కరూర్​ తొక్కిసలాట- బాధిత కుటుంబాలను కలవనున్న విజయ్​

October 25, 2025 at 9:06 PM IST

Vijay To Meet Karur Stampede Families : కరూర్​ తొక్కిసలాట బాధిత కుటుంబాలను టీవీకే పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్‌ కలవనున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. సోమవారం (అక్టోబర్ 27) చెన్నై సమీపంలోని రిసార్టులో వారిని పరామర్శించనున్నారు. అందుకోసం టీవీకే పార్టీ రిసార్టులో 50 గదులను బుక్ చేసినట్లు సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. విజయ్​ ఒక్కో బాధిత కుటుంబాన్ని వ్యక్తిగతంగా కలిసి సంతాపం తెలియజేస్తారని తెలుస్తోంది. వారి ఇళ్లకు వెళ్లి పరామర్శించేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతించకపోవడంతో ఈ ఏర్పాటు చేసినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇదిలా ఉండగా తాము విజయ్​ను కలవడానికి వెళుతున్నామని, అందుకు బస్​ కూడా బుక్​ చేశారని బాధిత కుటుంబానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి తెలిపారు.

టీవీకే పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్‌ కరూర్‌లో నిర్వహించిన ప్రచార ర్యాలీ తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ దుర్ఘటనలో 41 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ తొక్కిసలాట దేశాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి టీవీకేకు సంబంధించిన కొందరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దీనిపై స్వతంత్ర దర్యాప్తు కోరుతూ విజయ్‌ పార్టీ మద్రాస్‌ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. దీన్ని తొలుత వ్యతిరేకించిన న్యాయస్థానం ఆ తర్వాత సిట్‌ దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది. మరోవైపు ప్రామాణిక నిర్వహణ విధాన నిబంధనలు రూపొందించే వరకు హైవేలపై ఏ రాజకీయ పార్టీ సభలకు పోలీసులు అనుమతివ్వరని తమిళనాడు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

కాగా ఈ ఘటనపై తమిళనాడు అసెంబ్లీలో కూడా చర్చ జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌, టీవీకే పార్టీతో పాటు విజయ్‌ను ఉద్దేశిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ర్యాలీకి విజయ్‌ ఆలస్యంగా రావడమే తొక్కిసలాటకు ప్రధాన కారణమని అన్నారు. కరూర్‌ తొక్కిసలాట ఘటన తమిళనాడు మొత్తాన్ని కలచివేసిందన్నారు. టీవీకే షెడ్యూల్‌ తప్పిదాలే ఘటనకు కారణమన్నారు. ర్యాలీకి విజయ్‌ మధ్యాహ్నం వస్తారంటూ పార్టీ పేర్కొనగా, ఆయన ఏడు గంటల తర్వాత వచ్చారని వెల్లడించారు. అప్పటికే పెద్ద ఎత్తున జనం గుమిగూడారన్నారు. ప్రచార వాహనం జనంలోకి వెళ్తుండగా గందరగోళం నెలకొనడంతో తొక్కిసలాట జరిగిందన్నారు. దీనితో చాలా మంది ఊపిరాడక మరణించారన్నారు. ఈ క్రమంలో కొందరు జనరేటర్‌ ఉన్న గదిలోకి ప్రవేశించి దాన్ని నిలిపివేశారన్నారు. తాగునీటితో సహా ఇతర ప్రాథమిక సౌకర్యాలు కల్పించడంలో టీవీకే విఫలమైందని విమర్శించారు.

మరోవైపు ఈ ఘటనపై సిట్‌ దర్యాప్తునకు మద్రాసు హైకోర్టు సింగిల్‌ జడ్జి జస్టిస్‌ ఎన్‌.సెంథిల్‌కుమార్‌ ఇదివరకే ఆదేశాలిచ్చారు. దీన్ని సవాల్‌ చేస్తూ టీవీకే వేసిన పిటిషన్‌ను న్యాయమూర్తులు జస్టిస్‌ మహేశ్వరి, జస్టిస్‌ అంజారియాలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారించింది. తమిళనాడు పోలీసులు మాత్రమే ఉన్న సిట్‌పై నమ్మకంలేదని, సీబీఐ దర్యాప్తునకు ఆదేశించడంతో పాటు పర్యవేక్షణకు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలో బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని టీవీకే కోరింది. ఈ నేపథ్యంలో దర్యాప్తు బాధ్యతను సీబీఐకి మారుస్తూ సుప్రీంకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సీబీఐ దర్యాప్తును పర్యవేక్షించడానికి సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ అజయ్‌ రస్తోగి నేతృత్వంలో త్రిసభ్య కమిటీని నియమించింది.

కరూర్‌ తొక్కిసలాట ఘటనపై సీబీఐ విచారణకు సుప్రీం ఆదేశం

'విజయ్​ TVK గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీ కాదు'- ఎలక్షన్ కమిషన్​

