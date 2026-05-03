కేరళలో ఎగిరేది ఏ జెండా? UDF అధికారం దక్కించుకుంటుందా?- LDF హ్యాట్రిక్ కొడుతుందా?
883మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం తేల్చనున్న ఓటర్లు- కౌంటింగ్ విధుల్లో 15,464 మంది సిబ్బంది
Published : May 3, 2026 at 6:10 PM IST
Kerala Election Result 2026 : దక్షిణాదిలో ఎర్రకోటగా పేరొందిన కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలపై జాతీయ స్థాయిలో అందరి దృష్టి నెలకొంది. వరుసగా మూడోసారి అధికారం చేపట్టి రికార్డ్ సృష్టించాలని LDF భావిస్తుండగా 2024 లోక్సభ ఎన్నికలు, ఇటీవల జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలు, ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలతో ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్న UDF సీఎం పీఠంపై గురి పెట్టింది. మరోవైపు కామ్రేడ్ల కోటలో ఉనికి చాటుకోవాలని NDA ఉవ్విళ్లూరుతోంది. 3 కూటములకు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా మారిన ఈ ఎన్నికల ఫలితాలపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.
కాంగ్రెస్ సారథ్యంలోని యూడీఎఫ్ అధికారం చేపడుతుందన్న ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాల మధ్య కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపునకు సర్వం సిద్ధమైంది. 140 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఏప్రిల్ 9న పోలింగ్ జరిగింది. మొత్తం 2కోట్ల 71లక్షల మందికిపైగా ఓటర్లు ఉండగా 79.70శాతం మంది ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. 883మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం సోమవారం ఉదయం 8గంటలకు మొదలయ్యే ఓట్ల లెక్కింపుతో తేలనుంది. ఎన్నికల సంఘం 43ప్రాంతాల్లో 140కౌంటింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటుచేసింది. 140మంది రిటర్నింగ్ అధికారులు, 1,340 అదనపు రిటర్నింగ్ అధికారులు, 4వేలకుపైగా మైక్రో అబ్జర్వర్లతో సహా 15,464 మంది సిబ్బంది కౌంటింగ్ విధుల్లో పాల్గొంటారు. ఎన్నికల అధికారుల సమక్షంలో స్ట్రాంగ్ రూమ్లను తెరిచి ఉదయం 8 గంటలకు పోస్టల్ బ్యాలెట్లను లెక్కిస్తారు. కేరళలోని మొత్తం ఓట్లలో అవి 1.36 శాతంగా ఉన్నాయి. అనంతరం ఈవీఎంల్లోని ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమవుతుంది. ఒక్కో రౌండ్లో గరిష్టంగా 14పోలింగ్ కేంద్రాల ఓట్లను లెక్కిస్తారు. మధ్యాహ్నానికల్లా ఫలితాలపై ఓ స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
80-90 సీట్లు సాధిస్తుందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు
ఈ ఎన్నికలు అధికార వామపక్ష కూటమి LDF, కాంగ్రెస్ సారథ్యంలోని UDFకు చావో-రేవో అన్నట్లుగా మారాయి. 2016 నుంచి అధికారానికి దూరంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ కూటమి ఈ ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. 2024 లోక్సభ ఎన్నికలు, ఇటీవల జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలతో UDFలో ఆత్మవిశ్వాసం తొణికిసలాడుతోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీలో అప్పుడే సీఎం అభ్యర్థి ఎవరనే అంశంపై అంతర్గత చర్చలు మొదలైనట్లు తెలుస్తోంది. 2021లో కేవలం 41 సీట్లకే పరిమితమైన యూడీఎఫ్, ఈసారి మెరుగైన ప్రదర్శనతో 80నుంచి 90 సీట్లు సాధిస్తుందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేశాయి. UDF అధికారంలోకి వస్తే సీఎం ఎవరనే దానిపై నిర్ణయాన్ని కాంగ్రెస్కు వదిలేస్తున్నట్లు కూటమి అంగీకరించిదని ఆ పార్టీ ఇంఛార్జ్ తెలిపారు.
వరుసగా మూడోసారి అధికారం చేపట్టి చరిత్ర సృష్టించాలని LDF తహతహ
మరోవైపు అధికార LDF వరుసగా మూడోసారి అధికారం చేపట్టి చరిత్ర సృష్టించాలని తహతహలాడుతోంది. 2021లో 99 సీట్లు సాధించిన వామపక్ష కూటమి ఈసారి ఆ స్థాయిలో కాకపోయినా బొటాబొటి మెజారిటీతోనైనా అధికారం నిలుపుకుంటామనే ధీమాతో ఉంది. ఈ ఎన్నికల్లో ఎల్డీఎఫ్ ఓడిపోతే 1960ల తర్వాత దేశంలో వామపక్షాలు ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా అధికారంలో లేకుండాపోతాయి. జాతీయ స్థాయిలో ఆ పార్టీకి ఈ ఫలితాలు కోలుకోలేని దెబ్బగా మారే ప్రమాదం ఉంది. ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో సీపీఐ (ఎం) నేత, ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ తన సోషల్ మీడియా బయోను మార్చారు. పొలిట్ బ్యూరో మెంబర్ సీపీఐ (ఎం) అని రాసుకొచ్చారు.
20శాతం ఓటు బ్యాంకును సాధించాలని బీజేపీ లక్ష్యం
మరోవైపు బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే కేరళలో ఉనికిని చాటుకోవాలని తీవ్రంగా శ్రమించింది. 2021ఎన్నికల్లో కనీసం ఖాతా తెరవలేకపోయిన బీజేపీ, ఈసారి ఎలాగైనా కొన్ని సీట్లు గెలవటంతోపాటు 20శాతం ఓటు బ్యాంకును సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 2021లో 12.51శాతంగా ఉన్న కమలం పార్టీ ఓటు బ్యాంకు 2024 లోక్సభ ఎన్నికల నాటికి 19.23 శాతానికి పెరిగింది. అయితే 2025 స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అది 15 శాతానికి పడిపోయింది. కానీ ఈసారి 'ట్వంటీ-20' పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోవడంతోపాటు తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్ను కైవసం చేసుకోవటం కమలదళానికి అదనపు బలాన్నిస్తోంది. ముఖ్యంగా సెంట్రల్ కేరళలో క్రైస్తవ అభ్యర్థులను బరిలోకి దించిన ఎన్డీయే వారి ఓట్లపై గంపెడాశలు పెట్టుకుంది. ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధానాంశంగా మారిన FCRA సవరణ బిల్లు ప్రభావం ఎన్నికల ఫలితాలపై చూపే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
మూడంచెల భద్రత ఏర్పాటు
ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఎన్నికల సంఘం కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద మూడంచెల భద్రత ఏర్పాటు చేసింది. రాష్ట్ర పోలీసులతోపాటు 25 కంపెనీల కేంద్ర సాయుధ బలగాలను మోహరించారు. ఫలితాల తర్వాత కూడా ఎలాంటి ఘర్షణలు జరగకుండా నిఘా పెంచారు.
తమిళనాట మళ్లీ DMKకు పట్టంకట్టనున్నారా? విజయ్ చరిత్ర సృష్టించనున్నారా?
బంగాల్ ఫలితాలపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ- ఆ 11 జిల్లాల్లో హై అలర్ట్- ఎవరు గెలుస్తారో?