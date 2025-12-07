వారసత్వం కోసం గవర్న్మెంట్ జాబ్కు గుడ్బై- దివ్యాంగుడు ప్రతిభకు నేషనల్ అవార్డు!
25 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తున్న దివ్యాంగుడు- అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న పుండలిక
Published : December 7, 2025 at 4:57 PM IST
Handicapped Selected for National Award: ఆయన పుట్టుకతోనే దివ్యాంగుడు, పైగా కుటుంబంలో పేదరికం. అయిన్నప్పటికీ తను కష్టపడి చదవుకుని మాస్టర్స్ డిగ్రీ, బీఎడ్ డిగ్రీ పొందారు. తన చదువు పూర్తయ్యాక టీచర్గా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కూడా వచ్చింది. కానీ, దానిని వద్దనుకుని కుటుంబానికి వారసత్వంగా వస్తున్న కళ అయిన కుండల తయారీని కొనసాగించాలనుకున్నారు. అంతేకాకుండా 25 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పించడం ద్వారా ఆయన అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు. తాను సాధించిన విజయాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి జాతీయ అవార్డుకు కూడా ఎంపికయ్యారు. ఇంతకీ ఎవరు ఆయన? ఆయన కథేంటి? అని తెలుసుకోవాలంటే స్టోరీ చదవాల్సిందే!
పూర్వీకుల వృత్తి కొనసాగించాలని!
కర్ణాటకలోని ఖానాపుర తాలూకాలో దుక్కరవాడి గ్రామానికి చెందిన మనోహర్, విమలాబాయి దంపతులకు పుండలిక కుంబార రెండో కుమారుడు. పోలియో కారణంగా పుట్టుకతోనే శారీరక దివ్యాంగుడు. తనకు ఒక సోదరి, ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నారు. కుండల తయారీ అనేది పుండలిక పూర్వీకుల పని. ప్రారంభంలో, వాళ్లు కుండలు, దీపాలు వంటి సంప్రదాయ మట్టి వస్తువులను తయారు చేసేవారు. అది వాళ్లు తినడానికి, బట్టలకు మాత్రమే సరిపోయేది. అయినా, తన తల్లిదండ్రులు ఆయన్ను కష్టపడి చదివించారు. తను కర్ణాటక విశ్వవిద్యాలయం నుంచి మరాఠీలో డీఎడ్, బీఎడ్, ఎంఏ చేశారు.
తరువాత, 2020లో ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా ఉద్యోగం పొందారు. అనంతరం డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కోసం పిలిచిన్నప్పుడు, పుండలిక వెళ్లలేదు. తను పనికి వెళ్తే, వాళ్ల పూర్వీకుల చేతిపనులు, గ్రామీణ కళలు నాశనం అవుతాయని భావించారు. దాంతో తన పూర్వీకుల వృత్తిని కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తాను కేవలం కుండలు చేస్తే అది అంతగా లాభం చేకూర్చదని తెలిసి, వాటితో పాటు ఆకర్షణీయమైన మట్టి కళాకృతులను తయారు చేయాలని అనుకున్నారు.
15 వేల నుంచి 3 లక్షల వరకు!
కుండల తయారీ తను చిన్నపటి నుంచి చూస్తున్నదే అయినా, తనకు అందులోని ఆధునికత తెలియదు. అందుకే, ప్రారంభంలో ఆయన ఖానాపుర్ కుండల శిక్షణా కేంద్రంలో ప్రాథమిక శిక్షణ పొందారు. తరువాత, బెంగళూరులోని క్రాఫ్ట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ కర్ణాటక సెంటర్లో యంత్రాలను ఉపయోగించి వస్తువులను తయారు చేయడం, టెర్రకోట, నైతిక కళ, మట్టి కళాకృతులను చేతితో సులభంగా తయారు చేయడంలో నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకున్నారని పుండలిక చెప్పారు. ప్రారంభంలో ఐదుగురు వ్యక్తులతో కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. మొదటి నెలలో 15 వేల రూపాయలు సంపాదించారు. ఇప్పుడు, టర్నోవర్ నెలకు 3 లక్షలు, తన గ్రామంలో 25 మందికి పైగా పని ఇచ్చారు. ప్రతి వ్యక్తికి నెలకు కనీసం 15 వేల రూపాయల జీతం లభిస్తుందని కళాకారుడు పుండలిక కుంబార ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.
400 కంటే ఎక్కువ మట్టి వస్తువులు
వివిధ రకాల గృహోపకరణాలు, అలంకరణ వస్తువులు, విగ్రహాలు, బొమ్మలు, పూజా పరికరాలు లాంటివి ఆధునిక జీవనశైలికి అవసరమైన వస్తువులు చాలా అందంగా ఉంటాయని ఆయన చెప్పారు. తాగునీటి కుండలు, వంట పాత్రలు, టీ తాగే గ్లాసులు, ప్లేట్లు, అలంకార కుండలు, వేలాడే గొలుసులు, పూల కుండలు, స్టవ్లు, కటింగ్ కుండలు, పూల కుండలు, జగ్గులు, గ్లాసులు, కప్పులు, టీపాట్లు, గంటలు, చిన్న మినార్లు, ధూపం బర్నర్లు, తాబేళ్లు, పిల్లులు, వివిధ పక్షి, జంతువుల ముఖాల కళాఖండాలు, గోడ చేపలు, సూర్య గుర్రాలు, ఏనుగులు, దీపాలు, కార్తీక దీపాలు, నాటే యంత్రాలు, తులసి కుండలు, పెరుగు కుండలు 400 కంటే ఎక్కువ మట్టి వస్తువులను తయారు చేసి విక్రయిస్తారని, అలాగే వాటి ధర రూ.15 నుంచి రూ.20,000 వరకు ఉంటుందని తెలిపారు.
ఆదియోగి శివుడు, గణేశుడు, బుద్ధుడు, బసవేశ్వరుడు, స్వామి వివేకానంద, శివాజీ వివిధ దేవుళ్లు, గొప్ప వ్యక్తుల అందమైన విగ్రహాలను కస్టమర్ల డిమాండ్ ప్రకారం తయారు చేస్తారని చెప్పారు. హంపిలోని నరసింహ, కాంతారా దేవి విగ్రహాలు పుండలిక సృష్టించిన అత్యంత ఆకర్షణీయమైన కళాఖండాలలో కొన్ని, ఇక్కడ తయారు చేసిన రంగురంగుల నాణేలకు కూడా చాలా డిమాండ్ ఉందని అన్నారు.
దేశ విదేశాలకు కళాకృతులు
పుండలికకు పోలియో కారణంగా శరీరం సహకరించక పోయినా ఇంట్లో కూర్చోలేదు. తన పరిస్థితిని అధిగమించి తన కళను సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. కళాకృతులు తయారు చేయడంతో పాటు, వ్యాపారవేత్త లక్షణాలను కూడా ఆయన పెంపొందించుకున్నారు. దుక్కరవడిలోని తన ఇంటికి కస్టమర్లు వచ్చి వారికి అవసరమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తున్నారని చెప్పారు. కర్ణాటక, గోవా, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, గుజరాత్, కేరళ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ఇది మాత్రమే కాదు, గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా, అంతర్జాతీయ కొరియర్ ద్వారా అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా ఇంగ్లాండ్లకు మట్టి కళాకృతులను పంపడం ద్వారా తన వ్యాపారాన్ని విస్తరించారని అన్నారు.
అందుకున్న అవార్డులు
పుండలిక కళకు గుర్తింపుగా, 2019లో కార్మిక శాఖ నుంచి బెళగావి జిల్లా స్థాయి శ్రమ సమ్మాన్, 2024లో క్రాఫ్ట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కమలాదేవి చటోపాధ్యాయ విశ్వకర్మ రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డు, 2022లో రోటరీ ఇ క్లబ్ ఆఫ్ బెళగావి నుంచి రోటరీ వొకేషనల్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు, 2023లో క్రాఫ్ట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తెలంగాణ అవార్డు, 2023లో మహారాష్ట్ర నుంచి కెప్టెన్ అబా పాటిల్ ఫౌండేషన్ దివ్యాంగ్ వొకేషనల్ అవార్డు 2025లో బెళగావిలోని లోక్ప్రియ జనసేవా సంస్థ నుంచి ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ అవార్డును అందుకున్నారు. పుండలిక తయారు చేసిన నరసింహ విగ్రహం 2024 సెంట్రల్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ స్పెషల్ మెన్షన్డ్ నేషనల్ అవార్డుకు ఎంపికైంది. అలాగే ఆయన డిసెంబర్ 8న రాష్ట్రపతి భవన్లో రాష్ట్రపతి నుంచి అవార్డును అందుకోనున్నారు.