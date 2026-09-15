ETV Bharat / bharat

చేనేత కళాకారుడి అద్భుత సృష్టి- పట్టుదారాలతో మోదీ, హీరాబెన్ చిత్రం రూపకల్పన- ప్రధాని బర్త్‌డేకు గిఫ్ట్‌గా!

ప్రధాని మోదీ పుట్టినరోజు కానుకగా కాశీ చేనేత కళాకారుడి అద్భుత కళాఖండం- నెలన్నర శ్రమించి మోదీని హీరాబెన్ ఆశీస్సులు అందిస్తున్న చిత్రాన్ని తీర్చిదిద్దిన కళాకారుడు

PM Modi Birthday Gift
కాశీకి చెందిన ఒక నేతన్న రూపొందించిన చిత్రం- ప్రధాని మోదీ, ఆయన తల్లి హీరాబెన్ (Source: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 7:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kashi Weaver Unique Gift On PM Modi : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన ప్రతి పుట్టినరోజున (సెప్టెంబరు 17) తల్లి హీరాబెన్ ఆశీస్సులు తీసుకునేవారు. అయితే హీరాబెన్ మరణం తర్వాత ఆమె ఆశీస్సులకు మోదీ దూరమయ్యారు. అయితే ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని వారణాసికి చెందిన ఓ చేనేత కళాకారుడు మాత్రం మోదీకి తన తల్లి నుంచి ఆశీర్వచనాలు అందుకునే జ్ఞాపకాన్ని గుర్తుచేసే విధంగా ఓ కళాఖండాన్ని ఆవిష్కరించారు. పట్టు వస్త్రంపై దారంతో మోదీని తన తల్లి హీరాబెన్ ఆశీర్వదిస్తున్నట్లు ఉన్న చిత్రాన్ని రూపొందించారు. ఇది చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

వారణాసికి చెందిన సర్వేశ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ చేనేత కళాకారుడు. ఆయన ప్రధాని మోదీ పుట్టిన రోజు నాడు ఏదైనా భిన్నమైన బహుమతిని ఇవ్వాలని కోరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో మోదీ పుట్టినరోజు నాడు ఆయన తల్లి హీరాబెన్ గతంలో ఆశీర్వదిస్తున్నట్లు ఉన్న భంగిమలో పట్టు వస్త్రంపై ఓ చిత్రాన్ని తీర్చిదిద్దారు. ప్రధానికి పుట్టినరోజు కానుకగా ఉద్దేశించిన ఈ చిత్రం ఒక కుమారుడి జ్ఞాపకాలను, తల్లి ప్రేమను కళ్లకు కట్టినట్లుగా ఆవిష్కరిస్తోంది.

'దీని తయారీకి నెలన్నర పట్టింది'
ఈ డిజైన్‌ను 'ఉచంద్ కళ' అనే ప్రాచీన పద్ధతి ఆధారంగా రూపొందించానని చేనేత కళాకారుడు సర్వేశ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ తెలిపారు. ఈ కళ ఆదర్శమూర్తైన శ్రీరాముడి కాలం నాటిదని పేర్కొన్నారు. పూర్తిగా స్వచ్ఛమైన భారతీయ పట్టు దారాలతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించానని, అందుకు దాదాపు నెలన్నర సమయం పట్టిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ కళాఖండాన్ని రూపొందించడంలో ఎటువంటి యంత్రాలనూ ఉపయోగించలేదని వివరించారు. ప్రతి పనిని చేతితోనే చేశానని స్పష్టం చేశారు. అందుకు చాలా సమయం, ఓపిక అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు.

PM Modi Birthday Gift
మోదీకి కానుకగా పట్టుదారాలతో చిత్రాన్ని రూపొందించిన చేనేత కార్మికుడు (Source: ETV Bharat)

"ఈ చిత్రాన్ని పూర్తి చేయడానికి తనతో పాటు మరో ఇద్దరు కళాకారులు కృషి చేశారు. సెప్టెంబర్ 17న భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి పుట్టినరోజు కానుకగా దీనిని పంపనున్నాం. ఇందులో హీరాబెన్ తన కుమారుడు నరేంద్ర మోదీ తలపై చేయి ఉంచి ఆశీర్వదిస్తున్న దృశ్యం కనిపిస్తుంది. ఇది కేవలం ఒక పట్టు వస్త్రంపై గీసిన చిత్రం మాత్రమే కాదు. అంతకు మించిన భావనను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రధాని మోదీకి సంబంధించిన అత్యంత వ్యక్తిగతమైన దృశ్యాల్లో ఒకదానిని పట్టు వస్త్రంపై శాశ్వతంగా భద్రపరచడమే ఈ కళాఖండాన్ని రూపొందించడం వెనుక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం. రూ. 25,000 విలువైన ఈ చిత్రాన్ని గోడకు అలంకరించుకునేలా రూపొందించాం. దీనిని ఇంట్లో ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్‌కు ఇప్పటికే కొన్ని ఆర్డర్లు వచ్చాయి."
- సర్వేశ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ, చేనేత కళాకారుడు

గతంలోనూ మోదీకి గిఫ్ట్
జాతీయ స్థాయి సందర్భాలను పురస్కరించుకుని ఇలాంటి సంప్రదాయ బనారసీ వస్త్రాలను నేయడం, వాటిపై కళాఖండాలను తీర్చిదిద్దం సర్వేశ్ కుమార్‌కు ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో ఆయన మోదీకి పుట్టినరోజు కానుకగా బనారస్ చీరను పంపించారు. అలాగే రామమందిర ఇతివృత్తంతో ఒక ప్రత్యేక చీరను డిజైన్ చేశారు. అంతేకాకుండా మహిళా ప్రపంచకప్ సమయంలో క్రికెటర్లకు బహుమతులుగా ఇచ్చేందుకు ఆ క్రీడకు సంబంధించిన డిజైన్లతో కూడిన చీరలను కూడా రూపొందించారు. అయితే తాజాగా మోదీ, ఆయన తల్లి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేస్తూ తీర్చిదిద్దిన ఈ చిత్రం అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది. అలాగే ఈ కళాఖండం ఒక ప్రత్యేకమైన భావోద్వేగ ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది.

మోదీ బర్త్‌డేకు పార్టీ శ్రేణులు సిద్ధం
మరోవైపు ప్రధాని మోదీ పుట్టినరోజు నాడు సేవా కార్యక్రమాలను చేపట్టేందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ(బీజేపీ) దేశవ్యాప్తంగా విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. మోదీ అధికారం చేపట్టి 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న నేపథ్యాన్ని పురస్కరించుకుని ఆయన పుట్టిన రోజైన సెప్టెంబరు 17 నుంచి నెల రోజుల పాటు దేశవ్యాప్తంగా సేవా సంకల్ప్‌ అభియాన్‌ కార్యక్రమం ఏర్పాట్లపై సమీక్షించేందుకు యూపీలోని సిద్ధార్థ్‌నగర్‌ కలెక్టరేట్‌లో జిల్లా ఇన్‌ఛార్జ్ మంత్రి అనిల్ రాజ్‌భర్ అధ్యక్షతన ఒక సమావేశం జరిగింది. ఈ మీటింగ్‌లో డుమారియాగంజ్ ఎంపీ జగదాంబికా పాల్, బన్సీ ఎమ్మెల్యే జై ప్రతాప్ సింగ్, కపిల్‌వస్తు ఎమ్మెల్యే శ్యామ్‌ధని రాహి, జిల్లా పంచాయతీ అధ్యక్షురాలు శీతల్ సింగ్, బీజేపీ గోరఖ్‌పుర్ ప్రాంతీయ కార్యదర్శి కన్హయ్య పాశ్వాన్, జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షుడు దీపక్ మౌర్య, జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శివర్శనప్ప, జిల్లా ఎస్‌పీ అభిషేక్ మహాజన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

వ్యర్థాల నుంచి సంపద- ఐదేళ్లల్లో కేంద్రానికి రూ.5,100 కోట్ల ఆదాయం

బీటెక్ చదివారా? జాబ్ కోసం పోటీ మామూలుగా లేదు- షాకింగ్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ రివీల్!

TAGGED:

PM MODI MOTHER BLESSING
PM MODI BIRTHDAY GIFT
HEERABEN PM MODI PORTRAIT
PM MODI BIRTHDAY BJP PROGRAMS
KASHI WEAVER UNIQUE GIFT ON PM MODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.