నవంబర్ 28న ఇండీ కూటమి భేటీ- పార్లమెంట్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చ- సభ్యులకు విప్ జారీ
Congress on Delimitation Bill: పార్లమెంట్ స్పెషల్ సెషన్ నేపథ్యంలో ఇండియా కూటమి శనివారం సమావేశం కానుంది. ఈ సమావేశాల్లో తీసుకొచ్చే డీలిమిటేషన్ బిల్లును అడ్డుకుంటామని కాంగ్రెస్ పేర్కొంది.
Published : November 27, 2026 at 3:55 PM IST
డీలిమిటేషన్ బిల్లును తీసుకొచ్చేందుకే కేంద్రం పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో విపక్ష ఇండియా కూటమి అప్రమత్తమైంది. ఈ ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సెషన్లో తమ వ్యూహాన్ని చర్చించి, తదుపరి కార్యాచరణను నిర్ణయించేందుకు ఇండియా బ్లాక్, ఇతర విపక్ష పార్టీలు శనివారం ఉదయం 11.30 గంటలకు భేటీ కానున్నాయి. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా నేతృత్వంలోని కేంద్రం భారత ప్రజలకు ఒక పెద్ద ఉచ్చు పన్నడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. డీఎంకే పార్టీ భారత రాజ్యాంగానికి కట్టుబడి ఉంటుందని వెల్లడించారు. ఈ భేటీపై కాంగ్రెస్ అన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలను సంప్రదిస్తోందని అన్నారు. మరోవైపు తమ సభ్యలకు విప్ జారీ చేసింది.