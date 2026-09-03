సినీ ఫక్కీలో చేజింగ్- నీటిలో దుర్యోధనుడిలా దాక్కున్న దొంగ- ప్రాణాలకు తెగించి పట్టుకున్న పోలీసులు
కోర్టుకు హాజరుకాకుండా పరారీలో ఉన్న 16 కేసుల్లో నిందితుడు- చెరువులోకి దిగి పచ్చగడ్డి కింద దాక్కున్న వైనం- ప్రాణాలకు తెగించి చెరువులోకి దిగి పట్టుకున్న పోలీసులు
Published : September 3, 2026 at 1:22 PM IST
Thief Hid Under Water For Half Hour : పోలీసులకు చిక్కకుండా ఉండేందుకు నిందితులు రకరకాల మార్గాలు ఎంచుకుంటుంటారు. కానీ కర్ణాకటకు చెందిన ఓ దొంగ చేసిన పని అధికారులు, స్థానికులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. పోలీసులకు దొరకకూడదని ఏకంగా చెరువులోకి దూకి నీటిలో దాక్కున్నాడు. మహాభారతంలో దుర్యోధనుడు వైశంపాయన సరస్సులో దాక్కున్నట్టుగా, నీటిలోని పచ్చగడ్డి కింద దాగి పోలీసులకు చిక్కకుండా తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నించాడు. అయితే పోలీసులు కూడా ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. సినిమాటిక్ స్టైల్లో చెరువులోకి దిగి మరి అతడిని పట్టుకుని బయటకు తీసుకొచ్చారు. ఈ విచిత్ర ఘటన శివమొగ్గ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
16 కేసుల్లో నిందితుడు
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, భద్రావతి పరిధిలోని పలు పోలీస్స్టేషన్లలో నమోదైన కేసుల్లో దిలీప్ అలియాస్ కరియ నిందితుడిగా ఉన్నాడు. అతడిపై దాదాపు 16 కేసులు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఓ కేసులో బెయిల్ పొందిన అనంతరం కోర్టుకు హాజరుకాకుండా తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాడు. దీంతో అతడిని అరెస్టు చేయాలని కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో భద్రావతి న్యూ టౌన్ పోలీసులు కరియ కోసం గాలింపు చేపట్టారు. నిందితుడు ఓ ప్రాంతంలో ఉన్నట్లు సమాచారం అందడంతో పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లారు.
పచ్చగడ్డి కింద దాక్కుని
పోలీసులు తనను పట్టుకునేందుకు వచ్చారని గుర్తించిన కరియ, తప్పించుకునేందుకు అక్కడి నుంచి పరుగులు తీశాడు. ఈ క్రమంలోనే సమీపంలోని చెరువులోకి దూకాడు. పోలీసులు పట్టుకునే అవకాశం లేకుండా నీటిలోనే పచ్చని గడ్డి కింద దాక్కున్నాడు. కొంతసేపటి తర్వాత బయటకు వస్తాడని భావించిన పోలీసులు చెరువు వద్దే వేచి చూశారు. అయితే సమయం గడుస్తున్నా నిందితుడు బయటకు రాలేదు. అరగంటకు పైగా గడిచినా అతడి జాడ కనిపించలేదు. దీంతో పోలీసులకు అనుమానం వచ్చింది. నీటిలో పచ్చగడ్డి పెరిగి ఉండటాన్ని గమనించిన సిబ్బంది, దాని కింద నిందితుడు దాక్కుని ఉండొచ్చని గుర్తించారు. అయితే చివరకు పోలీసులు తమ సిబ్బంది సాయంతో అతడిని బయటకు తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు.
ప్రాణాలకు తెగించి చెరువులోకి
అనంతరం న్యూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన సిబ్బంది గంగాధర్, హాలప్ప ధైర్యం చేసి చెరువులోకి దిగారు. నీటిలో వెతుకుతూ వెళ్లిన పోలీసులు, పచ్చగడ్డి కింద దాక్కున్న కరియాను గుర్తించారు. అతడిని పట్టుకుని నీటి నుంచి పైకి తీసుకొచ్చి అరెస్ట్ చేశారు. దీంతో పోలీసులను తప్పించుకునేందుకు కరియా వేసిన ప్లాన్ బెడిసికొట్టింది. తదుపరి చర్యల కోసం పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు.
వారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు
ఈ ఘటనపై భద్రావతి సబ్ డివిజన్ డీఎస్పీ ప్రకాశ్ రాథోడ్ 'ఈటీవీ భారత్'తో ఫోన్లో మాట్లాడారు. భద్రావతి పరిధిలోని వివిధ పోలీస్స్టేషన్లలో కరియాపై దాదాపు 16 కేసులు ఉన్నాయని తెలిపారు. అతడు ఉన్నాడన్న సమాచారంతో పోలీసులు చెరువు వద్దకు వెళ్లగా, కరియ నీటిలోకి దిగి అడుగున దాక్కున్నాడని డీఎస్పీ వివరించారు. అరగంటకుపైగా నిందితుడిని నీటిలోనే ఉండడంతో, అతడ్ని బయటకు తీసుకురావడం అంత సులభం కాలేదని తెలిపారు. అయినప్పటికీ తమ సిబ్బంది ధైర్యం ప్రదర్శించి అతడిని పట్టుకున్నారని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా గంగాధర్, హాలప్పలను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. పోలీసులకు చిక్కకుండా ఉండేందుకు నిందితుడు చేసిన ప్రయత్నం చివరకు బెడిసికొట్టగా, అతడిని పట్టుకున్న తీరు మాత్రం స్థానికుల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. పోలీసులకు చిక్కకుండా అరగంటకుపైగా అలా నీటిలో దాగి ఉండడం నిందితుడికి ఎలా సాధ్యమైందని గ్రామస్థులు ఆశ్చర్యపోయారు.
గాల్లోనే 9కి.మీ.లు వేలాడిన దొంగ
ఇటీవల జరిగిన మరో ఘటనలో ఓ దొంగ రైలు కిటికీ పక్కన కూర్చున్న ఓ ప్రయాణికుడి మొబైల్ ఫోన్ లాక్కొని పరారయ్యేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే పక్కనే ఉన్న ప్రయాణికులు అప్రమత్తమై వెంటనే స్పందించారు. దొంగ చేతిని గట్టిగా పట్టుకోవడంతో నిందితుడు రైలు కిటికీ బయట వేలాడుతూ ఉండిపోయాడు. అలా సుమారు 9 కిలోమీటర్ల దూరం నిందితుడు కదులుతున్న రైలుకు వేలాడుతూ ప్రయాణించాడు. పూర్తి కథనం కోసం ఈ వార్త చదవండి.
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