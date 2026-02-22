ETV Bharat / bharat

మైనర్​కు కారు ఇచ్చిన తండ్రికి మూడేళ్ల జైలు- రూ.25,000 ఫైన్

February 22, 2026

ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన కేసులో ఓ తండ్రికి కోర్టు షాక్ ఇచ్చింది. మైనర్ కుమారుడికి కారు ఇచ్చిన జమ్ముకశ్మీర్‌లోని బుద్గామ్‌ జిల్లాకు చెందిన ఆ వ్యక్తికి కోర్టు మూడేళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది. అంతేకాకుండా, రూ.25,000 జరిమానాతో పాటు, కారు రిజిస్ట్రేషన్‌ను 12 నెలల పాటు రద్దు చేయాలని శ్రీనగర్ స్పెషల్ మొబైల్ మేజిస్ట్రేట్ (ట్రాఫిక్) ఆదేశించించారు.

