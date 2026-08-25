'ఫార్చ్యూనర్' కారులో పనికి వెళ్తున్న పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు- వైరల్గా స్వీపర్ స్టోరీ!
కలను నెరవేర్చుకునేందుకు సైకిల్ మీద తిరిగే రోజుల నుంచే డబ్బులు కూడబెట్టడం ప్రారంభం- పారిశుద్ధ్య వృత్తితో పాటు వ్యవసాయం, పాడి పరిశ్రమ కూడా చేస్తూ ఆర్థికంగా స్థిరపడిన సేసప్ప
Published : August 25, 2026 at 5:30 PM IST
Sanitation Worker With Fortuner Car : కర్ణాటకలోని దక్షిణ కన్నడ జిల్లా బంట్వాలకు చెందిన ఓ పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు రోజూ ఖరీదైన 'ఫార్చ్యూనర్' కారులో పనికి వెళ్తున్నాడు. ఉదయం కారు దిగి చీపురు పట్టుకుని, వీధులను శుభ్రం చేస్తున్నాడు. పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు ఖరీదైన కారులో వెళ్లడమేంటని చూసే వారు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికుడికి ఈ కారు ఎక్కడిది? ఆయనదేనా? మరెవరైనా గిఫ్ట్గా ఇచ్చారా? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం!
ఉదయం 5 గంటల సమయం. ఓ ఖరీదైన ఫార్చ్యూనర్ కారు వచ్చి ఆగింది. అందులో నుంచి దిగిన ఓ వ్యక్తి నేరుగా వెళ్లి చీపురు పట్టుకుని వీధులు ఊడ్చడం మొదలుపెట్టాడు. ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ! ఆయన మరెవరో కాదు. కర్ణాటకలోని దక్షిణ కన్నడ జిల్లా బంట్వాలకు చెందిన పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు సేసప్ప. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన వారు ఎవరైనా ముందుగా ఆశ్యర్యపోయినా ఈ కారు సేసప్పదే. సేసప్పకు మొదటి నుంచీ కార్లంటే ఎంతో ఇష్టం. తన కలను నెరవేర్చుకునేందుకు సైకిల్ మీద తిరిగే రోజుల నుంచే డబ్బులు కూడబెట్టడం ప్రారంభించాడు. అలా మొదట మారుతీ 800 కారు కొన్నాడు. ఆ తర్వాత ఓమ్నీ, రిట్జ్, ఆల్టో, స్కార్పియో లాంటి కార్లను ఒక్కొక్కటిగా కొని అమ్మేశాడు. ఆ డబ్బుకు మరికొంత అప్పు జతచేసి సెకండ్ హ్యాండ్లో తన డ్రీమ్ కారు 'ఫార్చ్యూనర్' కొనుగోలు చేశాడు. గత వారం రోజులుగా ఆయన ఇదే కారులో డ్యూటీకి వస్తూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు.
ఖరీదైన కారులో తిరుగుతున్నప్పటికీ సేసప్పలో ఎలాంటి అహంకారం లేదు. సుమారు 30 ఏళ్ల క్రితం రోజుకు కేవలం 50 రూపాయల కూలీతో అతడు తన జీవితాన్ని ప్రారంభించాడు. కేవలం మూడో తరగతి మాత్రమే చదివిన అతడు, పారిశుద్ధ్య వృత్తితో పాటు వ్యవసాయం, పాడి పరిశ్రమ కూడా చేస్తూ ఆర్థికంగా స్థిరపడ్డాడు. ఇక 2005లో ఓ పోలీసు అధికారి ఇచ్చిన సలహాతో మద్యపానం వంటి చెడు అలవాట్లకు పూర్తిగా దూరమై, తన పనిపైనే పూర్తి దృష్టి పెట్టాడు. వీధులను శుభ్రం చేయడంతో పాటు, అవసరమైనప్పుడు చెత్త తరలించే వాహనానికి డ్రైవర్గానూ సేవలందిస్తున్నాడు.
"నేను రోజుకు 50 రూపాయల కూలీతో ఈ ఉద్యోగంలో చేరాను. మూడో తరగతి వరకు మాత్రమే చదువుకున్నాను. కానీ ఇప్పుడు నా ఉద్యోగంతో సంతోషంగా ఉన్నాను. పారిశుధ్యం ద్వారా ప్రపంచం మెచ్చుకునే పనిని చేస్తున్నానన్న గర్వం కూడా నాకు ఉంది. 1996లో ఉద్యోగంలో చేరిన నాటి నుంచి నా వృత్తి పట్ల అంకితభావంతో పనిచేస్తున్నాను. అయితే, నా వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పు రావడానికి కారణం 2005లో అప్పటి ఎస్ఐ బెల్లియప్ప ఇచ్చిన సలహానే. ఆయన చెప్పినప్పటి నుంచే నేను మద్యపానాన్ని మానేసి పనిపై దృష్టి పెట్టాను. ఇప్పుడు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాను. ఉదయం 5 గంటల నుంచి నా పని వేళలు ముగిసే వరకు శాఖ అప్పగించిన పనులను నిర్వహిస్తాను. నగర పరిశుభ్రతను కాపాడే బాధ్యతతో పాటు, చెత్తను తరలించే వాహనాన్ని నడిపే బాధ్యతను కూడా నేను నిర్వర్తిస్తున్నాను. అవసరమైనప్పుడు డ్రైవింగ్ బాధ్యతను కూడా తీసుకుంటాను."
--సేసప్ప, పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు
"సేసప్ప తన పనిని తాను నిశ్శబ్దంగా చేస్తాడు. అతడు ఎవరితోనూ ఎక్కువగా మాట్లాడడు. తన పనిని చక్కగా చేసుకుంటాడు. అతడికి పరిశుభ్రత పట్ల కూడా చాలా శ్రద్ధ ఉంది. పర్యావరణానికి హాని కలగకూడదని కూడా అతడు ఆందోళన చెందుతాడు." అని బంట్వాల్ మున్సిపాలిటీ అధికారి తీర్థ ప్రసాద్ ప్రశంసించారు. సేసప్ప తండ్రి 'దైవ' ఆరాధనలో భాగంగా దైవ నర్తకుడిగా వ్యవహరిస్తుంటారు. ఆ విధంగా అతడి తండ్రి సంప్రదాయబద్ధమైన దైవ నృత్య సేవను కొనసాగిస్తున్నారు. తన జీవితానికి కావలసిన శక్తిని దేవుళ్లే ఇచ్చారని సేసప్ప బలంగా నమ్ముతాడు.
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