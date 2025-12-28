ETV Bharat / bharat

విద్యార్థులను విమానం ఎక్కించిన హెడ్​మాస్టర్​- విజ్ఞాన యాత్ర కోసం ఏకంగా రూ.5లక్షల ఖర్చు!

పాఠశాలకు చెందిన 40 మందికి ఫ్రీ ఫ్లైట్​ - పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన వారినే ఎంపిక!

HeadMaster Arranges Free Flight for Students
HeadMaster Arranges Free Flight for Students (ETV Bharat)
HeadMaster Arranges Free Flight for Students : ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులను ప్రోత్సహించడానికి వినూత్న ఆలోచన చేశారు ఓ హెడ్​మాస్టర్. తన సొంత డబ్బుతో విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక విమానంలో స్టడీ టూర్​ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఘటన కర్ణాటకలోని కొప్పల్ జిల్లా బహదూర్‌బండి గ్రామంలోని జరిగింది. స్కూల్​ హెడ్​మాస్టర్​ బీరప్ప అండగి దాదాపు రూ.5 లక్షలను ఖర్చు చేసి విద్యార్థులను విమానంలో తీసుకెళ్లారు.

పాఠశాలలోని 5 నుంచి 8 తరగతులకు చెందిన 24 మంది విద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు, మధ్యాహ్న భోజనాలు సిద్ధం చేసే వంటవారు, పాఠశాల అభివృద్ది, పర్యవేక్షణ కమిటీ (ఎస్​డీఎమ్​సీ) సభ్యులతో సహా మొత్తం 40 మందిని తోరంగల్‌లోని జిందాల్ విమానాశ్రయం నుంచి బెంగళూరుకు ప్రత్యేక విమానంలో తీసుకెళ్లారు. కొప్పల్​ ఎంపీ రాజశేఖర్​ బసవరాజ్ హిట్నాల్​ విద్యార్థుల విమాన ప్రయాణాన్ని జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. విద్యార్థులకు ఉచిత విమాన ప్రయాణాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు టీచర్ బీరప్పపై స్థానికులు ప్రశంసలు కురిపించారు.

అత్యధిక మార్కులు వచ్చివ విద్యార్థులనే ఎంపిక
అయితే, పాఠశాలలోని పిల్లల్లో ఎవరిని ఈ యాత్రకు తీసుకెళ్లాలని అని ప్రశ్న తలెత్తడంతో బీరప్పకు ఓ ఆలోచన వచ్చింది. దీంతో ఐదు నుంచి ఎనిమిది తరగతుల విద్యార్థులకు ఒక పరీక్షను నిర్వహించారు. ఆ పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన వారిని ఎంపిక చేయాలని నిర్ణయించారు. దీనితో వివిధ తరగతుల నుంచి అత్యధిక మార్కులు సాధించిన 24 మంది విద్యార్థులను ఎంపిక చేశారు. ఇంతకాలం ఆకాశంలో విమానాన్ని చూసి కేరింతలేస్తూ, సంబరపడిపోయే విద్యార్థులు ఈరోజు తమ ప్రధానోపాధ్యాయుడి సహాయంతో విమానాన్ని ఎక్కారు. ఈ విమానంలో విద్యా యాత్రలో భాగంగా విద్యార్థులు, బెంగళూరులో రెండు రోజులు పాటు బస చేసి అనేక పర్యటక ప్రదేశాలు, అధ్యయన కేంద్రాలను సందర్శించారు. డబ్బు గురించి ఆలోచించకుండా విద్యార్థుల ఆనందం కోసం సాయపడినందుకుగాను బీరప్పను అందరు ప్రశంసిస్తున్నారు.

మరికొన్ని పాఠశాల్లో కూడా విమాన యాత్రలు
గత నెలలో శివమొగ్గ తాలుకాలోని లింగాపూర్​ గ్రామంలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు, పాఠశాల అభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులు, తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులను విమానంలో యాత్రకు తీసుకెళ్లారు. ఆ గ్రామంలోని బడిలో మొత్తం 36 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. అందులో 6వ, 7వ తరగతికి చెందిన 10 మంది విద్యార్థులు విమాన ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదించారు.

అంతకు ముందు మహారాష్ట్రలోని అమరావతి జిల్లాలో విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు ఓ 28 మందిని విమానంలో తీసుకెళ్లారు జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు. పాఠశాల పరీక్షలలో మంచి మార్కులు, స్కాలర్​షిప్‌ కోసం నిర్వహించే ఎగ్జామ్స్​లో మెరిట్ సాధించిన విద్యార్థులనే ఇందుకు ఎంపిక చేశారు. దీంతో విమానంలో ప్రయాణించిన విద్యార్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

మరోచోట తూత్తుకుడి జిల్లా పరిధి నజరేత్​లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 'నెల్సన్​ పొన్​రాజ్' ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నారు​. ఆయన పేద పిల్లల ఉన్నత చదువుల కోసం ఎంతో శ్రమిస్తున్నారు. నిరుపేద విద్యార్థులు ఎక్కువగా చదువుతున్న పాఠశాలలను గుర్తించి వాటిని డిజిటలైజ్​ చేస్తున్నారు. ఇలా వారికి కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం కూడా అందిస్తున్నారు. అంతేకాదు విద్యార్థులకు వసతి కల్పించడానికి వీలుగా తన సొంత ఖర్చులతో నూతన భవనాలను నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా 11 మంది ప్రస్తుత విద్యార్థులు, ఏడుగురు పూర్వ విద్యార్థులతో కలిసి ఆయన విమాన ప్రయాణం చేశారు. వారందరిని చెన్నై పట్టణానికి తీసుకెళ్లి వారిలో ఆనందాన్ని నింపారు. అయితే ఇందుకోసం పొన్​రాజ్ దాదాపు రూ.1.50 లక్షలు ఖర్చు చేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

