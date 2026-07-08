రూ.3 లక్షల అప్పుకు రూ.18 లక్షల వడ్డీ వసూల్- ఇంకా డబ్బులు ఇవ్వాలని వేధింపులు
అవసరంలో ఉన్నవారికి అప్పులు ఇస్తున్న ఇద్దరు వడ్డీ వ్యాపారులు- రూ.3 లక్షల అప్పు ఇచ్చి భారీగా వడ్డీ వసూలు- బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు ఇద్దర్ని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Published : July 8, 2026 at 5:03 PM IST
Illegal Money Lending In Belagavi : కర్ణాటకలో ఇద్దరు వడ్డీ వ్యాపారులు దారుణంగా వ్యవహరించారు. ఒక కూలీకి ఇచ్చిన రూ. 3,10,000 రుణానికి అక్రమంగా రూ. 18.6 లక్షల వడ్డీని వసూలు చేశారు. అక్కడితో ఆగకుండా మరింత డబ్బు కోసం కూలీని బెదిరించారు. ఈ క్రమంలో బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు రాయ్బాగ్ పట్టణానికి చెందిన ఆదిత్య అశోక్ భోసలే, అభిషేక్ అశోక్ భోసలేగా అనే ఇద్దరు వడ్డీ వ్యాపారులను అరెస్టు చేశారు.
పోలీసుల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
బెళగావికి చెందిన ఆదిత్య అశోక్ భోసలే, అభిషేక్ అశోక్ భోసలే వడ్డీ వ్యాపారం చేసేవారు. అధిక వడ్డీకి రుణాలను ఇస్తూ రుణగ్రహీతలను పట్టిపీడించేవారు. అవసరమైన వారికి అధిక వడ్డీకి లోన్ ఇచ్చి వారి నుంచి భారీగా నగదు వసూలు చేసేవారు. అప్పు తీర్చేసినా అదనపు డబ్బుల కోసం బాధితులను మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించేవారు. తప్పును ప్రశ్నిస్తే ప్రాణాలను తీస్తామని బెదిరించేవారు.
అప్పుకు ఆరు రెట్లు వడ్డీ వసూలు
నిందితుల నుంచి విఠల్ తుకారాం మానే అనే వ్యక్తి రూ. 3,10,000 అప్పు తీసుకున్నాడు. ఆ అప్పుకు వడ్డీగానే రూ. 18.6 లక్షలు కట్టాడు. ఇంకా డబ్బు చెల్లించాలని తుకారాంను నిందితులు డిమాండ్ చేశారు. తమకు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే చంపేస్తామని తుకారాంను బెదిరించారు. తుకారాంను స్థానిక మార్కెట్కు వెళ్లనీయకుండా, నిత్యావసర సరకులు కొనుగోలు చేయనీయకుండా అడ్డుకునేవారు. తుకారాం జీవనోపాధికి ఆటంకం కలిగించారు. వారి వేధింపులతో తుకారాం తన ఇంటిని వదిలి వెళ్లిపోయాడు. బంధువుల ఫామ్హౌస్లో ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా అప్పును అడ్డుపెట్టుకుని యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు చెందిన ఆరు ఖాళీ చెక్కులు, కెనరా బ్యాంక్ ఖాళీ చెక్కులు, రూ. 500 విలువైన ఖాళీ బాండ్ పేపర్లపై బలవంతంగా తుకారాంతో సంతకాలు చేయించుకున్నారు.
ఈ క్రమంలో తుకారం ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) 2023లోని సెక్షన్లు 352, 351(2) కింద, 'కర్ణాటక అధిక వడ్డీ వసూళ్ల నిషేధ చట్టం'లోని సెక్షన్లు 3, 4 కింద ఆదిత్య అశోక్ భోసలే, అభిషేక్ అశోక్ భోసలేలపై కేసు నమోదు చేశారు. జులై 4న ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. అనంతరం వారిని కోర్టులో హాజరుపర్చారు. ఇద్దరు నిందితులకు కోర్టు 14 రోజుల జ్యుడిషియల్ కస్టడీ విధించింది. ఈ కేసుపై తదుపరి విచారణ జరుగుతోంది.
రుణదాతల బెదిరింపులకు లొంగిపోవద్దు : బెళగావి ఎస్పీ కె. రామరాజన్
అనుమతి లేని రుణ వ్యాపారాన్ని నిర్వహించడం, అక్రమ పద్ధతుల ద్వారా రుణగ్రహీతలను వేధించడం శిక్షార్హమైన నేరమని బెళగావి ఎస్పీ కె. రామరాజన్ పేర్కొన్నారు. ఇటువంటి రుణదాతల బెదిరింపులకు లొంగిపోవద్దని ఆయన ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇలాంటి వేధింపులను ఎదుర్కొంటున్న ఎవరైనా సరే భయం లేకుండా వెంటనే సమీప పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.
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