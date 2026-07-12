అయోధ్య విరాళాల చోరీ- దేశవ్యాప్త సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమం చేపట్టనున్న కేజ్రీవాల్
భక్తుల నమ్మకాన్ని బీజేపీ-ఆరెస్సెస్లు వమ్ము చేశాయని కాంగ్రెస్ ఆరోపణ- దేశ ప్రజలు వారిని ఎప్పటికీ క్షమించరని వ్యాఖ్య- సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో విచారణ జరపాలని డిమాండ్-
Published : July 12, 2026 at 3:18 PM IST
Kejriwal On Ayodhya Donation Theft : అయోధ్య రామమందిరం విరాళాల చోరీ ఘటనకు బాధ్యులైనవారిని శిక్షించాలని కోరుతూ ఆప్ సంతకాల సేకరణ చేపట్టింది. దిల్లీలో ఆప్ నిర్వహించిన సుందరకాండ పారాయణ కార్యక్రమంలో మాజీ సీఎం కేజ్రీవాల్, ఆప్ సీనియర్ నేత మనీశ్ సిసోదియా తదితరులు పాల్గొన్నారు. రామమందిరంలో కానుకల చోరీకి పాల్పడినవారికి కఠినశిక్ష పడాలని హనుమంతుడిని ప్రార్థించినట్లు కేజ్రీవాల్ చెప్పారు. బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ సంతకాల సేకరణ చేపట్టినట్లు తెలిపారు.
"ప్రధానమంత్రి ఏ ఒక్క దొంగనూ వదిలిపెట్టరని, వారికి కఠిన శిక్ష పడేలా చూస్తారని ప్రజలు ఆశించారు. కానీ గత కొన్ని రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తుంటే ఆ దొంగలను, దోపిడీదారులను కాపాడేందుకు అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. భూ కుంభకోణంపై గానీ, ఆలయ నిర్మాణంలో జరిగిన కమీషన్ల దందాపై గానీ ఎలాంటి విచారణ జరగలేదు. కానుకల చోరీకి సంబంధించి కొన్ని నామమాత్రపు విచారణలు జరిపారు. ఒక నకిలీ సిట్ను ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే ఒక నకిలీ ఎఫ్ఐఆర్ను నమోదు చేశారు."
- అరవింద్ కేజ్రీవాల్, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్
#WATCH | Delhi | On alleged Ram Mandir donation embezzlement case, AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, " ... people had hoped that the prime minister would not spare any thief and would ensure that they receive the harshest punishment. but the events of the past few days… https://t.co/tNXZA6Cr2c pic.twitter.com/JHKXW3mZfz— ANI (@ANI) July 12, 2026
ఆప్ సుందరకాండపై బీజేపీ విమర్శలు
అయితే, ఆప్ నిర్వహించిన సుందరకాండ పారాయణం కార్యక్రమంపై బీజేపీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. కేవలం తన రాజకీయ పబ్బం గడుపుకోవడం కోసమే కేజ్రీవాల్ సుందరకాండ పారాయణం పేరుతో రాజకీయ జిమ్మిక్కు చేస్తున్నారని ఆరోపించింది. భవిష్యత్తులో పంజాబ్ తదితర రాష్ట్రాల్లో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేందుకే కేజ్రీవాల్ ఈ కార్యక్రమాలను వ్యూహాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నారని విమర్శించింది.
'మోదీ మౌనం వీడడంలేదు'
మరోవైపు, అయోధ్య రామాలయంలో కానుకల చోరీపై కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్రంపై ఎదురుదాడి పెంచింది. ఈ అంశంపై ప్రధాని మోదీ ఎందుకు నోరు విప్పటం లేదని నిలదీసింది. భక్తుల నమ్మకాన్ని వమ్ముచేసిన బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్లను ప్రజలు ఎప్పటికీ క్షమించరని ప్రతిపక్ష పార్టీ హెచ్చరించింది. ప్రతి చిన్న విషయానికి క్రెడిట్ తీసుకునే ప్రధాని మోదీ, అయోధ్య రామాలయంలో కానుకల చోరీపై ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాంరమేశ్ ప్రశ్నించారు. ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సిట్ కేవలం కంటితుడుపు చర్య అని ఎక్స్లో ఆరోపించారు. ఆలయం హుండీ నుంచి ప్రతిరోజూ లక్షలాది రూపాయలు మాయమైనట్లు ప్రాథమిక నివేదికలో సిట్ తేల్చిందన్నారు. ఇది కొంతమంది ఉద్యోగుల పని మాత్రమే కాదని జైరాం రమేష్ అన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో అసలు రహస్యాలను దాచిపెట్టే కుట్ర జరుగుతోందని ఆరోపించారు. ఈ వ్యవహారంపై సుప్రీం కోర్టు ఆధ్వర్యంలో స్వతంత్ర దర్యాప్తు, ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ జరిపించాలని జైరాం రమేష్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ అంశాన్ని పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో లేవనెత్తనున్నట్లు చెప్పారు.