన్లను పరిశీలించిన అనంతరం కేరళ రాష్ట్ర బాలల హక్కుల కమిషన్ తన ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది.

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TAGGED:

HAIRCUTS CHILD RIGHTS
CHILD RIGHTS ON HAIR CUT IN KERALA
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