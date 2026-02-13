నలుగురికి పునర్జన్మను ఇచ్చిన 10నెలల బాలిక- అవయవదానం చేసి పేరెంట్స్ ఔదార్యం
రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన పది నెలల చిన్నారి- బ్రెయిన్ డెడ్ అయినట్లు తెలిపిన వైద్యులు- ఈ క్రమంలో చిన్నారి అవయవాలు దానం
Published : February 13, 2026 at 8:42 PM IST
10 Month old Girl Organ Donation : కన్ను తెరిస్తే జననం, కన్ను మూస్తే మరణం, ఈ రెండింటి మధ్యే మనిషి జీవితమని పెద్దలు అంటుంటారు. కానీ, అవయవ దానం ద్వారా మరణించిన తరువాత కూడా జీవించొచ్చు. అవయవ దానం చేసి కొన్ని కుటుంబాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపొచ్చు. అందుకే కేరళకు చెందిన ఓ జంట బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన తమ 10 నెలల కుమార్తె అవయవాలను దానం చేసేందుకు ఒప్పుకున్నారు. తాము అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న చిన్నారి మూత్రపిండాలు, గుండె కవాటాలు, కాలేయం, కార్నియాలను దానం చేసేందుకు ముందుకొచ్చారు. దీంతో కష్టకాలంలోనూ మంచి మనసు చాటుకున్న ఈ దంపతులపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డ చిన్నారి
పథనంతిట్టలోని మల్లపల్లికి చెందిన అరుణ్ అబ్రహం, షెరిన్ ఆన్ జాన్ దంపతులకు ఓ కుమార్తె అలిన్ షెరిన్ అబ్రహం (10 నెలల వయసు) ఉంది. వీరు ఫిబ్రవరి 5న తమ కుమార్తెతో కలిసి కొట్టాయం నుంచి ఎంసీ రోడ్డు మీదుగా తిరువల్లకు కారులో ప్రయాణిస్తుండగా యాక్సిడెంట్ అయ్యింది. అప్పుడు వెంటనే చిన్నారి అలిన్ షెరిన్ అబ్రహం స్పృహ కోల్పోయింది. ఆమెను వెంటనే అరుణ్ అబ్రహం, షెరిన్ జాన్ దంపతులు చంగనస్సేరిలోని జనరల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం చెతిప్పుళలోని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రి సెయింట్ థామస్కు తరలించారు. అక్కడ పీడియాట్రిక్ ఐసీయు సౌకర్యం లేకపోవడంతో చిన్నారిని తిరువల్లలోని బిలీవర్స్ హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్లారు.
ఎన్ని ఆస్పత్రులు తిప్పినా ప్రాణాలు నిలవలేదు
బిలీవర్స్ ఆస్పత్రిలో చిన్నారికి చికిత్స ప్రారంభించారు. అయితే ఆమె ఆరోగ్యంలో ఎటువంటి మెరుగుదల కనిపించలేదు. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 6న రాత్రి 11.30 గంటల సమయంలో కొచ్చిలోని అమృత ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వారం రోజుల పాటు 10 నెలల చిన్నారికి చికిత్స అందించారు. నిపుణులైన వైద్యుల బృందం ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ చిన్నారి ప్రాణాన్ని కాపాడలేకపోయారు. చిన్నారి బ్రెయిన్ డెడ్ అయ్యిందని వైద్యులు నిర్ధారించారు. దీంతో తల్లిదండ్రులు తల్లడిల్లిపోయారు. అంతటి విషాదంలోనూ తమ కుమార్తె అవయవాలను దానం చేయడానికి మంచి మనసుతో ముందుకొచ్చారు.
కేరళ చరిత్రలో చిన్నారి పేరు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది : ఆరోగ్య మంత్రి వీణా జార్జ్
సొంత బిడ్డను కోల్పోయిన బాధను కూడా లెక్క చేయకుండా ఇతరుల ప్రాణాలను కాపాడటానికి చిన్నారి కుటుంబ సభ్యులు తీసుకున్న నిర్ణయం సమాజానికి పెద్ద సందేశాన్ని పంపుతుందని కేరళ ఆరోగ్య మంత్రి వీణా జార్జ్ తెలిపారు. శిశువు మరణం తల్లిదండ్రులకు గొప్ప బాధను మిగిల్చినప్పటికీ, కేరళ చరిత్రలో అలిన్ షెరిన్ అబ్రహం పేరు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందని అన్నారు.
చిన్నారి అవయవాలు దానం
బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన తమ కుమార్తె అవయవాలను దానం చేయడానికి అరుణ్ అబ్రహం, షెరిన్ ఆన్ జాన్ అంగీకరించారు. ఈ క్రమంలో కేరళ రాష్ట్ర అవయవ, కణజాల మార్పిడి సంస్థ (K-SOTTO) ఈ అవయవదాన ప్రక్రియను సమన్వయం చేసింది. రోడ్డు ప్రమాదంలో బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన చిన్నారి అవయవాలను వేరే వాళ్లకు అమర్చేందుకు పోలీసులు ట్రాఫిక్ గ్రీన్ ఛానెల్ ఏర్పాటు చేశారు.
తిరువనంతపురంలోని శాట్ (SAT) ఆస్పత్రిలోని పీడియాట్రిక్ నెఫ్రాలజీ వార్డులో చికిత్స పొందుతున్న ఓ చిన్నారికి అలిన్ షెరిన్ అబ్రహం రెండు మూత్రపిండాలను అమరుస్తారు. అలాగే తిరువనంతపురంలోని శ్రీ చిత్ర ఆస్పత్రిలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్న ఇంకొకరు గుండె కవాటాన్ని అమర్చనున్నారు. కిమ్స్లో చికిత్స పొందుతున్న ఆరు నెలల బిడ్డకు లివర్ను అమర్చనున్నారు. కార్నియాలను కొచ్చిలోని అమృత ఆసుపత్రిలోని రోగులకు అందించనున్నారు. తాను మరణించినా అలిన్ షెరిన్ అబ్రహం మరో నలుగురికి కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించింది.