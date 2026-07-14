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'బంకుల్లో E20, ప్యూర్​ పెట్రోల్ ఆప్షన్స్​ ఇవ్వాలి'- ప్రధాని మోదీకి కేజ్రీవాల్​ లేఖ

ఈ20 పెట్రోల్​ అంశంపై చర్చించేందుకు మోదీ అపాయింట్​మెంట్​ కోరిన కేజ్రీవాల్​

AAP chief Arvind Kejriwal
AAP chief Arvind Kejriwal (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 14, 2026 at 1:01 PM IST

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Kejriwal Letter To PM Modi : ఆమ్​ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్​ మంగళవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి లేఖ రాశారు. ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్​పై వ్యక్తమవుతున్న ఆందోళనపై చర్చించేందుకు అపాయింట్​మెంట్​ ఇవ్వాలని కోరారు. ఒకవేళ మాట్లాడేందుకు అవకాశం ఇస్తే ఈ20 పెట్రోల్​కు సంబంధించిన సాంకేతిక సమస్యలను, ప్రజల నుంచి తనకు వచ్చిన ఫీడ్​బ్యాక్​ను మోదీకి వివరిస్తానని పేర్కొన్నారు. పెట్రోల్​ బంకుల్లో ఈ20 పెట్రోల్​తోపాటు, స్వచ్ఛమైన పెట్రోల్​ను కూడా అందుబాటులో ఉంచాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ20 పెట్రోల్​​ ధరలను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు.

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KEJRIWAL WRITES TO PM
KEJRIWAL LETTER TO PM MODI

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