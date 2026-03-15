కేరళలో త్రిముఖ పోటీ- LDF హ్యాట్రిక్ కొడుతుందా? UDF వ్యూహాలు ఫలించేనా? బీజేపీ సత్తా చాటేనా?

కేరళలో ఎన్నికల వేడి- వ్యూహాలకు ఎల్‌డీఎఫ్, యూడీఎఫ్, ఎన్‌డీఏ పదును- అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని చూస్తున్న ఎల్‌డీఎఫ్- పదేళ్ల తర్వాత పవర్‌లోకి రావాలని యూడీఎఫ్ తహతహ- తిరువనంతపురం గెలుపుతో మెరుగైన ప్రదర్శన కోసం బీజేపీ ప్రయత్నాలు

Published : March 15, 2026 at 8:31 PM IST

Kerala Polls 2026 : కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలో 140 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఏప్రిల్ 9న పోలింగ్ జరగనుంది. పినరయి విజయన్ నేతృత్వంలోని వామపక్ష కూటమి హ్యాట్రిక్‌పై కన్నేయగా, పదేళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించి ఈసారి ఎలాగైనా అధికారంలోకి రావాలని కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ చావోరేవో తేల్చుకోవడానికి సిద్ధమైంది. తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్ విజయంతో ఉత్సాహంగా ఉన్న బీజేపీ ఈసారి కేరళలో మెరుగైన ప్రదర్శన చేయాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ముక్కోణపు పోటీ నెలకొన్న వేళ పార్టీల బలాబలాలు ఎలా ఉన్నాయి? కేరళ రాజకీయ ముఖ చిత్రం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కాంగ్రెస్ కూటమికి డూ ఆర్ డై
కేరళ రాజకీయాల్లో ప్రతి ఐదేళ్లకు ఒకసారి ప్రభుత్వం మారుతుందనే ఆనవాయితీ గతంలో ఉండేది. కానీ, 2021లో ఎన్నికల్లో ఆ ఆనవాయితీని సీపీఎం నేతృత్వంలోని ఎల్‌డీఎఫ్ బద్దలు కొట్టింది. దీంతో పదేళ్లుగా అధికారానికి దూరమైన కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలోని యూడీఎఫ్‌కు ఈ ఎన్నికలు జీవన్మరణ సమస్యగా మారాయి.

యూడీఎఫ్ అనుకూలతలు
కేరళలో పినరయి విజయన్ నాయకత్వంలోని ఎల్‌డీఎఫ్ పదేళ్లుగా అధికారంలో ఉంది. ఈ క్రమంలో సుదీర్ఘ పాలన వల్ల ఎల్‌డీఎఫ్‌ ప్రభుత్వంపై సహజంగానే కొంత వ్యతిరేకత ఉంది. దీనిని అనుకూలంగా మలుచుకోవాలని యూడీఎఫ్ భావిస్తోంది. 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో కేరళలోని 20 స్థానాలకుగానూ 18 స్థానాలను యూడీఎఫ్ గెల్చుకుంది. ఈ విజయం యూడీఎఫ్ శ్రేణుల్లో కొండంత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపింది.

రాష్ట్రంలో నిర్ణయాత్మక శక్తిగా ఉన్న ముస్లిం, క్రైస్తవ ఓటర్లను ఆకర్షించడంలో యూడీఎఫ్ నిమగ్నమైంది. ముఖ్యంగా జేడీఎస్ వంటి పార్టీలు ఎన్‌డీఏ వైపు వెళ్లడం, విజయన్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల మైనారిటీలు యూడీఎఫ్‌కు దగ్గర అయినట్లు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. గతంతో పోలిస్తే ఈసారి సీట్ల సర్దుబాటు విషయంలో మిత్రపక్షాల మధ్య పెద్దగా వివాదాలు తలెత్తకపోవడం యూడీఎఫ్ కలిసొచ్చే అంశం.

సవాళ్లు
కాంగ్రెస్ పార్టీలో గ్రూపు రాజకీయాలు యూడీఎఫ్‌కు ప్రతికూలంగా మారాయి. కె.సి.వేణుగోపాల్, రమేష్ చెన్నితల, కె. సుధాకరన్ వంటి నేతల మధ్య సమన్వయ లోపం ప్రధాన అడ్డంకిగా మారింది. అలాగే, ఎల్‌డీఎఫ్ పినరయి విజయన్ వంటి బలమైన నేత ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ఉన్నారు. కానీ, యూడీఎఫ్‌లో ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఎవరనే దానిపై స్పష్టత లేదు. అన్నింటికి మించి పాలక్కాడ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే రాహుల్ మామ్కూటత్తిల్‌పై వచ్చిన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు పార్టీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీశాయి.

'విజయన్ 3.0' కోసం ఎల్‌డీఎఫ్ వ్యూహం'
గత రెండు పర్యాయాలు పినరయి విజయన్ నేతృత్వంలో ఎల్‌డీఎఫ్ అధికారంలోకి వచ్చింది. దీంతో 'విజయన్ '3.0' కోసం వామపక్షాలు వ్యూహ రచన చేస్తున్నాయి. అభివృద్ధి మార్కు పాలనతో హ్యాట్రిక్ కొట్టి చరిత్ర సృష్టించాలని సీపీఎం నాయకత్వంలోని కూటమి ఆశపడుతోంది.

సానుకూలతలు
పినరయి విజయన్ కూటమికి పెద్ద బలం. ఆయన నాయకత్వంలో ఎన్నికలకు పోవడం కూటమికి కలిసొచ్చే అంశం. రాష్ట్రంలో ఏ కూటమికి, పార్టీకి కానీ ఇంత స్థాయి ఉన్న లీడర్ లేకపోవడం వామపక్షాలకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్‌గా మారింది. అలాగే, సంక్షేమ పథకాలే తమను గెలిపిస్తాయని ఎల్‌డీఎఫ్ భావిస్తోంది. సామాజిక పింఛన్లు, కిట్ పంపిణీ వంటి పథకాలు పేద ఓటర్లను ఆకట్టుకున్నాయి. జాతీయ రహదారుల విస్తరణ, పబ్లిక్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ మెరుగుదల, కోస్టల్ రోడ్డు ప్రాజెక్టులను విజయన్ ప్రభుత్వం ప్రచారంలో హైలైట్ చేస్తోంది. కేరళకు రావాల్సిన నిధులను కేంద్రం ఆపేస్తోందని, అప్పుల పరిమితిని తగ్గించి రాష్ట్ర అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటోందని ప్రాంతీయ సెంటిమెంట్‌ను రగిలిస్తోంది.

సవాళ్లు
రాష్ట్రం తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉండటం, జీతాలు, పెన్షన్ల చెల్లింపులో జాప్యం జరగడంపై ప్రజలు, ఉద్యోగుల్లో అసంతృప్తి ఉంది. వయనాడ్ భూకంప బాధితులకు కేంద్రం నుంచి ఆశించిన సాయం అందలేదని ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తున్నప్పటికీ, రాష్ట్ర యంత్రాంగం వైఫల్యాలను ప్రతిపక్షాలు ఎత్తిచూపుతున్నాయి. శబరిమల విషయంలో ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న ద్వంద్వ వైఖరి, శబరిమల బంగారు ఆభరణాల మాయం వంటి అంశాలు హిందూ ఓటర్లను ప్రభావితం చేయవచ్చు.

కేరళలో 'కమలం' వికసించేనా?
కేరళ రాజకీయ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అత్యంత ఆసక్తికరంగా మారాయి. దశాబ్దాలుగా ఎల్‌డీఎఫ్, యూడీఎఫ్ మధ్య పోటీ ఉండేది. ఈ ఎన్నికల్లో మాత్రం తొలిసారిగా బీజేపీ రేసులోకి రావడంతో ఈ సారి తొలిసారిగా త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది. కేరళలో గతంలో ఒక్క సీటు కోసం పోరాడిన బీజేపీ ఇప్పుడు నిర్ణయాత్మక శక్తిగా ఎదిగేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఇటీవల జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీజేపీ సాధించిన విజయాలు ఆ పార్టీలో సరికొత్త ఆశలు రేపుతున్నాయి.

ఇటీవల జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్ గెలిచిన తర్వాత బీజేపీ కేడర్‌లో గతంలో ఎన్నడూ లేనంత ఉత్సాహం నిండింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు, మోదీ నాయకత్వం పట్ల యువత, పట్టణ ఓటర్లలో క్రేజ్ పెరిగింది. 'ట్వంటీ-20' వంటి ప్రాంతీయ పార్టీలతో పొత్తు కుదుర్చుకోవడం ద్వారా బీజేపీ తన బలాన్ని పెంచుకోవాలని చూస్తోంది. కేరళలో హిందూ ఓట్లు చీలడం, క్రైస్తవ మైనారిటీలను ఆకర్షించేందుకు బీజేపీ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు పెద్దగా సఫలం కావడం లేదన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

2021లో సమీకరణాలు ఇలా
కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 140 స్థానాలు ఉన్నాయి. 2021లో ఎల్‌డీఎఫ్ 99 సీట్లతో భారీ మెజారిటీ సాధించి అధికారంలోకి వచ్చింది. యూడీఎఫ్ 41 స్థానాలకే పరిమితమైంది. 2016 ఎన్నికల్లో గెలిచిన ఏకైక స్థానాన్ని (నెమమ్) కూడా బీజేపీ ఈ ఎన్నికల్లో కోల్పోయింది. దీంతో అసెంబ్లీలో ఆ పార్టీ ప్రాతినిధ్యం సున్నాకి పడిపోయింది. కానీ 2026 ఎన్నికల్లో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో యూడీఎఫ్ చూపిన జోరు అసెంబ్లీలోనూ కొనసాగితే పినరయి విజయన్‌కు గడ్డుకాలమే అవుతుంది.

అదే సమయంలో బీజేపీ కూడా ఈసారి మెరుగైన స్థానాల కోసం ప్రయత్నిస్తోంది. 2021 ఎన్నికల్లో ఫలితాలను ఓసారి పరిశీలిస్తే, ఎల్‌డీఎఫ్ మొత్తం 99 స్థానాలను గెల్చుకోగా, అందులో సీపీఎం 62, సీపీఐ 17, కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) 5, జేడీఎస్ 2, ఎన్‌సీపీ 2, ఇతరులు 11 సీట్లను సాధించాయి. ఇక యూడీఎఫ్ విషయానికి వస్తే, కాంగ్రెస్ 21 సీట్లు, ముస్లిం లీగ్ 15, కేరళ కాంగ్రెస్ 2, ఇతర మిత్రపక్షాలు 3 సీట్లను గెల్చుకున్నాయి.

ఓవరాల్​గా
గత పదేళ్లుగా అధికారానికి దూరంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్‌కు ఇది ఉనికిని చాటుకునే 'డూ-ఆర్-డై' పోరాటం కాగా, పినరయి విజయన్ నేతృత్వంలోని లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ అభివృద్ధి మంత్రంతో హ్యాట్రిక్ విజయంపై కన్నేసింది. మరోవైపు, తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్ విజయంతో ఉత్సాహంగా ఉన్న బీజేపీ, ఈసారి కేరళలో బలమైన ముద్ర వేయాలని భావిస్తోంది

ధర్మడం నుంచే పినరయి విజయన్ పోటీ
కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నగారా మోగిన నేపథ్యంలో అధికార సీపీఐ(ఎం) తన అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను ఆదివారం ప్రకటించింది. సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎం.వి. గోవిందన్ మొత్తం 81 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేశారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ తన సొంత నియోజకవర్గమైన ఉత్తర కన్నూర్ జిల్లాలోని ధర్మడం నుంచే మళ్లీ బరిలోకి దిగుతున్నారు. విజయన్ కేబినెట్‌లోని 10 మంది మంత్రులు ఈ ఎన్నికల్లో వివిధ నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీ చేయనున్నారు. ప్రభుత్వ పనితీరుపై నమ్మకంతోనే మంత్రులను మళ్లీ బరిలోకి దింపినట్లు తెలుస్తోంది. కొవిడ్ సమయంలో ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా గుర్తింపు పొందిన సీనియర్ నేత కేకే శైలజ ఈసారి కన్నూర్ జిల్లాలోని పేరావూర్ నియోజకవర్గం నుంచి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. ఇందులో ఆరుగురు పార్టీ మద్దతుతో స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా పోటీ చేస్తున్నారు.

