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బస్సులో ప్రయాణించిన రవాణా మంత్రి- చిల్లర లేదని దించేసిన కండక్టర్

ప్రయాణికుల ఇబ్బందులను తెలుసుకునేందుకు బస్సుల్లో ప్రయాణించిన రవాణాశాఖ మంత్రి- మాస్క్ ధరించి బస్సుల్లో జర్నీ- చిల్లర లేదని చెప్పడంతో మంత్రిని దించేసిన కండక్టర్- మాస్క్ ధరించడంతో మంత్రిని గుర్తుపట్టని డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, ప్రయాణికులు

Transport Minister RTC Bus Reality Check
Transport Minister RTC Bus Reality Check (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 12, 2026 at 7:22 PM IST

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Transport Minister RTC Bus Reality Check : ప్రజారవాణాలో సామాన్య ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను స్వయంగా తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నించిన కర్ణాకట రాష్ట్ర రవాణాశాఖ మంత్రి వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. శనివారం రాత్రి అధికారిక హంగులు, గన్‌మెన్లు, కాన్వాయ్ వాహనాలు ఏవీ లేకుండా కర్ణాటక రవాణా శాఖ మంత్రి భైరతి సురేశ్ ముఖానికి మాస్క్ ధరించి ఒక సాధారణ ప్రయాణికుడిలా ఆయన బెంగళూరు మహానగర రవాణా సంస్థ (బీఎంటీసీ) బస్సుల్లో ప్రయాణించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రజారవాణాల్లో ప్రజల ఇబ్బందులను స్వయంగా తెలుసుకునేందుకు చేపట్టిన తనిఖీల్లో భాగంగా ఈ ఆకస్మిక ప్రయాణం చేపట్టారు. అయితే, ఈ తనిఖీల పర్వంలో మంత్రికి అనూహ్య పరిణామాలు ఎదురయ్యాయి.

ఆకస్మిక తనిఖీల్లో భాగంగా మంత్రి భైరతి సురేశ్ హెబ్బాళ్ బస్ స్టాండ్ నుంచి నాగశెట్టిహళ్లికి వెళ్లే ఒక బస్సు ఎక్కారు. బస్సు కదిలిన తర్వాత కండక్టర్ టిక్కెట్లు ఇవ్వడానికి రాగా, మంత్రి రెండు టిక్కెట్లు అడిగి తన వద్ద ఉన్న రూ.100 నోటును ఇచ్చారు. ఆ నోటును చూసిన కండక్టర్ కోపంగా తన వద్ద చిల్లర లేదని కచ్చితమైన టిక్కెట్ డబ్బులు ఇవ్వాలని అడిగారు. మంత్రి మాస్క్ ధరించి ఉండటంతో ఆ కండక్టర్ మంత్రిని గుర్తుపట్టలేదు. ఈ క్రమంలో మంత్రి స్పందిస్తూ ప్రస్తుతానికి తన వద్ద చిల్లర లేదని సర్దిచెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో అసహనానికి గురైన కండక్టర్ తన క్యాష్ బ్యాగ్‌ను చూపిస్తూ తన దగ్గర కూడా చిల్లర లేదని చెప్పారు. చిల్లర ఇవ్వకపోతే బస్సు దిగిపోవాలని కండక్టర్ సమాధానమిచ్చాడు. అయితే, మంత్రి భైరతి సురేశ్ కూడా తన అధికారిక హోదా గురించి చెప్పకుండా సాధారణ ప్రయాణికుడి మాదిరిగానే మారుమాట్లాడకుండా బస్సు బస్సు నుంచి కిందకు దిగిపోయారు.

బస్సు ఆపని డ్రైవర్, కండక్టర్ సస్పెన్షన్
మంత్రి తనిఖీల సమయంలో కొందరు ప్రజా రవాణా సిబ్బంది బాధ్యతారాహిత్యం బయటపడింది. జయమహల్ నుంచి బయల్దేరిన ఓ బస్సు ప్రయాణికుడు బస్సు ఎక్కేందుకు చేయి చూపించినప్పటికీ, డ్రైవర్ ఆపకుండా వెళ్లాడు. సరిగ్గా అదే సమయంలో ఆ బస్సు వెనుక వస్తున్న మరో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న మంత్రి భైరతి సురేశ్ ఈ నిర్లక్ష్యాన్ని చూశారు. స్టాప్‌లో ప్రయాణికులు ఉన్నప్పుడు బస్సు ఆపకపోవడం తీవ్రమైన తప్పిదమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి, వెంటనే ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం అందించారు. ప్రయాణికుల పట్ల బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించిన సదరు బస్సు కండక్టర్ దయానంద్, డ్రైవర్ ముస్తాక్‌లను తక్షణమే విధుల్లోంచి సస్పెండ్ చేయాలని ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించారు. బస్సుల తనిఖీల తర్వాత నగరంలోని ఆటో డ్రైవర్ల తీరును కూడా మంత్రి పరిశీలించారు. నాగశెట్టిహళ్లిలో ఆయన ఒక ఆటో ఎక్కి సుమారు ఒక కిలోమీటర్ దూరం ప్రయాణించారు. ఆ సమయంలో ఆటోలోని డిజిటల్ మీటర్‌లో రూ.30 లీగల్ ఛార్జ్ చూపించింది. అయితే, ఆటో డ్రైవర్ మాత్రం మీటర్ ధరను కాదని, రూ. 36 ఇవ్వాలని మంత్రిని అడిగాడు. మంత్రి మాస్కు పెట్టుకోవడంతో ఇతను కూడా మంత్రిని గుర్తు పట్టలేదు. చివరకు మంత్రి రూ.40 ఇచ్చి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.

రెండు గంటల పాటు తనిఖీలు
శనివారం రాత్రి 7:10 గంటల నుంచి రాత్రి 9:10 గంటల వరకు దాదాపు రెండు గంటల పాటు మంత్రి తనిఖీలు కొనసాగాయి. నగరంలోని రద్దీగా ఉండే వివిధ మార్గాల్లో ప్రయాణించారు. జయమహల్ పరిసరాల నుంచి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన, టీవీ టవర్, ఆర్టీ నగర్, సీబీఐ రోడ్డు, బళ్లారి మెయిన్ రోడ్డు వంటి ప్రాంతాలకు బస్సుల్లోనే వెళ్లారు. మొత్తం 10కి పైగా వేర్వేరు బస్సుల్లో ప్రయాణించారు. ఈ ప్రయాణంలో మంత్రి ప్రతి బస్సుకు సాధారణ ప్రయాణికుడిలాగే టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేశారు. మాస్క్ ధరించి ఉండటం వల్ల తోటి ప్రయాణికులు, డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు ఆయన్ను గుర్తించలేకపోయారు.

మంత్రి ఏం అన్నారంటే?
తనిఖీల అనంతరం మంత్రి భైరతి సురేశ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ఉద్దేశించిందని, ప్రయాణికులతో దురుసుగా ప్రవర్తించే సిబ్బందిని, స్టాప్‌లలో బస్సులు ఆపని డ్రైవర్లను ఎంతటివారైనా సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. చిల్లర సమస్యను పరిష్కరించేందుకు బస్సుల్లో డిజిటల్ చెల్లింపులను వేగవంతం చేస్తామన్నారు. ఆటోల అక్రమ వసూళ్లపై కూడా ట్రాఫిక్ పోలీసులతో కలిసి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

రకరకాలుగా నెటిజన్లు కామెంట్స్
మంత్రి ఆకస్మిక తనిఖీల వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న నేపథ్యంలో నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. మంత్రులందరూ ఇదే పద్ధతిని అనుసరించాలని, మినిస్టర్ సురేశ్ మంచి పని చేశారని ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేశాడు. కర్ణాటక ప్రభుత్వం వేస్తున్న అడుగులు రాబోయే కొన్ని నెలల్లో మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయని మరో వ్యక్తి అభిప్రాయపడ్డారు. మంత్రి ఏదైనా సబ్-రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్‌కు గానీ, ఎస్‌డీఎం ఆఫీస్‌కు కానీ ఇలాగే మారువేషంలో వెళ్లగలరా? అని మరో నెటిజన్ ప్రశ్నించారు. పెద్ద అధికారులపై చర్యలు తీసుకునే దమ్ము ఆయనకు ఉందా? అంటూ ట్వీట్ చేశారు.

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