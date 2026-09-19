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సైబర్ మోసగాళ్ల బారిన పడ్డ ఎమ్మెల్యే- ఖాతా నుంచి రూ.1.55 లక్షలు మాయం

స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన చాయల్‌ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే పూజా పాల్‌- ఫోన్‌పే ద్వారా ఖాతా నుంచి డబ్బులు డ్రా అయినట్లు గుర్తింపు

Falls Victim To Cyber Attack MLA UP
ఎమ్మెల్యే పూజా పాల్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2026 at 3:53 PM IST

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Falls Victim To Cyber Attack MLA UP : ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌ కౌశంబీ జిల్లాలో చాయల్‌ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే పూజా పాల్, సైబర్ మోసగాళ్ల బారిన పడ్డారు. ఫోన్‌పే ద్వారా తన ప్రమేయం లేకుండానే యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఖాతా నుంచి రూ.1.55 లక్షలు డ్రా అయినట్లు ఆమె గుర్తించారు. దీనిపై ఆమె స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 22 నుంచి సెప్టెంబర్ 13 మధ్య కాలంలో తన ఖాతా నుంచి విడతల వారీగా రూ.1.55 లక్షలు మాయమైనట్లు పూజా పాల్ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. తన ఐఫోన్ 17ను ఎవరో హ్యాక్ చేసి ఈ అనధికార లావాదేవీలు నిర్వహించి ఉంటారని ఆమె అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఎమ్మెల్యే ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

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CYBER FRAUD ATTACK TO MLA UP
CYBER ATTACK ON KAUSHAMBI MLA
FALLS VICTIM TO CYBER ATTACK MLA UP

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