కర్ణాటక సర్కార్​కు చుక్కెదురు- 'RSS ఈవెంట్ల'పై జారీ చేసిన ఉత్తర్వులపై హైకోర్టు స్టే

ప్రభుత్వ స్థలాల్లో RSS కార్యకలాపాలు నిర్వహించడాన్ని నిషేధిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కర్ణాటక ప్రభుత్వం- స్టే విధించిన హైకోర్టు

Karnataka High Court
Karnataka High Court (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 28, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
HC Halts Karnataka Govt Orders : ప్రభుత్వ భవనాల్లో, స్థలాల్లో రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్​ (ఆర్​ఎస్​ఎస్​) సభలు, సమావేశాల నిర్వహణకు ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలన్న కర్ణాటక సర్కార్‌ ఆదేశాలపై హైకోర్టు తాత్కాలికంగా స్టే విధించింది. ఇంతకు ముందు ఆర్​ఎస్​ఎస్​ కార్యకలాపాలపై కర్ణాటకలో నిషేధం విధించాలంటూ సీఎం సిద్ధరామయ్యకు మంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గే లేఖ రాశారు. దీనితో సిద్ధరామయ్య ప్రభుత్వం ఈ నెల 18న ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అనుమతి లేకుండా 10 మందికి మించి ప్రభుత్వ ప్రాంగణాల్లో ఆర్​ఎస్​ఎస్​ సమావేశాలు నిర్వహించడం చట్టవిరుద్ధం అని ప్రకటించింది.

ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం
ఈ ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ హుబ్బళ్లిలోని పునస్థేన్​ సేవా సంస్థ కర్ణాటక హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఈ పిటిషన్​ను జస్టిస్ ఎం.నాగప్రసన్న సింగిల్ జడ్జ్ బెంచ్ విచారణ చేసింది. పిటిషనర్ తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది అశోక్​ హరనహళ్లి తన వాదనలు వినిపిస్తూ, "ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు, రాజ్యాంగం ఇచ్చిన ప్రాథమిక హక్కుపై పరిమితులు విధిస్తోంది. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం, పార్కులో పార్టీ మీటింగ్ జరిగినా అది చట్టవిరుద్ధమైన సమావేశం అయిపోతుంది. రాష్ట్రంలో పోలీసు చట్టం అమలులో ఉండగా, ప్రభుత్వం ఇలాంటి పరిపాలనా ఉత్తర్వులు జారీ చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? "అని వాదించారు.

ఒక్కరోజు టైమ్ కావాలి!
ఈ వాదనలు విన్న ధర్మాసనం, "ఈ ఉత్తర్వు ద్వారా ప్రభుత్వం ఇంకేమైనా సాధించాలని అనుకుంటుందా?" అని సిద్ధరామయ్య ప్రభుత్వాన్ని సూటిగా ప్రశ్నించింది. అయితే దీనికి సరైన సమాధానం ఇవ్వడానికి ఒక రోజు సమయం కావాలని ప్రభుత్వ న్యాయవాదులు కోరారు.

ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న తరువాత హైకోర్టు- కర్ణాటక ప్రభుత్వం, హోం శాఖ, డీజీపీ, హుబ్బలి పోలీస్​ కమిషనర్​లకు నోటీసులు జారీ చేసింది. "రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 19(1)(ఏ), ఆర్టికల్ 19(1)(బి) కింద కల్పించిన ప్రాథమిక హక్కులను కర్ణాటక ప్రభుత్వం హరించిందని హైకోర్టు తన ఉత్తర్వులో పేర్కొంది. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులో అనుమతి లేకుండా 10 మంది గుమిగూడితే అది నేరమని ఉంది. అంటే రోడ్లు, పార్కులు, మైదానాలు, సరస్సులు మొదలైన వాటిలోకి కూడా ప్రవేశించకుండా పరిమితులు విధించారు. రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కును ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు ద్వారా తీసివేయలేం. అందువల్ల ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుపై స్టే విధిస్తున్నాం. తదుపరి విచారణను నవంబర్​ 17కు వాయిదా వేస్తున్నాం" అని హైకోర్టు పేర్కొంది.

రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్​ సంఘ్‌ ఏర్పడి 100 ఏళ్లు పూర్తయిన నేపథ్యంలో భారీస్థాయిలో కవాతులు నిర్వహించాలని కర్ణాటక రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులు భావించారు. ఇదే సమయంలో కాంగ్రెస్ నేత, మంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గే ఆర్​ఎస్​ఎస్​ కార్యకలాపాలపై రాష్ట్రంలో నిషేధం విధించాలంటూ సీఎం సిద్ధరామయ్యకు లేఖ రాశారు. దీనితో సిద్ధరామయ్య సర్కార్​ ఈ నెల 18న సదరు ఉత్తర్వు చేసింది. ఇది కర్ణాటకలో రాజకీయ రగడకు దారితీసింది. రాష్ట్రంలో ఆర్​ఎస్​ఎస్​ను నిషేధించడమే లక్ష్యంగా సిద్ధరామయ్య ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని బీజేపీ నేతలు ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ ఓ సంస్థ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేసింది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులపై స్టే విధించిన హైకోర్టు, తదుపరి విచారణను వాయిదా వేసింది.

