కేరళ, పుదుచ్చేరి, అసోంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారానికి తెర

ప్రచారానికి చివరి రోజున కావడంతో అన్ని పార్టీలు హోరాహోరీగా ప్రచారం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 7, 2026 at 6:58 PM IST

Assembly Election 2026 Campaign End : కేరళ, పుదుచ్చేరి, అసోంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారానికి తెరపడింది. ఆయా రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ నేతల ప్రసంగాలు, భారీ బహిరంగ సభలు, రోడ్ షోలతో మారుమోగిన మైకులు ఈ సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత మూగబోయాయి. ప్రచారానికి చివరి రోజున కావడంతో అన్ని పార్టీలు హోరాహోరీగా ప్రచారం నిర్వహించాయి. కేరళంలో ఇండియా కూటమి, L.D.F ఒకరిపై ఒకరు విమర్శులు గుప్పించుకున్నాయి. అభివృద్ధి, అవినీతి అంశాలే లక్ష్యంగా విమర్శనాస్త్రాలు సందించుకున్నాయి. అటు అసోంలో ప్రచారం చేసిన బీజేపీ అగ్రనాయకత్వం కాంగ్రెస్‌ పార్టీపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది. హస్తం పార్టీ తన ఓటు బ్యాంకు రాజకీయం కోసం చొరబాటుదారులను ప్రోత్సహిస్తుందన్నారు. రాష్ట్రంలో BJP ద్వేషపూరిత రాజకీయాలకు పాల్పడుతోందని, సీఎం, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు భారీ అవినీతికి పాల్పడ్డారని కాంగ్రెస్‌ ఆరోపించింది. కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరిలో సైతం ప్రధాన పార్టీల ప్రచారం జోరుగా సాగింది.

