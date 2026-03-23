ఇరాన్కు కశ్మీరీలు భారీ సాయం- నగదు, బంగారం, నిత్యావసరాలు విరాళం- కృతజ్ఞతలు తెలిపిన ఎంబసీ
యుద్ధంతో ప్రభావితమైన ఇరాన్ ప్రజలకు కశ్మీర్ ప్రజలు సాయం- నగదు, బంగారు, వెండి వస్తువులను సేకరించి పంపించిన ప్రజలు- పోస్ట్ చేసిన ఇరాన్ ఎంబసీ
Published : March 23, 2026 at 11:06 AM IST
Kashmir People Help To Iran : అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ కలిసి ఇరాన్పై దాడి చేయడంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ప్రతీకార దాడులతో యుద్దం మరింత తీవ్రమవుతోంది. ఈ దాడుల వల్ల ఇరాన్లోని చాలా ప్రాంతాలు దెబ్బతిన్నాయి. పాఠశాలలు, భవనాలు, ఆస్పత్రులు ధ్వంసమయ్యాయి. ఈ యుద్ధం వల్ల ఇప్పటికే 1000 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అనేక మంది నిరాశ్రయులు అయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఇరాన్కు జమ్ముకశ్మీర్లోని ప్రజలు భారీ సాయం అందించేందుకు ముందుకొచ్చారు. నగదు, బంగారు ఆభరణాలు, రాగి పాత్రలు వంటి పంపించారు. ఇందుకు భారత్లోని ఇరాన్ రాయాబార కార్యాలయం కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.
యుద్ధంతో ప్రభావితమైన ఇరాన్ ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి కశ్మీర్ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున విరాళాల సేకరణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా షియాలు అధికంగా ఉన్న బుద్గామ్, బారాముల్లా జిల్లాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టారు. రంజాన్ మరుసటి రోజు ఆదివారం భారీ విరాళాలు వచ్చాయి. ప్రజలు నగదు మాత్రమే కాకుండా బంగారు ఆభరణాలు, పశువులు, సంప్రదాయ రాగి పాత్రలు వంటి విలువైన వస్తువులను కూడా విరాళంగా అందించారు.
ఇంటింటికీ వెళ్లి సేకరణ
ఇరానీయులకు సాయం చేసేందుకు ఇంటింటికి వెళ్లి విరాళాలు సేకరించారు. ఈ విరాళాల సేకరణ కార్యక్రమంలో పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్ద వరకు, మహిళలు, పురుషులు అందురు పాల్గొన్నారు. మహిళలు తమ బంగారు ఆభరణాలను విరాళంగా ఇచ్చారు. అలాగే ఇళ్లలోని విలువైన వస్తువులను, కొందరు తమ పశువులను కూడా సాయంగా ఇచ్చారు. పిల్లలు సైతం తమ పొదుపు నగదును, ఈద్ సందర్భంగా పొందిన డబ్బును ఇచ్చారు.
Even Kashmiri children are offering their piggy banks as gifts to Iran.— Iran in India (@Iran_in_India) March 22, 2026
God bless you. pic.twitter.com/OfI6w4rNUb
'వారికి సాయం చేయడం మన బాధ్యత'
ఇరాన్ ప్రజలకు సాయం చేయడానికి ఈ విరాళాల కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు శ్రీనగర్లోని రైనావారి ప్రాంతానికి చెందిన అజాబ్ అహ్మద్ ఓ వార్త సంస్థకు తెలిపారు. ఈ యుద్ధం వల్ల ఇరాన్లో భారీ విధ్వంసం జరిగిందని పేర్కొన్నారు. ఈ దాడుల వల్ల బాధపడుతున్న ప్రజలకు సహాయం మన బాధ్యత అని చెప్పారు.
ఇరాన్ ఎంబసీ కృతజ్ఞతలు
ఇది కేవలం సాయం మాత్రమే కాదని భావోద్వేగ అనుబంధాన్ని కూడా చూపించిందని భారత్లోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం పేర్కొంది. విరాళాల ఫొటోలను పంచుకుంటూ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. కశ్మీర్ ప్రజల మానవత్వం, సాయం తమకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయని పేర్కొంది. కశ్మీర్ ప్రజలకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నామని చెప్పింది.
With hearts full of gratitude, we sincerely thank the kind people of Kashmir for standing with the people of Iran through their humanitarian support and heartfelt solidarity; this kindness will never be forgotten.— Iran in India (@Iran_in_India) March 22, 2026
Thank you, India. https://t.co/6rEyYEfjHu