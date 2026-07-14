'బంకుల్లో E20, ప్యూర్ పెట్రోల్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి'- ప్రధాని మోదీకి కేజ్రీవాల్ లేఖ
ఈ20 పెట్రోల్ అంశంపై చర్చించేందుకు మోదీ అపాయింట్మెంట్ కోరిన కేజ్రీవాల్
Published : July 14, 2026 at 1:01 PM IST
Kejriwal Letter To PM Modi : ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మంగళవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి లేఖ రాశారు. ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్పై వ్యక్తమవుతున్న ఆందోళనపై చర్చించేందుకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వాలని కోరారు. ఒకవేళ మాట్లాడేందుకు అవకాశం ఇస్తే ఈ20 పెట్రోల్కు సంబంధించిన సాంకేతిక సమస్యలను, ప్రజల నుంచి తనకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ను మోదీకి వివరిస్తానని పేర్కొన్నారు. పెట్రోల్ బంకుల్లో ఈ20 పెట్రోల్తోపాటు, స్వచ్ఛమైన పెట్రోల్ను కూడా అందుబాటులో ఉంచాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ20 పెట్రోల్ ధరలను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు.
AAP Convenor Arvind Kejriwal writes to PM Modi, urging the Centre to reconsider the rollout of E20 petrol for vehicles not designed to use the fuel. pic.twitter.com/UOQdedlifB— ANI (@ANI) July 14, 2026