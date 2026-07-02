ప్రధాని మోదీ ధృతరాష్ట్రుడిలా ఉండిపోయారు- అరెస్టయిన వారు పావులు మాత్రమే : కేజ్రీవాల్
రామాలయ విరాళాల దుర్వినియోగ కేసులో ప్రధాని మోదీని ప్రశ్నించిన కేజ్రీవాల్- అసలు నిందితులను కాపాడుతున్నారని కేంద్రంపై ఆప్ అధినేత ఆరోపణ- అయోధ్యలో ఫైజాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ న్యాయవాదుల నిరసన ర్యాలీ
Published : July 2, 2026 at 3:09 PM IST
Kejriwal On Ram Mandir Donation Case : అయోధ్య ఆలయ విరాళాల దుర్వినియోగం కేసు రాజకీయంగా మరింత వేడెక్కింది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గురువారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో ప్రధాని ధృతరాష్ట్రుడిలా వ్యవహరిస్తున్నారని, మొత్తం పరిణామాలను చూస్తే కేసును అణిచివేసేందుకు అన్ని ప్రయత్నాలు జరిగాయని ఆరోపించారు. ఈ కేసులో అరెస్టయిన ఎనిమిది మంది అసలు నిందితులు కాదని, వారు కేవలం 'పావులు' మాత్రమేనని ఆరోపించారు. అసలు బాధ్యులను కాపాడుతున్నది ఎవరని ప్రశ్నిస్తూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు ఈ కేసులో రామజన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్తో పాటు మరో ఇద్దరు ట్రస్ట్ కీలక సభ్యులపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని కోరుతూ ఫైజాబాద్ బార్ అసోసియేషన్కు చెందిన న్యాయవాదులు గురువారం అయోధ్యలో నిరసన చేపట్టారు.
'ప్రధాని అన్నీ తెలుసు'
గురువారం మీడియాతో మాట్లాడిన కేజ్రీవాల్, రామజన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ను ఏర్పాటు చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వమేనని, ట్రస్ట్లో ప్రధానికి సన్నిహితులుగా భావించే వ్యక్తులు ఉన్నారని అన్నారు. ఇంతటి వివాదం జరుగుతున్నా ప్రధానికి తెలియదని చెప్పడం నమ్మశక్యం కాదని విమర్శించారు. ఈ కేసులో అరెస్టయిన వారు అసలు నిందితులు కాదని, ఈ కేసులో అరెస్టయిన వారు అసలు నిందితులు కాదని, ప్రభావశీల వ్యక్తులను కాపాడేందుకు వారిని మాత్రమే బలిపశువులుగా చేశారని ఆరోపించారు. ఎవరిని కాపాడుతున్నారు? ఎందుకు కాపాడుతున్నారు? అని ప్రధాని సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
భూ కొనుగోళ్లలో అవకతవకల ఆరోపణ
రామాలయ ట్రస్ట్ భూ కొనుగోళ్లలో భారీ అవకతవకలు జరిగాయని కేజ్రీవాల్ ఆరోపించారు. రూ.2 కోట్ల విలువైన భూమిని మధ్యవర్తుల ద్వారా కొద్ది నిమిషాల్లోనే ట్రస్ట్కు రూ.18 కోట్లకు విక్రయించారని, అలాగే రూ.9 కోట్ల విలువైన మరో భూమిని రూ.55 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారని చెప్పారు. మొత్తంగా రూ.14 కోట్ల విలువైన భూమిని రూ.95 కోట్లకు కొనుగోలు చేసినట్లు ఆరోపించారు. ఈ లావాదేవీలకు సంబంధించిన పత్రాలు బహిరంగంగానే అందుబాటులో ఉన్నాయని, అలాంటప్పుడు ప్రధానికి ఈ విషయం తెలియకుండా ఎలా ఉంటుందని ప్రశ్నించారు. విరాళాల లెక్కింపులో జరిగిన అక్రమాలపై నిఘా సంస్థలు పలుమార్లు సమాచారం ఇచ్చినా ప్రధాని స్పందించలేదని ఆరోపించారు. ఆలయంలో జరిగిన ఘటనలు సీసీటీవీ కెమెరాల్లో పలుమార్లు నమోదయ్యాయని, అనంతరం నెలల తరబడి ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీ తొలగించబడిందని కూడా పేర్కొన్నారు. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు కాకముందే ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (ఎస్ఐటీ)ని ఏర్పాటు చేశారని ఆరోపించారు.
యోగి ప్రభుత్వంపైనా విమర్శలు
ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్పైనా కేజ్రీవాల్ విమర్శలు గుప్పించారు. తాను బుల్డోజర్ బాబాగా చెప్పుకునే ముఖ్యమంత్రి ఈ కేసులో మాత్రం ఎందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ప్రశ్నించారు. ట్రస్ట్ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్ను రక్షిస్తున్నారని, ఆయన మాట్లాడితే పెద్ద పేర్లు బయటకు వస్తాయనే భయమే దీనికి కారణమని ఆరోపించారు.
పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఉద్రిక్తత
రామ మందిర విరాళాల దుర్వినియోగం ఆరోపణల వ్యవహారం కొత్త మలుపు తిరిగింది. ఈ కేసులో కీలక సభ్యులపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని కోరుతూ ఫైజాబాద్ బార్ అసోసియేషన్కు చెందిన న్యాయవాదులు గురువారం అయోధ్యలో నిరసన చేపట్టారు. కోర్టు ప్రాంగణం నుంచి శ్రీరామ జన్మభూమి పోలీస్ స్టేషన్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించి పోలీసులకు లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు అందజేశారు. ర్యాలీలో పెద్ద సంఖ్యలో న్యాయవాదులు పాల్గొని ట్రస్ట్ అధికారులపై వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని నినాదాలు చేశారు. భారీగా తరలివచ్చిన న్యాయవాదులను నియంత్రించడంలో పోలీసులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. తోపులాటలో కొందరు న్యాయవాదులకు స్వల్ప గాయాలైనట్లు వారు ఆరోపించారు. అనంతరం పలువురు న్యాయవాదులు పోలీస్ స్టేషన్లోని స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ కార్యాలయంలోకి వెళ్లి వెంటనే కేసు నమోదు చేయాలని పట్టుబట్టారు. ఫిర్యాదును పరిశీలించి చట్టప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హామీ ఇవ్వడంతో పరిస్థితి సద్దుమణిగింది. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడంలో పోలీసులు ఆలస్యం చేస్తే ఆందోళనను మరింత ఉధృతం చేస్తామని ఫైజాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ హెచ్చరించింది. అయితే ఈ తాజా ఫిర్యాదుపై పోలీసులు అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
మాజీ ట్రస్టీ అనిల్ మిశ్రా చుట్టూ బిగుస్తున్న ఉచ్చు- విరాళాల చోరీ ఎలా జరిగిందంటే?
రామమందిర విరాళాల కేసుపై మోదీ మౌనం- కోట్లాది భక్తుల విశ్వాసంపై దాడి చేసినట్టే : కాంగ్రెస్