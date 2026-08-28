వాల్మీకి కార్పొరేషన్ అవినీతి ఆరోపణలు- కర్ణాటక మంత్రి నాగేంద్ర రాజీనామా
మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిన నాగేంద్ర
Published : August 28, 2026 at 6:59 PM IST
Karnataka Minister Nagendra Resigns : కర్ణాటకలోని డీకే శివకుమార్ మంత్రివర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ నేత బీ. నాగేంద్ర రాజీనామా చేశారు. కర్ణాటక మహర్షి వాల్మీకి షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్లో కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగిందని బీజేపీ ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 2024 మే నెలలో కార్పొరేషన్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ చంద్రశేఖరన్ అనధికారిక నిధుల మళ్లింపుపై సూసైడ్ నోట్ రాసి ఆత్మహత్య చేసుకోవడంతో ఈ కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. అప్పట్లో సిద్దరామయ్య ప్రభుత్వంలో గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న నాగేంద్ర జూన్ నెలలో తొలిసారి రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత సిద్దరామయ్య స్థానంలో డీకే శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక, ఆగస్టు 3న నాగేంద్రను మళ్లీ క్యాబినెట్లోకి తీసుకుని ప్రణాళిక, గణాంకాల శాఖను అప్పగించారు. తాజాగా రాజీనామా ప్రకటిస్తున్న సమావేశంలో నాగేంద్ర తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. రాజ్యాంగంపై తనకు నమ్మకం ఉందని, అసెంబ్లీలో తనపై వచ్చిన ఆరోపణల గురించి చర్చిద్దామని ఎన్నిసార్లు పిలిచినా బీజేపీ నేతలు ముందుకు రాలేదని విమర్శించారు. బీజేపీకి గిరిజన వ్యతిరేక ఆలోచనా విధానం ఉందని, వారు మనుస్మృతిని రుద్దాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. తాను దళితుడిని అయినందుకే తనను ఉద్దేశపూర్వకంగా లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.