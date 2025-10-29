కచ్చతీవు సమస్య రాజకీయాలకు అతీతం - చర్చల ద్వారానే పరిష్కారం : శ్రీలంక మంత్రి ప్రదీప్
కచ్చతీవు సమస్యపై క్లారిటీ- శ్రీలంక మంత్రి ప్రదీప్తో ఈటీవీ భారత్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ
Published : October 29, 2025 at 2:43 PM IST
Srilanka Minister Pradeep On Katchatheevu Issue : భారత్-శ్రీలంక నడుమ ఉన్న కచ్చతీవును 1974లో అప్పటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ శ్రీలంకకు ఇచ్చారు. ఆ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ గత లోక్సభ ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్, డీఎంకేలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆరోపణలు చేశారు. కచ్చతీవు విషయంలో కాంగ్రెస్ ప్రదర్శించిన వైఖరి దేశ జాలర్ల ప్రయోజనాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీసిందని ఎద్దేవా చేశారు. అలాగే, కచ్చతీవును వదులుకోవడంవల్లే గడచిన 20ఏళ్లలో వేలాది తమిళ జాలర్లను శ్రీలంక నావికాదళం అరెస్టు చేసిందని, పడవలను స్వాధీనం చేసుకుందని కేంద్రమంత్రి జైశంకర్ సైతం విమర్శించారు. కచ్చతీవు అంశం ఇరుదేశాలకు సంబంధించినది కావడంతో అప్పట్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. అయితే ఈ అంశంపై ఇటీవలే భారత పర్యటనకు వచ్చిన శ్రీలంక మంత్రి సుందరలింగం ప్రదీప్ స్పందించారు. ఆయన ఈటీవీ భారత్కు ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో కచ్చతీవు వివాదం, భారత్- శ్రీలంక మైత్రి, తమ దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి తదితర అంశాలపై గురించి ప్రస్తావించారు.
'రాజకీయాల అతీతంగా కచ్చతీవు సమస్య'
కచ్చతీవు సమస్యను రాజకీయాలకు అతీతంగా చూడాలని శ్రీలంక మంత్రి సుందరలింగం ప్రదీప్ అభిప్రాయపడ్డారు. 1974లో భారత్, శ్రీలంక మధ్య జరిగిన ద్వైపాక్షిక ఒప్పందం ప్రకారం కచ్చతీవును తమ దేశానికి అప్పగించారని గుర్తు చేసుకున్నారు. అంతర్జాతీయ ఒప్పందం ద్వారా చట్టపరంగానే భారత్ తమ దేశానికి కచ్చతీవును అప్పగించిందని పేర్కొన్నారు. భారత్ నుంచి శ్రీలంక కచ్చతీవును బలవంతంగా లాక్కోలేదని వెల్లడించారు. ఎన్నికల సమయంలో కచ్చతీవు సమస్య గురించి మాట్లాడే రాజకీయ నాయకుల ప్రకటనలను ప్రజలు గ్రహించాలని కోరారు.
'శ్రీలంక అండగా నిలిచిన తొలి దేశం భారత్'
"భారత్, శ్రీలంక మధ్య సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి. కచ్చతీవు వంటి సమస్యలు ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలను దెబ్బతీయకూడదు. రెండు దేశాల మత్స్యకారులపై సముద్ర వనరులను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. మత్స్యకారుల సమస్యను శాశ్వతంగా పరిష్కరించడానికి భారత్, శ్రీలంక ప్రభుత్వాలు కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం ఉత్తమం. మత్స్యకారుల సమస్యను సోదర-సోదరి సమస్యలా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలి. శ్రీలంక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు తమకు సహాయం చేసిన తొలి దేశం భారత్. తమ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతిన్నప్పుడు కూడా భారత్ అండగా నిలిచింది. అందుకు భారత్కు మేం ఇప్పటికీ కృతజ్ఞులం. చర్చల ద్వారా మనం ఏ సమస్యనైనా పరిష్కరించుకోవచ్చు. " అని ప్రదీప్ వ్యాఖ్యానించారు.
చర్చలతోనే సమస్యలు పరిష్కారం : శ్రీలంక మంత్రి ప్రదీప్
తమిళనాడు మత్స్యకారులపై దాడులు, వారి అరెస్టుల గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు ప్రదీప్ సమాధానం ఇచ్చారు. రెండు దేశాలు చర్చలు జరిపితేనే ఈ సమస్య పరిష్కారం అవుతుందన్నారు. భారత్, శ్రీలంక ప్రభుత్వాలు చాలా కాలంగా సరిహద్దు దాటి చేపలు పడుతున్న మత్స్యకారులను అరెస్టు చేస్తున్నాయని గుర్తు చేసుకున్నారు. అందువల్ల, రెండు దేశాల మత్స్యకారులు ముందుగా సమావేశమై మాట్లాడుకోవాలని సూచించారు. భారత్, శ్రీలంక మత్స్యకారులు తమ మధ్య అవగాహన కుర్చుకోవాలని వెల్లడించారు.
"రాజకీయ లబ్ది, ఎన్నికల కోసం మాట్లాడకుండా మత్స్యకారుల సమస్యను శాశ్వతంగా పరిష్కరించడానికి ఏకైక మార్గం రెండు దేశాల ప్రభుత్వాలు చర్చలు జరపడమే. భారత్, శ్రీలంక మధ్య ప్రస్తుతం సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి. చర్చల ద్వారా మాత్రమే మత్స్యకారుల సమస్యను పరిష్కరించవచ్చు. సోదర-సోదరి సమస్యలానే మత్స్యకారుల సమస్యను కూడా కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం ద్వారా పరిష్కరించాలి. బదులుగా, మనం రాజకీయాల కోసం ఏదైనా మాట్లాడితే, అది సమస్యను మరింత జఠిలం చేస్తుంది. "అని ప్రదీప్ పేర్కొన్నారు.
'అందర్నీ సమానంగా చూస్తున్నాం'
ఈలంలో తమిళులు వివక్ష ఎదుర్కొంటున్నారన్న ఆరోపణలపై కూడా సుందరలింగం ప్రదీప్ వివరణ ఇచ్చారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో మతపరమైన ధోరణితో కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయనేది నిజమన్నారు. కానీ నేడు అలా జరగడం లేదని పేర్కొన్నారు. "మా ప్రభుత్వం తమిళులు, ముస్లింలు సహా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు వారి సంస్కృతిని పాటించే పూర్తి హక్కును ఇచ్చింది. దానికి ఉత్తమ ఉదాహరణ అయ్యప్ప యాత్రను పవిత్రమైనదిగా ప్రకటించడం. ప్రతి ఏటా శ్రీలంక నుంచి 15,000 మంది శబరిమల యాత్రకు వెళ్తున్నారు. గత 50 ఏళ్లుగా శబరిమల యాత్రను పవిత్ర యాత్రగా ప్రకటించాలని ప్రజలు ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థిస్తున్నారు. తాము అధికారంలోకి వచ్చిన ఎనిమిది నెలల్లోపే శబరిమల యాత్రను పవిత్ర యాత్రగా ప్రకటించాం. శబరిమల యాత్రను పవిత్ర యాత్రగా ప్రకటించిన ప్రపంచంలోని ఏకైక దేశం శ్రీలంక. అంతే కాదు, తమిళ ముస్లింల సంస్కృతి, మత స్వేచ్ఛకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నాం" అని శ్రీలంక మంత్రి సుందరలింగం ప్రదీప్ అన్నారు.
శ్రీలంక ఆర్థిక స్థితి గురించి వివరణ
అలాగే శ్రీలంక ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి ఎదురైన ప్రశ్నకు వివరంగా సమాధానమిచ్చారు ప్రదీప్. గతంలో తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడిన శ్రీలంక నేడు అద్భుతంగా పుంజుకుందన్నారు. అపారమైన ఆర్థిక వృద్ధి కలిగిన దేశంగా మారుతోందన్నారు. గతంలో విదేశీయులు శ్రీలంకను జాతి సంఘర్షణలు ఉన్న దేశంగా చూసేవారని అన్నారు. కానీ నేడు శ్రీలంక తమిళులు, సింహళీయులు, ముస్లింలు సహా అందరూ ఐక్యతతో నివసించే దేశంగా మారిందని వెల్లడించారు. అనుర కుమార దిసనాయక పాలనలో శ్రీలంక ఐక్య దేశంగా మారిందని ప్రశంసించారు. "శ్రీలంకలో తమిళ ముస్లింలు మైనారిటీలు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో వారు సమస్యల ఎదుర్కొన్నారు. కానీ ఇప్పుడు వారికి ఎటువంటి సమస్యలు లేవు. భారత ప్రభుత్వ ఆర్థిక సహాయంతో మలయహ తమిళుల (కొండప్రాంత తమిళులు) కోసం 10,000 ఇళ్లను నిర్మిస్తున్నాం. గత ప్రభుత్వమే ఈ పనులను పూర్తి చేయలేదు. ప్రస్తుతం, తమిళులకు ఇళ్లు నిర్మించే ప్రాజెక్టును పరుగులు పెట్టిస్తున్నాం" అని ప్రదీప్ వెల్లడించారు.
"శ్రీలంక నుంచి భారత్కు శరణార్థులుగా వచ్చిన వారు ఇప్పటికీ శరణార్థి శిబిరాల్లో నివసిస్తున్నారు. మేం వారికి సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. శరణార్థులు ఇరుదేశాలకు చెందని వ్యక్తులుగా జీవిస్తున్నారు. భారత్, తమిళనాడు ప్రభుత్వాలు వారికి చాలా సహాయం అందించాయి. అయితే, భారత్లోని శ్రీలంక శరణార్థులకు భారత పౌరసత్వం ఇవ్వాలి. శరణార్థులు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని కోరుకుంటున్నారు." అని ప్రదీప్ పేర్కొన్నారు