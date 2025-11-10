ETV Bharat / bharat

భారీ ఉగ్రకుట్ర భగ్నం- ఇద్దరు కశ్మీరీ డాక్టర్స్​ అరెస్ట్​- భారీగా పేలుడు పదార్థాలు, రైఫిల్స్​ స్వాధీనం

భారీ ఉగ్రకుట్రను భగ్నం చేసిన జమ్ముకశ్మీర్‌ పోలీసులు- ఫరీదాబాద్‌లో అసాల్ట్‌ రైఫిళ్లు, 350 కిలోల అమోనియం నైట్రేట్‌ స్వాధీనం

File photo of J&K Police officials
File photo of J&K Police officials (ANI)
Kashmiri Doctors Arrested : దేశంలో ఉగ్రకుట్రలను పోలీసులు వరుసగా భగ్నం చేస్తున్నారు. ఇటీవలే గుజరాత్‌లో ముగ్గురు అనుమానితులను ఏటీఎస్​ అరెస్టు చేయగా, తాజాగా హరియాణాలో భారీగా ఆయుధ డంప్‌ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అందులో 360 కిలోల అమోనియం నైట్రేట్‌, దాడులకు ఉపయోగించే ఇతర పరికరాలు ఉన్నాయి. ఈ కేసులో అరెస్ట్ అయిన ఇద్దరూ కశ్మీర్​కు చెందిన వైద్యులు కావడం గమనార్హం. దీనితో జమ్మూకశ్మీర్‌లో అనేకమంది వైద్యులకు ఉగ్రవాదులతో సంబంధాలు ఉన్నాయనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

జమ్ముకశ్మీర్‌-హరియాణా పోలీసులు సంయుక్తంగా ఆపరేషన్‌ నిర్వహించి ఈ భారీ ఉగ్రకుట్రను భగ్నం చేశారు. హరియాణా ఫరీదాబాద్‌లోని అల్‌-ఫలాహ్‌ వైద్య కళాశాలలో భారీ ఆయుధ డంప్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అందులో 2 రైఫిళ్లు, పేలుడు పదార్థాలను తయారు చేసేందుకు నిల్వ ఉంచిన 360కిలోల అమోనియం నైట్రేట్‌, టైమర్లు ఉన్నాయి. దాదాపు 15 రోజుల క్రితం ఏకే-47 రైఫిల్‌తోపాటు మందుగుండు సామగ్రిని అక్రమంగా కలిగి ఉన్న కేసులో అనంతనాగ్‌ హాస్పిటల్​ వైద్యుడు అదీల్‌ అహ్మద్‌ రాథర్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు తమదైన రీతిలో అతడి డొంకలాగితే భారీ ఉగ్రకుట్ర బయటపడింది. రాథర్‌ ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు హరియాణాలోని అల్‌ఫలాహ్‌ ఆస్పత్రిలో పనిచేసే మరో డాక్టర్‌ ముజామిల్‌ షకీల్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతడిని తమదైన రీతిలో విచారణ చేయగా ఈ ఆయుధ డంప్ గురించి బయటపడింది. ఆసుపత్రిలో ఈ పేలుడు పదార్థాలను నిల్వ చేసేందుకు సాయం చేసింది షకీల్‌ అయినప్పటికీ, అతడికి అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో ఇంకా తెలియరాలేదు. ఇద్దరు డాక్టర్లపై యూఏపీఏ కింద కేసులు నమోదు చేసి, జమ్మూకశ్మీర్‌కు తరలించి విచారణ చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

"83 లైవ్‌ రౌండ్లు కాల్చగల 3 మ్యాగ్జిన్లను కలిగి ఉన్న ఒక రైఫిల్‌, 8 రౌండ్లు కలిగిన ఒక పిస్టల్‌, రెండు ఖాళీ కార్టిడ్జ్‌లు, ఖాళీ మ్యాగ్జిన్లు, 8 పెద్ద సూట్‌కేసులు, 4 చిన్న సూట్‌కేసులను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. 360 కిలోల అమోనియం నైట్రేట్‌గా భావిస్తున్న పేలుడు పదార్ధాలను కలిగి ఉన్న ఒక బకెట్‌ను గుర్తించాం. బ్యాటరీలు ఉన్న 20 టైమర్లు, 24 రిమోట్లు, 5 కిలోల హెవీ మెటల్‌, వాకీటాకీల సెట్లు, ఎలక్ట్రిక్‌ వైర్లు, బ్యాటరీలతో పాటు ఇతర నిషేధిత వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. ఆర్డీఎక్స్‌, ఏకే-47 రైఫిళ్లను స్వాధీనం చేసుకోలేదు. అది ఒక అసాల్ట్‌ రైఫిల్‌. ఏకే-47 లాంటిదే కానీ అంతకన్నా చిన్నది. ముందు 360 కిలోల అమోనియం నైట్రేట్‌ను ఆర్డీఎక్స్‌గా, రైఫిళ్లను ఏకే-47లుగా భావించామని, కానీ విచారణలో అవి కాదని తేలింది."
- సత్యేందర్‌ కుమార్‌, ఫరీదాబాద్‌ పోలీసు కమిషనర్‌

వైద్యులకు ఉగ్రవాదులతో సంబంధాలు
జమ్మూకశ్మీర్‌లోని చాలా మంది వైద్యులకు జైషే మహమ్మద్‌, ఘజ్వత్‌ ఉల్‌ హింద్‌ ఉగ్ర సంస్థలతో సంబంధాలు ఉన్నాయన్న అనుమానాలను ఈ ఘటనలు బలపరుస్తున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఈ కేసులో చాలా మంది అరెస్ట్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మరోవైపు జమ్మూకశ్మీర్‌లో భారీ ఉగ్రవ్యతిరేక ఆపరేషన్‌ కొనసాగుతోంది. ఆదివారం ఓ మహిళతో పాటు 9 మంది అనుమానితులను పోలీసులు అరెస్టుచేశారు. శీతాకాలం కారణంగా ఉపరితల ప్రాంతాలైన రాంబన్‌, కిష్ట్‌వాడ్‌, దొడా, కఠువా, రియాసీ, పూంచ్‌, రాజౌరీ జిల్లాల్లో ఉగ్ర కార్యకలాపాలు సాగుతున్నాయన్న నిఘా సమాచారం మేరకు భద్రతా బలగాలు కార్డెన్‌ సర్చ్‌లు నిర్వహిస్తున్నాయి.

