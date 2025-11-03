ETV Bharat / bharat

కరూర్‌ తొక్కిసలాట ఘటన- టీవీకే నేతలను విచారించిన సీబీఐ అధికారులు

కరూర్​ తొక్కిసలాట ఘటనపై దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసిన సీబీఐ

CBI seeks details from TVK
CBI seeks details from TVK (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 3, 2025 at 8:17 PM IST

CBI Seeks Details From TVK: తమిళనాడులోని కరూర్‌లో టీవీకే ప్రచార సభలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై సీబీఐ ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈ మేరకు సోమవారం సీబీఐ అధికారులు తమిళగ వెట్రి కళగం ప్రధాన కార్యాలయానికి వెళ్లి పలువురు నేతలను విచారించారు. తొక్కిసలాట సమయంలో టీవీకే ప్రచారానికి హాజరైన నేతలకు సంబంధించిన వివరాలు, కార్యక్రమానికి సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు, టీవీకే పార్టీ నేత నిర్మల్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. తొక్కిసలాటకు గల కారణాలు తెలుసుకోవడానికి సీబీఐ అధికారులు అధునాతన 3డీ లేజర్ స్కానింగ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. మరోవైపు ఈ ఘటనపై క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు జరపడానికి దాదాపు 306 మందిని విచారించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇందుకుగాను వారందరికీ సమన్లు జారీ చేశామని వెల్లడించారు.

సిట్‌పై నమ్మకంలేదని, సీబీఐ దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలని కోరిన టీవీకే
గత నెల 27న టీవీకే పార్టీ అధ్యక్షుడు, సినీనటుడు విజయ్‌ కరూర్‌లో నిర్వహించిన ప్రచార సభ తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. తొక్కిసలాటలో దాదాపు 41 మంది మృతి చెందగా, 60 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. మద్రాసు హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తును తొలుత సిట్‌ చేపట్టింది. దీనిని సవాల్‌ చేస్తూ టీవీకే సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించింది. సిట్‌పై తమకు నమ్మకంలేదని, ఈ ఘటనపై సీబీఐ (CBI) దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలని కోరింది. పిటిషన్‌పై విచారణ జరిపిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం దర్యాప్తు బాధ్యతను సీబీఐకి మారుస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులిచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న సీబీఐ అధికారులు బాధిత కుటుంబాలు, ప్రత్యక్ష సాక్షులతోపాటు స్థానికుల నుంచి వాంగ్మూలాలను సేకరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ కారణల వల్ల తొక్కిసలాట జరిగింది: పోలీసులు
కరూర్​లో జరిగిన తొక్కిసలాటలో విజయ్‌ ఉద్దేశపూర్వక రాజకీయ బలప్రదర్శన వల్లే ఈ ఘటన జరిగిందని గతంలో పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో పేర్కొన్నారు. ర్యాలీ సెప్టెంబర్ 27 ఉదయం 9 గంటలకే ప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా ఆలస్యమైందన్నారు. ఉదయం 11 గంటలకే భారీ ఎత్తున ప్రజలు తరలివచ్చారని తెలిపారు. మధ్యాహ్నం విజయ్ రావాల్సి ఉంది కానీ ఆయన సాయంత్రం ఏడు గంటలకు వచ్చారని పేర్కొన్నారు. భారీ జనసందోహాన్ని చూపించేందుకే ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆయన ఆలస్యంగా వచ్చారని, దానివల్ల ప్రజలు అలా ఎండలో నిల్చొని అలసిపోయారని, వారికి ఆహారం, నీళ్లు అందలేదని తెలిపారు. అంతేకాకుండా విజయ్‌ వస్తోన్న బస్ షెడ్యూల్‌కు భిన్నంగా పలు ప్రాంతాల్లో ఆగడం, వాటికి అనుమతి లేకపోవడం, అది అలా ఆగడం వల్ల ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం ఏర్పడడం వంటివి జరగిందన్నారు. విజయ్​కు వచ్చిన ప్రజలకు ఆహారం, మంచినీళ్లు, ఇతర సౌకర్యాలు అందుబాటులో లేవంటూ వచ్చిన హెచ్చరికలను టీవీకే అధినేతతో పాటు సీనియర్ నాయకుడు ఎన్‌ ఆనంద్‌ విస్మరించారని, ఇక ఏడు గంటలకు విజయ్ వచ్చే సరికి ఆ జనసమూహాన్ని నిర్వహించడం కష్టమైపోయిందని వివరించారు. అదే తొక్కిసలాటకు దారితీసిందని పోలీసులు తెలిపారు.

