ETV Bharat / bharat

భారీగా ఓట్లు గల్లంతు- కేరళలో మారుతున్న సమీకరణాలు- ఎన్నికల ఫలితాలపై ఎఫెక్ట్ ఎంతంటే?

కేరళలో 3,03,359 ఓట్లు గల్లంతు- ఏకంగా 27 నియోజకవర్గాల్లో- తిరువనంతపురం, వట్టియూర్కావు స్థానాల్లో తగ్గిన చెరో 40వేల ఓట్లు- బీజేపీ, ఎల్‌డీఎఫ్, యూడీఎఫ్ త్రిముఖ పోరులో కీలక పరిణామం

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 1, 2026 at 7:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Kerala Assembly Election 2026 : అసెంబ్లీ పోల్స్ జరుగుతున్న కేరళలో ఓట్ల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల నాటికి రాష్ట్ర ఓటర్ల జాబితాల్లో 2.74 కోట్ల మంది ఓటర్ల పేర్లు ఉండగా, ఆ సంఖ్య ఇప్పుడు 2.71 కోట్లకు తగ్గిపోయింది. ఈ లెక్కన 3,03,359 మంది ఓటర్ల పేర్లు తగ్గిపోయాయి. అయితే ఓట్ల గల్లంతు అన్ని అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఒకే రేంజులో లేదు. ప్రత్యేకించి 27 నియోజకవర్గాల్లోనే పెద్దసంఖ్యలో ఓటర్ల పేర్లు తగ్గిపోవడం గమనార్హం. ఈ అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఒక్కో దాంట్లో సగటున 10,000 మందికిపైగా ఓటర్ల పేర్లు తగ్గాయి. ఈ పరిణామం ఎన్నికల ఫలితాలను ప్రభావితం చేయగలదని పలువురు రాజకీయ పరిశీలకులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

రాజకీయంగా సున్నిత స్థానాల్లో అనూహ్య మార్పు
తిరువనంతపురం, వట్టియూర్కావు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఒక్కో దాంట్లో 40వేల మందికిపైగా ఓట్లు తగ్గాయి. 2021 ఎన్నికల్లో అతి స్వల్ప తేడాతోనే ఈ స్థానాల్లో అభ్యర్ధుల జయాపజయాలు డిసైడ్ అయ్యాయి. రాజకీయంగా సున్నితమైన ఈ స్థానాల్లో భారీగా ఓట్లు గల్లంతు కావడం కీలకమైన అంశమే. దీని ప్రభావంతో ఎన్నికల ఫలితాల్లో అనూహ్య మార్పులు కనిపించే అవకాశాలు ఉంటాయని రాజకీయ పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. వీటితో పాటు కజకూట్టం, ఎర్నాకులం, దేవికులం, త్రిపునితుర, ఆరన్ముళ, త్రిస్సూర్ సహా మరో 6 నియోజకవర్గాల్లోనూ 20వేల నుంచి 30వేల ఓట్లు తగ్గిపోయాయి. ఇడుక్కి, కొట్టాయం, కొచ్చి, పాలక్కాడ్, కొల్లం, కాయంకుళం వంటి 18 నియోజకవర్గాల్లోనూ సగటున 10,000 నుంచి 20,000 మంది ఓటర్ల పేర్లు తగ్గాయి. వీటిలో చాలా వరకు మంత్రులు, సీనియర్ నాయకులు, కీలక రాజకీయ ప్రముఖులు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కీలక స్థానాలేే.

త్రిముఖ పోరు - తారుమారు చేయగల పరిణామం
లెఫ్ట్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్ (LDF), యునైటెడ్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్ (UDF), నేషనల్ డెమొక్రటిక్ అలయన్స్ (NDA) మధ్య త్రిముఖ పోరుతో కేరళ రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది. ఇంతటి పోటీ వాతావరణం నడుమ ఓట్ల సంఖ్యలో వచ్చిన భారీ మార్పులు ఎన్నికల ఫలితాలను తారుమారు చేయగలవు. చారిత్రాత్మకంగానూ కేరళలోని అనేక నియోజకవర్గాల ఫలితాలు కొన్ని వేల ఓట్ల తేడాతోనే నిర్ణయం అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో కీలకమైన నియోజకవర్గాలలో వేల సంఖ్యలో ఓట్లు తగ్గిపోవడం అనే అంశం రాజకీయ పక్షాలను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది.

నగరాలు, పట్టణాల ఓట్లే తగ్గాయా?
రాష్ట్రంలోని ఓట్ల సంఖ్య ఇంతగా తగ్గిపోవడంపై పలు ప్రశ్నలు ఉదయిస్తున్నాయి. ఈసారి ఓటర్ల జాబితాల నుంచి వైదొలగిన ఈ ఓట్లు ఎవరివి? వీరు రాష్ట్రం విడిచి వెళ్లిపోయిన వలస కార్మికులా? లేదంటే, తమ నమోదును అప్‌డేట్ చేసుకోని పట్టణ ప్రాంత ఓటర్లా? ఓటర్ల జాబితాలలో చేసిన సవరణల వల్ల ఓట్ల సంఖ్య తగ్గిందా? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దొరకాల్సి ఉంది. నగరాలు, పట్టణ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు వలస వెళ్తుంటారు. బహుశా ఈ కారణం వల్ల కూడా అక్కడ ఓటర్ల పేర్లు తగ్గిపోయి ఉండొచ్చు. నగర, పట్టణ ఓటర్లు పరిపాలన, అభివృద్ధి, జాతీయ సమస్యలపై ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపుతుంటారు. ఒకవేళ తగ్గిపోయిన ఓటర్లలో ఎక్కువమంది పట్టణవాసులే అయి ఉంటే, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని రాజకీయ పార్టీల బలాబలాల్లో తేడాలు వస్తాయి. వాటి మధ్య పోటీ మరింత పెరుగుతుంది. ఈ అంశం నగరాలు, పట్టణాల్లో విస్తరించి ఉన్న అసెంబ్లీ స్థానాల ఫలితాలను నిర్దేశిస్తుంది.

ఆ ఓటర్లు తగ్గిపోయినా ఓటింగ్ సరళిలో మార్పు
ఓటర్ల సంఖ్య తగ్గిపోవడం అనేది కొన్ని పార్టీలకు ప్రతికూలిస్తుంది. ఇంకొన్ని పార్టీలకు అనుకూలిస్తుంది. బలమైన క్షేత్రస్థాయి యంత్రాంగం, మెరుగైన బూత్ స్థాయి సమీకరణ కలిగిన పార్టీలకు ఈ అంశం కలిసొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నేమోం, కజకూట్టం, పాలక్కాడ్ వంటి అసెంబ్లీ స్థానాల్లో బీజేపీ తన ఉనికిని బలోపేతం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఆయా చోట్ల బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉండే నిర్దిష్ట వర్గాల ఓటర్ల సంఖ్య తగ్గిపోయి ఉంటే, అక్కడి ఫలితాలు మారిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందని రాజకీయ పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. సీపీఎం సారథ్యంలోని ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమికి, కాంగ్రెస్ సారథ్యంలోని యూడీఎఫ్‌ కూటమికి ఆరన్ముళ, దేవికుళం, కొట్టాయం వంటి స్థానాలు కంచుకోటలుగా ఉన్నాయి. ఆయా చోట్ల ఓట్లు తగ్గిపోవడంతో అక్కడ ఓటింగ్ సరళిలో మార్పు రావచ్చు. ఎన్నికల ప్రచారంలో ఎక్కువగా గ్రౌండ్ వర్క్ చేసే పార్టీలనే విజయం వరించొచ్చు.

ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమిపైనే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్?
మరో ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే, ఓట్ల సంఖ్యలో భారీ తగ్గుదల కనిపిస్తున్న 27 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో 19 ప్రస్తుతం వామపక్ష ఎల్‌‌డీఎఫ్ కూటమి చేతిలో ఉన్నాయి. మిగతా 8 స్థానాలు యూడీఎఫ్ కూటమి ఆధీనంలో ఉన్నాయి. దీనివల్ల ఓటర్ల పేర్ల సంఖ్య తగ్గడం అనే పరిణామం ప్రభావం ఎక్కువగా అధికార ఎల్‌‌డీఎఫ్ కూటమిపైనే కనిపించే అవకాశాలు ఉంటాయని రాజకీయ పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆ 19 స్థానాల్లో ఎల్‌డీఎఫ్ ఓటుబ్యాంకు తగ్గిపోయి ఉంటే, చివరకు సీట్ల నష్టానికి దారితీయొచ్చని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.

బీజేపీకి నష్టాలు, కొత్త అవకాశాలు
కేరళ ఎన్నికల్లో ప్రతిసారీ ఓటింగ్ శాతం అధికంగా నమోదు అవుతుంటుంది. అక్కడి ప్రజలు రాజకీయంగా క్రియాశీలకంగా ఉంటారు. ఈసారి ఓటర్ల పేర్ల సంఖ్యలో తగ్గుదల అనేది ఒక సాంకేతిక సవరణ కావచ్చు, లేదంటే మారుతున్న ఓటర్ల ప్రవర్తనకు సూచిక కావచ్చు. ఒకవేళ రెండోది నిజమైతే, పోలింగ్ రోజున ఓటింగ్ శాతం ప్రభావితమై ఎన్నికల ఫలితాల అంచనాలు తారుమారు అవుతాయని రాజకీయ పండితులు విశ్లేషిస్తున్నారు. పెరుగుతున్న ఓటింగ్ శాతాన్ని విజయ అవకాశంగా మార్చుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్న బీజేపీకి (ఎన్‌డీఏ కూటమి) ఈ పరిస్థితి నష్టాలు, అవకాశాలు రెండింటినీ కల్పించనుంది. ఓటర్ల పేర్ల సంఖ్య తగ్గడం అనేది ఆ పార్టీ పోటీచేసే స్థానాల్లో జనం మద్దతును పెంచుకోవడానికి దోహదం చేస్తుంది. ఒకవేళ ఓటర్ల జాబితాలో బీజేపీకి అనుకూల అభిప్రాయం కలిగిన వర్గాలు లేకుంటే, అలాంటి స్థానాల్లో పార్టీ ఊపు బలహీనపడొచ్చు.

ఆశించిన ఫలితం కోసం అలా చేయాల్సిందే
మొత్తం మీద ఈ ఎన్నికలు విస్తృత రాజకీయ కథనాల కంటే సూక్ష్మస్థాయి వ్యూహాలపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటాయి. ఓటర్ల వర్గాలను గుర్తించడం, ఓటింగ్ శాతాన్ని నిర్ధారించడం, బూత్ స్థాయి కార్యకలాపాలను నిర్వహించడం అనేవి ప్రధాన పాత్రను పోషిస్తాయి. వేలాది మంది ఓటర్లు కనుమరుగైన అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ప్రస్తుత పరిస్థితులు, పరిణామాలకు అనుగుణంగా పార్టీలు మారితేనే ఆశించిన ఫలితాన్ని అందుకోగలవు.

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
VOTERS MISSING IN KERALA
KERALA VOTERS MISSING
Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.