కార్తిక దీపం వివాదం- సుప్రీంకోర్టుకు క్షమాపణలు చెప్పిన తమిళనాడు సర్కార్
Tamil Nadu Apology To Supreme Court : సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు పాటించలేదంటూ దాఖలైన కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్పై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం విచారణ జరిపింది. ఈ మేరకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు క్షమాపణ చెప్పింది.
Published : November 25, 2026 at 12:50 PM IST
తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై ఉన్న దీపత్తూన్పై కార్తిక దీపం వెలిగించనందుకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు క్షమాపణ చెప్పింది. దీపత్తూన్పై దీపం వెలిగించాలన్న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు పాటించలేదంటూ దాఖలైన కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్పై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం విచారణ జరిపింది. ఈ విషయంపై తమిళనాడు ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో స్టేటస్ రిపోర్ట్ దాఖలు చేసింది. ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి తమ బృందానికి అనుమతి ఇవ్వకపోవడం వల్లే దీపం వెలిగించడం సాధ్యం కాలేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. దీపత్తూన్ వద్ద దీపం వెలిగించేందుకు దేవస్థానం నుంచి అనుమతి పొందడానికి జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని విధాలా ప్రయత్నించిందని మదురై కలెక్టర్ నివేదిలో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు దీపత్తూన్పై దీపం వెలిగించేందుకు మద్రాస్ హైకోర్టు అనుమతివ్వడాన్నిసవాల్ చేస్తూ దాఖలైన ప్రధాన పిటిషన్పై తుది విచారణను సుప్రీంకోర్టు వచ్చే ఏడాది జనవరికి వాయిదా వేసింది.