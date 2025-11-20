ETV Bharat / bharat

కశ్మీర్​ టైమ్స్​ ఆఫీసులో ఏకే-47 తూటాలు లభ్యం

స్టేట్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ జరిపిన సోదాల్లో జమ్మూలోని కశ్మీర్ టైమ్స్ కార్యాలయంలో ఏకే-47 బుల్లెట్లు లభ్యం

November 20, 2025

Kashmir Times Raid : జమ్మూకశ్మీర్‌లోని కశ్మీర్ టైమ్స్ మీడియా సంస్థ కార్యాలయంలో తూటాలు లభ్యంకావడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. పోలీసు విభాగానికి చెందిన స్టేట్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ జరిపిన సోదాల్లో జమ్మూలోని కశ్మీర్ టైమ్స్ కార్యాలయంలో ఏకే-47 బుల్లెట్లు దొరికాయని పోలీసు వర్గాలు వెల్లడించాయి. గురువారం ఉదయం నుంచి జరుగుతున్న తనిఖీల్లో క్యాట్రిడ్జ్‌లు, పిస్టల్‌ రౌండ్స్‌, మూడు గ్రనేడ్‌ లెవర్స్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వివరించాయి. దీంతో కశ్మీర్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్ అనూరాధ భాసిన్‌పై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదైంది. భారతదేశం, జమ్మూకశ్మీర్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి వ్యతిరేకంగా, వేర్పాటువాదానికి అనుకూల సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ సోదాలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే ఆమె కార్యకలాపాలు, సంబంధాలను పరిశీలించడమే దర్యాప్తు లక్ష్యమని పోలీసు వర్గాలు వెల్లడించాయి.

కశ్మీర్‌ టైమ్స్‌ అనేది జమ్మూకశ్మీర్‌కు చెందిన ప్రముఖ మీడియా సంస్థ. 1954లో ప్రచురణను ప్రారంభించిన దీనిని వేద్ భాసిన్ స్థాపించారు. 1964 వరకు వీక్లీగా ఉన్న ఈ పత్రిక అనంతరం డైలీగా మారింది. మరోవైపు ఈ సోదాలపై కశ్మీర్ టైమ్స్ సీనియర్ ఎడిటర్లు ప్రబోధ్ జమ్వాల్‌, అనూరాధ స్పందించారు. తమను బెదిరించేందుకు, తమ గళాన్ని అణచివేసేందుకే ఈ ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. తాము మౌనంగా ఉండకుండా తమ పని కొనసాగిస్తున్నామని, అందుకే తమను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని విమర్శించారు.

