స్టాంపులు సేకరించండి- కర్ణాటక వారసత్వాన్ని తెలుసుకోండి- జెన్ జీని ఆకట్టుకుంటున్న ఫిలాటెలీ పాస్పోర్ట్!
స్మార్ట్ఫోన్లు, సోషల్ మీడియా కాలంలోనూ కర్ణాటక పోస్టల్ సర్కిల్ ప్రవేశపెట్టిన ఫిలాటెలీ పాస్పోర్ట్ యువతను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
Published : October 11, 2026 at 6:21 PM IST
Karnataka Philately Passport Initiative : ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో స్మార్ట్ఫోన్లు, సోషల్ మీడియాతోనే ఎక్కువగా గడిపే యువత మళ్లీ పాత అభిరుచులవైపు అడుగులు వేస్తోంది. అదే స్టాంపుల సేకరణ. ఈ కాలంలోనూ యువత మళ్లీ స్టాంపుల సేకరణపై ఆసక్తి చూపిస్తోంది. ఈ మేరకు కర్ణాటక పోస్టల్ సర్కిల్ ప్రవేశపెట్టిన ఫిలాటెలీ పాస్పోర్ట్ కార్యక్రమం అపూర్వ స్పందనను సొంతం చేసుకుంది. ముఖ్యంగా కర్ణాటక చరిత్ర, సంస్కృతి, పర్యటక ప్రాంతాలను తెలుసుకుంటూ ప్రయాణ జ్ఞాపకాలను భద్రపరుచుకునేలా ఈ ఫిలాటెలీ పాస్పోర్ట్ రూపొందింది. బెంగళూరులోని జనరల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ (GPO) వద్ద పాస్పోర్టుల కోసం జనం భారీగా తరలివచ్చారు. సుమారు 2 కిలోమీటర్ల మేర క్యూ లైన్లో నిల్చొని, తెల్లవారుజాము నుంచే పాస్పోర్ట్ కాపీల కోసం వేచి చూడటం స్టాంపుల సేకరణకు పెరిగిన ఆదరణకు అద్దం పడుతోంది.
రూ. 600 కే ఫిలాటెలీ పాస్పోర్ట్
జాతీయ తపాలా వారోత్సవాల్లో (నేషనల్ పోస్టల్ వీక్) భాగంగానే అక్టోబర్ 10, 11 తేదీల్లో బెంగళూరు, మైసూరు, మంగళూరు, బెళగావిలో మొత్తం 8 వేల ఫిలాటెలీ పాస్పోర్టులను అందుబాటులో ఉంచారు. ప్రజల నుంచి వచ్చిన ఊహించని డిమాండ్ కారణంగా రెండో విడత పంపిణీ కూడా చేపట్టినట్లు కర్ణాటక చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ స్వాతి పాండే తెలిపారు. ఈ పాస్పోర్ట్ ధర రూ. 600. ముందుగా వచ్చిన వారికి ముందుగానే అందించే విధానంలో (ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ బేసిస్) విక్రయిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా పోస్టాఫీసుల్లో ఫిజికల్ టోకెన్లు జారీ చేస్తున్నారు. ఆన్లైన్ విక్రయాలు సహా ముందస్తు బుకింగ్ వంటి సదుపాయాలేమీ తీసుకురాలేదు. బెంగళూరు జీపీఓలో 3500 పాస్పోర్టులను అందుబాటులో ఉంచగా, మంగళూరు, మైసూరు, బెళగావి ప్రధాన పోస్టాఫీసుల్లో ఒక్కో చోట 1500 చొప్పున కేటాయించారు.
కర్ణాటక వారసత్వాన్ని తెలియజేసేలా ప్రత్యేక ముద్రలు
ఐ లవ్ కర్ణాటక ప్రచారంలో భాగంగా రూపొందించిన ఈ పాస్పోర్టు 'ప్రతి ప్రయాణంలోనూ కర్ణాటక వారసత్వం' (కర్ణాటక హెరిటేజ్ ఇన్ ఎవ్రీ జర్నీ) అనే సందేశంతో వస్తుంది. ఈ పాస్పోర్టులో 100 శాశ్వత చిత్రాల్ని ప్రతిబింబించే ముద్రలు (పిక్టోరియల్ క్యాన్సిలేషన్స్) ఉన్నాయి. ఇవి రాష్ట్రంలోని చారిత్రక కట్టడాలు, పర్యటక ప్రాంతాలు, వృక్షసంపద, వన్యప్రాణులు, సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలను కళ్లకు కట్టినట్లు ప్రదర్శిస్తాయి. విధాన సౌధ, బన్నేరుఘట్ట నేషనల్ పార్క్, నంది హిల్స్, హంపిలోని రాతి రథం వంటి ప్రముఖ ప్రాంతాలు ఈ ప్రత్యేక సేకరణలో భాగంగా ఉన్నాయి.
ఈ పాస్పోర్టును ఉపయోగించడం కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. దీంట్లో పేర్కొన్న ప్రాంతాలకు సంబంధించిన పోస్టాఫీసులకు వెళ్లి, ఆ ప్రాంతం థీమ్కు సరిపోయే తలాపా స్టాంపును కొనుగోలు చేయాలి. దాన్ని పాస్పోర్ట్ బుక్లెట్లో అతికించిన తర్వాత పోస్టల్ సిబ్బంది సంబంధిత ప్రాంతానికి చెందిన ప్రత్యేక పిక్టోరియల్ క్యాన్సిలేషన్ ముద్ర (పోస్ట్ మార్క్) వేస్తారు. ఇలా వివిధ ప్రాంతాలను సందర్శించినప్పుడల్లా స్టాంపులు, ప్రత్యేక ముద్రల్ని సేకరించవచ్చు. ఇక క్రమంగా ఈ బుక్లెట్ ఒక ట్రావెల్ రికార్డుగా మారుతుంది. ఇలా ఫొటోలతో పాటుగా ప్రయాణ జ్ఞాపకాల్ని పర్మినెంట్గా భద్రపరుచుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తోంది. ఈ వినూత్న ప్రయత్నంపై యువత కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఫొటోలు ఫోన్లో దాచుకోవడం కంటే, స్టాంపులు, పిక్టోరియల్ క్యాన్సిలేషన్లను సేకరించడం ద్వారా ఒక రియల్ మెమొరీ దొరుకుతుందని యువతీయువకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఫోన్లకు దూరంగా జెన్ జీని ఆకట్టుకునేలా
యువతను ఆకర్షించడంతో పాటుగా సంప్రదాయ తలాప సేవలను మళ్లీ ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడంపై ఇటీవల కర్ణాటక పోస్టల్ సర్కిల్ దృష్టి సారించింది. ఇందుకోసం పాస్పోర్టులతో పాటు ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ (AR) సాంకేతికత ఫీచర్లతో కూడిన పోస్ట్ కార్డుల్ని కూడా తీసుకొస్తోంది. ఫోన్ను కొంతసేపు పక్కనబెట్టి కుటుంబ సభ్యులకు, స్నేహితులకు ఉత్తరాలు రాయాలని ప్రోత్సహించే డిజిటల్ డిటాక్స్ కార్యక్రమం కూడా నిర్వహిస్తోంది. ఉత్తరాల ద్వారా ఆప్యాయతను వ్యక్తం చేయడంలో ఉండే ప్రత్యేకతను యువతకు పరిచయం చేయడమే దీని ఉద్దేశం. కర్ణాటకలో 9 వేలకుపైగా పోస్టాఫీసులు ఉండగా, వాటిల్లో సుమారు 80 శాతం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఉన్నాయి. ఈ విస్తృత నెట్వర్క్ ద్వారా గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్ని రాష్ట్ర వారసత్వంలో మమేకం చేయాలని తపాల శాఖ భావిస్తోంది. అక్టోబర్ 9న ప్రపంచ తపాలా దినోత్సవం, జాతీయ తపాలా వారోత్సవాల సందర్భంగా డాక్ సేవా- జన్ సేవా నినాదంతో ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. ఇక్కడ స్టాంపుల సేకరణను ప్రయాణం, చరిత్ర, సంస్కృతితో ముడిపెట్టడం ద్వారా యువతలో సంప్రదాయ అలవాట్లపై ఆసక్తి పెంచడంతో పాటు పోస్టాఫీసులను కొత్త తరానికి మరింత చేరువ చేయాలని ఇండియా పోస్ట్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇలా ఒక్కో స్టాంపుతో ఒక్కో ప్రాంతం గురించి తెలుసుకునేలా చేస్తూ, కర్ణాటక వారసత్వాన్ని తమ జ్ఞాపకాల్లో పదిలంగా భద్రపరుచుకునే అవకాశాల్ని ఈ ఫిలాటెలీ పాస్పోర్ట్ అందిస్తోంది.
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