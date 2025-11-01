కేరళ మరో అద్భుతం- దేశంలోనే అత్యంత పేదరికాన్ని నిర్మూలించిన తొలి రాష్ట్రంగా రికార్డు
Published : November 1, 2025 at 10:55 AM IST
Extreme Poverty Free State in India : విద్య, అక్షరాస్యతలో దూసుకెళ్తున్న కేరళ మరో అద్భుతం సృష్టించింది. దేశంలోనే అతిదారిద్య్రాన్ని నిర్మూలించిన తొలి రాష్ట్రంగా నిలిచింది. ఈ మేరకు కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ ప్రకటించారు. కేరళ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో జరిగిన ప్రత్యేక సెషన్లో విజయన్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.