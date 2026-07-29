పెట్రోల్, కరెంట్, సోలార్తో నడిచే స్కూటర్- దేశంలోని తొలి ట్రై హైబ్రిడ్ వాహనంగా రికార్డ్!
సోలార్, ఎలక్ట్రిక్, పెట్రోల్తో నడిచే దేశంలోనే తొలి ట్రై- హైబ్రిడ్ స్కూటర్- దివ్యాంగులు, మహిళలు, డెలివరీ ఉద్యోగుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రత్యేక డిజైన్- అదిరిపోయే ఫీచర్లతో రూపొందించిన ఇద్దరు కశ్మీరీలు
Published : July 29, 2026 at 8:46 PM IST
First Tri Hybrid Scooter India : పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు పదే పదే ఛార్జింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ రెండు ఇబ్బందులకు ఒకే వాహనంలో పరిష్కారం చూపాలని ఇద్దరు కశ్మీర్ ఆవిష్కర్తలు నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ ఆలోచనే ఇప్పుడు దేశంలోని తొలి ట్రై హైబ్రిడ్ స్కూటర్గా రూపుదిద్దుకుంది. సోలార్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రిక్ (కరెంట్), పెట్రోల్ (ఇంధనం) ఈ మూడు శక్తి వనరులతో పనిచేసే ఈ ప్రత్యేక స్కూటర్ ప్రస్తుతం అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది.
జమ్ముకశ్మీర్కు చెందిన బిలాల్ అహ్మద్ మీర్, బినిష్ గుల్జార్ కలిసి తమ బిలాల్స్ ఇన్నోవేటివ్ సోలార్ ఆటోమొబైల్ (BISA) సంస్థ ద్వారా SHE (సోలార్ హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రిక్) పేరుతో ఈ 3 చక్రాల స్కూటర్ను రూపొందించారు. దీంట్లో వారే స్వయంగా అభివృద్ధి చేసిన REES (రేంజ్ ఎలివేటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్) అనే పేటెంట్ టెక్నాలజీతో పాటు ఆటోమోటివ్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (IoT) వ్యవస్థను కూడా అమర్చారు. గత 15 ఏళ్లుగా గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో పనిచేస్తున్న బిలాల్ అహ్మద్ మీర్ ఇప్పటికే దేశంలోనే తొలి హైటెక్ సోలార్ కారుగా పేర్కొంటున్న RAY కారును రూపొందించారు. ఆ కారుకు యుటిలిటీ, డిజైన్తో పాటు అంతర్జాతీయ పేటెంట్లతో కలిపి మొత్తం 6 పేటెంట్లు ఉన్నాయని తెలిపారు.
మహిళలు, దివ్యాంగుల కోసం స్పెషల్ డిజైన్
ట్రాఫిక్ సమస్యలు, పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరలు, ఛార్జింగ్ ఇబ్బందుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ముఖ్యంగా మహిళలు, దివ్యాంగులకు ఉపయోగపడేలా ఈ స్కూటర్ రూపొందించినట్లు బిలాల్ వివరించారు. సాధారణ స్కూటర్లకు భిన్నంగా ఇందులో విద్యుత్తో పనిచేసే మూవబుల్ సీటు అమర్చారు. స్విచ్ నొక్కితే సీటు పైకి, కిందికి కదులుతుంది. దీంతో దివ్యాంగులు కూడా చాలా ఈజీగా వాహనంపై ఎక్కి దిగొచ్చు. అలాగే ఆ సీటు తొలగిస్తే ఇది సాధారణ బైక్లా మారిపోతుంది. అంటే సాధారణ వ్యక్తులు కూడా అదే వాహనాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. మహిళల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ప్రత్యేక డిజైన్ను రూపొందించినట్లు బిలాల్ స్పష్టం చేశారు.
ఈ 3 వీలర్ స్కూటర్లో దాదాపు 200 కిలోల వరకు సరుకును తీసుకెళ్లే సామర్థ్యం ఉంది. దీంతో జొమాటో, డొమినోస్, కేఎఫ్సీ వంటి ఫుడ్ డెలివరీ సంస్థల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులు, ఇతర లాజిస్టిక్స్ డెలివరీ సిబ్బందికి కూడా ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని బిలాల్ అహ్మద్ చెబుతున్నారు. ఈ స్కూటర్లోని మరో ప్రధాన ప్రత్యేకత REES టెక్నాలజీ. బిలాల్ ప్రకారం- సాధారణ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల మాదిరిగా పూర్తిగా ఛార్జింగ్ స్టేషన్లపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎండ ఉన్నప్పుడు సోలార్ ప్యానెళ్లు బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేస్తాయి. సొరంగాలు లేదా తీవ్రమైన మబ్బులతో కూడిన ప్రతికూల చల్లటి వాతావరణంలో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అయి బ్యాటరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ను ఛార్జ్ చేస్తుంది. దీంతో ప్రయాణం మధ్యలో ఆగిపోకుండా కొనసాగుతుంది.
అదిరిపోయే ఫీచర్లు
ఇంకా ఈ స్కూటర్లో జీపీఎస్, సెన్సార్లు, క్లౌడ్ ఆధారిత సాఫ్ట్వేర్ ఉన్న ఆటోమోటివ్ IoT టెక్నాలజీని అమర్చారు. దీని ద్వారా వాహనం పనితీరును రియల్ టైంలో పర్యవేక్షించొచ్చు. ముందుగానే సాంకేతిక లోపాల్ని గుర్తించొచ్చు. స్మార్ట్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ వ్యవస్థను ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన బినిష్ గుల్జార్ రూపొందించినట్లు బిలాల్ తెలిపారు. గత కొన్నేళ్లుగా ఆమె తనతో కలిసి పనిచేస్తున్నట్లు బిలాల్ చెప్పారు. ఈ ట్రై హైబ్రిడ్ స్కూటర్కు ఇప్పటికే పేటెంట్ లభించిందని, సోలార్, ఎలక్ట్రిక్, పెట్రోల్తో పనిచేసే దేశంలోనే తొలి స్కూటర్ ఇదేనని బిలాల్ వివరించారు. ఈ స్కూటర్ను ప్రస్తుతం ఏ ఆటోమొబైల్ కంపెనీకి ఇవ్వలేదని, తమ BISA సంస్థ ద్వారానే కమర్షియల్ ప్రొడక్ట్గా మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
త్వరలో మార్కెట్లో RAY సోలార్ కారు
బిలాల్ అహ్మద్ మీర్ 2009లోనే తక్కువ ధరలో సోలార్ కారు తయారు చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. దీని కోసం తమ ఆస్తిలో కొంత భాగం విక్రయించి వచ్చిన డబ్బుతో కలిపి మొత్తం రూ. 22 లక్షల వరకు పెట్టుబడితో RAY సోలార్ కారును అభివృద్ధి చేశారు. ఆ కారులో 1 కిలో వాట్ సోలార్ పవర్ సిస్టమ్, ఆధునిక సోలార్ ప్యానెల్స్, బ్యాటరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, ఆటోమేటిక్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, సంగీతానికి అనుగుణంగా వెలిగే వెనుక లైట్లు వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. సెన్సర్ల సహాయంతో సోలార్ ప్యానెల్స్ సూర్యరశ్మి దిశకు అనుగుణంగా తిరిగి ఎక్కువ విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసేలా రూపొందించినట్లు తెలిపారు. అంతేకాదు ఆగస్టులో మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా ఛైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రాతో ఈ సోలార్ కారు ప్రాజెక్టుపై కీలక సమావేశం జరగనుందని బిలాల్ వెల్లడించారు. ఈ సమావేశం తర్వాత RAY సోలార్ కారు విపణిలోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
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