ఈ20 పెట్రోల్పై ఆప్ ఆందోళన- ప్రధాని నివాసం వైపు కేజ్రీవాల్ మార్చ్- అడ్డుకున్న పోలీసులు
ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్కు వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో ట్రాన్స్పోర్టు సంఘాల నిరసనలు- ప్రధాని నివాసం వైపు కేజ్రీవాల్ మార్చ్- ఆప్ కన్వీనర్ తన విఫల రాజకీయ పునరుద్ధరించుకోవాలని చూస్తున్నారని బీజేపీ ఎద్దేవా
Published : August 4, 2026 at 1:50 PM IST
Kejriwal March To PM Residence : ఈ20 పెట్రోల్కు వ్యతిరేకంగా ప్రధాని నివాసం వైపు పాదయాత్రగా వెళ్తున్న ఆప్ జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సహా, ఆ పార్టీ ముఖ్య నేతలను మంగళవారం దిల్లీ పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. 5, ఫిరోజ్ షా రోడ్డు దాటి ముందుకు వెళ్లడానికి అనుమతించమని స్పష్టం చేశారు. దీనితో కేజ్రీవాల్, దిల్లీ మాజీ ఉపముఖ్యమంత్రి మనీశ్ సిసోదియా, అప్ మహిళా నేత జాస్మిన్ షా సహా ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు ఫిరోజ్ షా రోడ్డుపై నిరసనకు దిగారు.
ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్ వల్ల వాహన యజమానులపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోందని ఆప్ ఆరోపిస్తోంది. ఈ20 పెట్రోల్ను ప్రోత్సహిస్తున్న ప్రభుత్వ విధానానికి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు నుంచి వినతి పత్రాలను సేకరించింది. ఇలా సేకరించిన 2.30 లక్షలకు పైచిలుకు వినతి పత్రాలను సమర్పించేందుకు కేజ్రీవాల్ మంగళవారం ప్రధాని నివాసానికి బయలుదేరారు. ఆయనతోపాటు మరో 100 మంది పార్టీ కార్యకర్తలు ఉన్నారు. వారిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. అంతకు ముందు కేజ్రీవాల్ మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు సంతకాలు చేసిన 2.30 లక్షలకు పైగా వినతి పత్రాలతో మేము ప్రధాని నివాసానికి వెళ్తున్నాము. ఈ20 పెట్రోల్ వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్న కోట్లాది వాహన యజమానుల ఆందోళనలను ప్రభుత్వం వినాలని మేము కోరుకుంటున్నాము" అని అన్నారు.
VIDEO | Delhi: AAP national convener Arvind Kejriwal marches to Prime Minister Narendra Modi's residence to submit petitions against E20 petrol, says, "People are troubled by E20. PM Modi is imposing ethanol under pressure from America. This is not right. We request Modi ji to… pic.twitter.com/3clj1rfsLH— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2026