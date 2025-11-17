'కశ్మీర్ సమస్యలు ఎర్రకోట వద్ద ప్రతిధ్వనించాయి'- దిల్లీ పేలుడుపై మోహబూబా ముఫ్తీ
Published : November 17, 2025 at 12:01 PM IST
Mehbooba Mufti on Delhi Blast : దిల్లీ పేలుడు ఘటనకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని జమ్ముకశ్మీర్ పీపుల్స్ డెమొక్రటిక్ పార్టీ (పీడీపీ) అధ్యక్షురాలు మోహబూబా ముఫ్తీ విమర్శించారు. కశ్మీర్ సమస్యలు ఎర్రకోట ముందు ప్రతిధ్వనించాయని అన్నారు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న అభద్రతా భావాన్ని, జమ్ముకశ్మీర్లోని కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాల వైఫల్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని ఆరోపించారు. శ్రీనగర్లో జరిగిన వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశంలో మోహబూబా ముఫ్తీ మాట్లాడతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'కశ్మీర్లో అన్నీ బాగున్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రపంచానికి చెబుతోంది. కానీ సమస్యలు ఎర్రకోట దగ్గరే ప్రతిధ్వనించాయి. జమ్ముకశ్మీర్ను సురక్షితం ఉంచుతామని మీరు హామీ ఇచ్చింది. కానీ ఆ హామీని నెరవేర్చడం బదులుగా, మీ విధానాల వల్ల దిల్లీ కూడా అసురక్షితంగా మారింది. కేంద్రంలో ఎంతమంది నిజమైన జాతీయవాదలు ఉన్నారో నాకు తెలియదు. బాగా చదువుకున్న యువకుడు, ఒక డాక్టర్, తన శరీరానికి ఆర్డీఎక్స్ కట్టుకుని తనను ఇతరులను చంపుకునే స్థితికి వెళ్లాడు. అంటే దేశంలో భద్రత లేదన్న మాట' అని ముఫ్తీ ఆరోపించారు.
జాతీయ భద్రత కంటే విభజన రాజకీయాలకే ప్రాధాన్యత పెరిగిందని మోహబూబా ముఫ్తీ అన్నారు. 'హిందూ-ముస్లిం విద్వేష రాజకీయాలతో మీరు ఓట్లు పొందవచ్చు. కానీ దేశం ఏ దిశలో వెళుతోంది. దిల్లీలోని కొంతమంది దీన్ని అర్థం చేసుకుంటారా? లేక హిందూ-ముస్లింల మధ్య ఉన్న విభేదాలు ఎక్కవైతే, రక్తపాతం పెరిగి, తమకే మరిన్ని ఓట్లు వస్తాయని అనుకుంటున్నారా? దిల్లీ ప్రజలు మళ్లీ ఆలోచించాలని భావిస్తున్నా. దేశం ఒక కుర్చీ కంటే చాలా పెద్దది. కశ్మీర్ యువత ప్రమాదకర దారులు ఎంచుకునేందుకు కూడా ఈ విషపూరిత వాతావరణమే కొంతవరకు కారణం. ఇలా చేసే యువతకు నేను మళ్లీ చెప్పాలనుకుంటున్నా. మీరు చేసేది అన్ని విధాలుగా తప్పు. మీరు మీ ప్రియమైనవారి జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నారు. పెద్ద రిస్క్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా మంది అమాయకుల జీవితాలు ప్రమాదంలో ఉన్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా ఇది నన్ను చాలా బాధపెడుతోంది. ఇది మీకు మాత్రమే కాదు, మీ కుటుంబానికి, జమ్ముకశ్మీర్, యావత్ దేశానికే ప్రమాదకరం' అని ముఫ్తీ తెలిపారు.
మరోవైపు దిల్లీ ఉగ్రదాడి దర్యాప్తులో భాగంగా అదుపులోకి తీసుకున్న యువకుడి తండ్రి బలవన్మరణానికి ప్రయత్నించిట్లు ముఫ్తీ పేర్కొన్నారు. జమ్ము కశ్మీర్ పోలీసులు కుల్గాం జిల్లా వాన్పోరా గ్రామానికి చెందిన డ్రై ఫ్రూట్స్ విక్రేత బిలాల్ అహ్మద్ కుమారుడు జాసిర్ బిలాల్, అతడి సోదరుడు నబీల్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
దిల్లీ పేలుడు ఘటనలో ఇప్పటికే ఆరుగురి అరెస్ట్ చేసినట్లు కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి కీర్తి వర్ధన్ సింగ్ స్పందించారు. ' ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ఎవరినీ వదలము. ఆర్డీఎక్స్ ఎప్పుడు, ఎలా తీసుకొచ్చారు అన్నది ఇప్పుడే చెప్పలేం. భారీ స్థాయిలో పేలుడు పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకోవడం, ఉగ్రవాదులను అరెస్ట్ చేయండ ఏజెన్సీల విజయం' అని పేర్కొన్నారు.
ఫరీదాబాద్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ కూడా ఈ కేసులో విచారణ మమ్ముర దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది. ఆదివారం అల్-ఫలా యూనివర్శిటీకి ఒక యువకుడిని తీసుకొచ్చింది. అంతకుముందు ఉమర్, ముజమ్మిల్, షాహీన్ ముగ్గురు డాక్టర్లకు చెందిన రూ.20 లక్షల నిధుల లావాదేవీలను నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. ఈ డబ్బును జైషే మహమ్మద్ హ్యాండ్లర్ హవాలా నెట్వర్క్ ద్వారా మళ్లించారని అనుమానిస్తున్నాయి. ఇందులో రూ.3 లక్షలు పంటలకు ఉపయోగించే 26 క్వింటాళ్ల ఎన్పీకే ఎరువుకు ఖర్చు చేసినట్లు తెలిసిందని అన్నాయి. ఇది వ్యవసాయంలో వాడుతున్నప్పటికీ పేలుడు పదార్థాల తయారీలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. నిధుల నిర్వహణపై డాక్టర్ ఉమర్-ఉన్-నబి డాక్టర్ షాహీన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తలెత్తాయని అధికారులు వెల్లడించారు. కుట్ర వెనుక ఉన్న ఆర్థిక సంబంధాలను దర్యాప్తు అధికారులు సేకరించడంలో సహాయపడటానికి ముజమ్మిల్ నుంచి కీలక ఆధారాలు లభించాయని వర్గాలు తెలిపాయి.
