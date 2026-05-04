కేరళం 'UDF' వశం- పదేళ్ల తర్వాత పవర్​లోకి కాంగ్రెస్ కూటమి

2024 లోక్‌సభ ఎన్నికలు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలతో దూకుడు మీద ఉన్న యూడీఎఫ్- కేరళంలో పదేళ్ల తర్వాత తిరిగి పవర్​లోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని కూటమి

Published : May 4, 2026 at 3:51 PM IST

Assembly Election 2026 : కేరళం ఓటర్లు ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలను నిజం చేశారు. వరుసగా మూడోసారి అధికారం చేపట్టి రికార్డ్‌ సృష్టించాలని భావించిన LDFకు గట్టి షాక్ ఇచ్చారు. పదేళ్ల తర్వాత కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్​ కూటమికి పట్టం కట్టారు. 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికలు, ఇటీవల జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలతో ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్న యూడీఎఫ్ 82 స్థానాల్లో విజయం సాధించి మ్యాజిక్ ఫిగర్​ను దాటేసింది. తద్వారా పదేళ్ల అధికార పీఠాన్ని దక్కించుకుంది. కేరళంలో కాంగ్రెస్ గెలవడానికి కారణాలు ఏంటి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత
పదేళ్ల పాటు అధికారంలో ఉంటే సాధారణంగానే ప్రజల్లో ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఉంటుంది. గత ఎన్నికల్లో అధికార మార్పిడి సంప్రదాయానికి చెక్ పెడుతూ రెండోసారి ఎల్​డీఎఫ్ కూటమికి పట్టం కట్టారు కేరళ వాసులు. ఫలితంగా 2016 నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు పదేళ్లు పాలించారు. దీర్ఘకాలం అధికారంలో ఉండడంతో ఎల్​డీఎఫ్​ కూటమిపై ఉన్న ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత యూడీఎఫ్​ కూటమికి బాగా కలిసివచ్చింది. ఎన్నికల సమయంలోనే ఎల్​డీఎఫ్​పై ఓటర్లలో వ్యతిరేకత స్పష్టంగా కనిపిచింది. మార్పు కావాలంటూ యూడీఎఫ్ బలంగా ప్రచారం చేసి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లింది.

నిరుద్యోగం, జీవన వ్యయం పెరుగుదల, ఉద్యోగులకు జీతాల ఆలస్యం
ఎల్​డీఎఫ్​ ప్రభుత్వ సమయంలో ప్రజల్లో నిరుద్యోగం, జీవన వ్యయం పెరుగుదల, ఉద్యోగులకు జీతాల ఆలస్యం లాంటివి తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. పెరుగుతున్న ధరలు, నిరుద్యోగం, వ్యవసాయ సంక్షోభం వంటి సమస్యలను ప్రతిపక్షం బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లింది. ఉద్యోగులకు జీతాల ఆలస్యం ఇవ్వడం వల్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సైతం ఎల్​డీఎఫ్​కు వ్యతిరేకంగానే ప్రచారం చేశారు.

మైనారిటీ ఓట్ల పోలరైజేషన్
కేరళలో ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలన్నా క్రైస్తవ, ముస్లిం ఓటర్ల వర్గాలే కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ముఖ్యంగా ముస్లింల్లో మంచి పట్టు ఉన్న ముస్లిం లీగ్​ (IUML) పార్టీ యూడీఎఫ్​ కూటమిలో ఉండడంతో బాగా కలిసివచ్చింది. రెండు ప్రధాన పార్టీలు కలిసి పోటీ చేయడంతో ఓట్లు చీలకుండా జాగ్రత్తపడ్డారు. ఫలితంగా మెజార్టీ స్థానాల్లో యూడీఎఫ్​ విజయాన్ని సాధించిందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.

వరుస ఎన్నికలతో యూడీఎఫ్​లో జోష్
అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా UDF అదరగొట్టింది. UDF బలమైన తిరుగుబాటు చేసి, అనేక పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లు గెల్చుకోవడం అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు మరితం ఊపిచ్చింది. అంతకుముందు జరిగిన 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో కూడా యూడీఎఫ్ మెజారిటీ స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. ఇలా వరుస ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన కాంగ్రెస్​ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్​ కూటమి రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పనిచేసి విజయం దిశగా అడుగులు వేసింది. పదేళ్ల పాటు ప్రతిపక్షంలో కూర్చున్న యూడీఎఫ్​ కూటమి ఈసారి ఎలాగైనా గెలవాలనే లక్ష్యంగా పనిచేసింది. అంతర్గత విబేధాలను పక్కకుపెట్టి అన్ని పార్టీలు సమన్వయంతో పనిచేశాయి.

మేనిఫెస్టో హామీలు, రాహుల్ గాంధీ ప్రచారం
కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ గెలుపులో మేనిఫెస్టో కీలక పాత్ర పోషించింది. సంక్షేమ హామీలతో పాటు పరిపాలన సంస్కరణలతో కూడిన మేనిఫెస్టోను రూపొందించింది. ఇందులో భాగంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, కళాశాలకు వెళ్లే బాలికలకు నెలకు రూ. 1,000 సహాయం, రూ. 3,000 సంక్షేమ పింఛను, కుటుంబానికి రూ. 25 లక్షల వరకు ఉచిత ఆరోగ్య బీమా, యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు రూ. 5 లక్షల వరకు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తామని హామీలు ప్రజలను ఆకర్షించాయి. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ ప్రచారం కూడా కలిసివచ్చింది.

యూడీఎఫ్​కు కలిసి వచ్చిన మహిళల ఓట్లు
ఈసారి ఎన్నికల్లో మహిళల ఓటింగ్ శాతం సుమారు 80.86శాతం నమోదైంది. మేనిఫోస్టోలోని హామీలతో మెజార్టీ మహిళలకు యూడీఎఫ్ వైపు మొగ్గుచూపినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, కళాశాలకు వెళ్లే బాలికలకు నెలకు రూ. 1,000 సహాయం బాగా పనిచేశాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఆ వివాదాలతో ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకత
గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ కేసు, శబరిమల వంటి వివాదాల వల్ల LDF ఇమేజ్ దెబ్బతిన్నదని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా సంచనలం సృష్టించిన శబరిమల బంగారు తాపడం చోరీ, గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ కేసు పినరయి విజయన్ ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకునపెట్టాయి. నిషేధిత పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా (పీఎఫ్‌ఐ)తో సంబంధం ఉన్న సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్‌డీపీఐ) వంటి గ్రూపుల నుంచి వామపక్షాలు మద్దతు తీసుకోవడం కూడా అనేక విమర్శలకు తావిచ్చింది. ఇలాంటి అంతర్గత సమస్యలు కూడా ఎల్​డీఎఫ్​ను దెబ్బ తీశాయి.

బీజేపీ ఫాక్టర్- ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లను చీల్చడం
ఈసారి ఎన్నికల్లో బీజేపీ సైతం గట్టి ప్రభావాన్ని చూపెట్టింది. 2021 ఎన్నికల్లో కనీసం ఖాతా తెరవలేకపోయిన బీజేపీ, ఈసారి ఎలాగైనా కొన్ని సీట్లు గెలవాలనే లక్ష్యంతో పనిచేసింది. ముఖ్యంగా 20శాతం ఓటు బ్యాంకును సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 2021లో 12.51శాతంగా ఉన్న కాషాయం పార్టీ ఓటు బ్యాంకు 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల నాటికి 19.23 శాతానికి పెరిగింది. అయితే 2025 స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అది 15 శాతానికి పడిపోయింది. ఈసారి 20 శాతం ఓట్లు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న బీజేపీ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లను చీల్చడంలో సఫలమైందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.

