కొబ్బరి పీచుతో బొమ్మల తయారీ- వినాయక, జగన్నాథ విగ్రహాలు కూడా- ఒక్కోటి రూ.70 నుంచి రూ.250!

బొమ్మల తయారీతో ఉపాధి పొందుతోన్న మహిళలు- మొదట చిన్న బొమ్మలను తయారీ- ఆ తర్వాత ఏనుగులు, తాబేళ్లు, పిచ్చుక గూళ్ల తయారీ

WomenTurn Coconut Waste Livelihood
Published : February 1, 2026 at 10:56 PM IST

WomenTurn Coconut Waste Livelihood : సాధారణంగా కొబ్బరి పీచును ఒకప్పుడు మన ఇళ్లలో వంట పాత్రలు శుభ్రం చేయడానికి లేదా వంట చెరుకుగా ఉపయోగించేవారు. కానీ, నేటి కాలంలో అదే కొబ్బరి పీచును ఉపయోగించి చక్కగా బొమ్మలు తయారు చేసి మంచి ఉపాధిని పొందుతున్నారు కొంతమంది మహిళలు. అదేలా అనుకుంటున్నారా? ఒడిశాలో కొంత మంది మహిళలు కలిసి కొబ్బరి నారతో రకరాకాల బొమ్మలు తయారుచేస్తున్నారు. అలా తయారు చేసిన వాటిని వివిధ ప్రదేశాల్లో రూ.70 నుంచి రూ.250 ధరలతో విక్రయిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఈ వ్యాపారంతో ఆ మహిళలు మంచి లాభాలు సైతం పొందుతున్నారు. మరి వారు ఏయే బొమ్మలు తయారు చేస్తున్నారు? అందుకు వారికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం!

కేంద్రపారా జిల్లా నికిరాయ్​ గ్రామం కుంబార్ సాహి ప్రాంతానికి చెందిన 'సరస్వతి రాణా' మొదట కొబ్బరి పీచుతో బొమ్మలు తయారు చేయాలనే ఆలోచన చేశారు. ఇంట్లో ఖాళీ సమయంలో చిన్న చిన్న బొమ్మలు తయారు చేసేవారు. ఆ తర్వాత ఏనుగులు ఇతర బొమ్మలను తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కొబ్బరి పీచుతో బొమ్మలు తయారు చేయడంలో తాను ఎదుర్కొన్న అనుభవాలను 'సరస్వతి రాణా' పంచుకున్నారు.

బొమ్మల తయారీలో పాల్గొన్న మహిళలు (ETV Bharat)

"2024 ఆగస్టు 15న 'మా మంగళ' గ్రూప్​ను ప్రారంభించాం. మొదట చిన్న చిన్న బొమ్మలను తయారు చేయడం ప్రారంభించా. ఇంట్లో ఖాళీ సమయంలో కొబ్బరి పీచుతో చిన్నచిన్న ప్రయోగాలు చేశాను. అలా చేస్తూ చేస్తూ వివిధ రకాల ఆకారాల్లో బొమ్మలను తయారు చేయడం ప్రారంభించాను. ఈ బొమ్మలను తయారు చేయడానికి నేను ఎటువంటి శిక్షణ తీసుకోలేదు. ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చున్న సమయంలో నాకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది. అలా కొద్దిరోజుల తర్వాత నేను తయారు చేసిన వాటిని పొరుగువారికి చూపించాను. వారందరి నుంచి స్పందన నాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. అలా నెమ్మదిగా నాతో పాటు మరో 24 మంది మహిళలు కూడా చేరారు. ఈ ఉత్పత్తులను ఎలా తయారు చేయాలో నేను వారికి నేర్పించాను. ఏదైమైనా ఒకప్పుడు ఇంధనంగా ఉపయోగించే కొబ్బరి పీచు నేడు ప్లాస్టిక్ రహిత జీవనోపాధి నమూనాకు వెన్నెముకగా మారింది" అని సరస్వతి చెప్పారు.

కొబ్బరి పీచుతో తయారు చేసిన తాబేలు బొమ్మ (ETV Bharat)

ఓ వైపు ఇంటి బాధ్యతలను చూసుకుంటూనే!
మహిళలు కొబ్బరి పీచును గృహాలంకరణ, యుటిలిటీ వస్తువులుగా తయారు చేస్తూ మంచి ఉపాధిని గడిస్తున్నారు. ఓ వైపు ఇంటి బాధ్యతలను చూసుకుంటూనే తన వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు ఈ మహిళలు. రోజూ దాదాపు రెండు గంటల పాటు వారి సమయాన్ని బొమ్మల తయారీకే కేటాయిస్తున్నారు. మొదట చిన్న చిన్న బొమ్మల తయారీని ప్రారంభించి, నేడు ఏనుగులు, గుర్రాలు, జింకలు, తాబేళ్లు, పక్షులు, పూల కుండీలు, గూళ్లు, వినాయక​ విగ్రహాలు వంటి వివిధ రకాల వస్తువులను తయారు చేస్తున్నారు. అయితే, వీటి తయారీలో కొబ్బరి పీచుతో పాటు నూలు, చీర వస్త్రం, ఉన్ని, కాగితం, ఎండిన ఆకులను ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే, తయారు చేసిన బొమ్మలను గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని మార్కెట్లలో, అలాగే స్టాళ్లలో విక్రయిస్తుంటారు. అయితే వీటి ధరలు రూ.70 నుంచి రూ.250 వరకు ఉంటాయని చెబుతున్నారు.

బొమ్మల తయారీలో పాల్గొన్న మహిళలు (ETV Bharat)

అయితే, బొమ్మల తయారీలో ఉపయోగించే కొబ్బరి పీచును వారు డబ్బులు వెచ్చించిమరీ కొంటున్నారు. "మేము కొబ్బరి పీచు కిలోకు రూ.30 నుంచి రూ.40 కి కొనుగోలు చేస్తాం. ఇలా కొనుగోలు చేసిన కొబ్బరి పీచుతో ప్రతిరోజు 15 నుంచి 20 తాబేళ్లు, 5 నుంచి 6 పిచ్చుక గూళ్లు, వీటితోపాటు 10 నుంచి 12 జగన్నాథ విగ్రహాలను తయారు చేస్తాం" అని సరస్వతి తెలిపారు. బొమ్మల తయారీకి ఆర్థిక సహాయం అందించామని, తాము ఇదివరకే హస్తకళల విభాగాలను సంప్రదించామని చెప్పారు. కానీ, ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పందన రాలేదని పేర్కొన్నారు.

కొబ్బరి పీచుతో తయారు చేసిన కుండ (ETV Bharat)

పని ప్రారంభించిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన పనిలేదు!
ఇదిలా ఉండగా, మరో కళాకారిణి హరప్రియ బెహెరా, ఈ ఉత్పత్తులను ప్రారంభించిన సరస్వతికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. "ఒక్కసారి మేము ఈ పనిని ప్రారంభించిన తర్వాత, వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే మా సమయాన్ని బొమ్మలు తయారుచేయడానికే కేటాయించాలని మేం నిర్ణయించుకున్నాం. ఇందుకోసం ఉదయం ఒక గంటన్నర, అలాగే మధ్యాహ్నం మరో రెండు గంటలు చొప్పున మా సమయాన్ని కేటాయిస్తుంటాం." అని హరప్రియ చెప్పారు.

బొమ్మలు తయారీ చేస్తున్న మహిళలు (ETV Bharat)

మరోవైపు, తాము తయారు చేస్తున్న చేతిపనుల గురించి కేంద్రపారా హస్తకళల విభాగం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ సంతోశ్​ కుమార్ మొహంతిని దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వారు చేస్తున్న కొబ్బరి ఆధారిత చేతిపనుల పని గురించి తమకు దృష్టికి వచ్చిందని, త్వరలోనే వారిని ప్రభుత్వం నుంచి తగిన సహాయ సహకారాలను అందిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు.

