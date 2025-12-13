సర్కార్ బడి విద్యార్థుల ట్రిప్- బస్సులో కాదండోయ్- ఏకంగా విమానంలోనే!
మొదటి సారి విమాన ప్రయాణం- ఆనందంలో విద్యార్థులు
Published : December 13, 2025 at 12:40 PM IST
School Students Plane Trip : ఎప్పుడు చూసినా ఆ నాలుగు గోడల మధ్యలో, బ్లాక్ బోర్డ్పై చెప్పే పాఠాలు చదువుకోవడం కన్నా నిజ జీవితానికి సరిపోయే జ్ఞానాన్ని పొందడం ముఖ్యం. అందుకుగాను ప్రపంచాన్ని చూడాలి అంటున్నారు కర్ణాటకలోని ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు. దానికోసం పిల్లలందరినీ విద్యా యాత్ర పేరుతో విమానం ఎక్కించి మరీ బెంగళూరుకు తీసుకువెళ్లారు.
కర్ణాటకలోని శివమొగ్గ, చిక్కమగళూరు జిల్లాల సరిహద్దులో ఉన్న లింగాపుర్ గ్రామంలో ఒక ప్రభుత్వ ఉన్నత ప్రాథమిక పాఠశాల ఉంది. అందులో మొత్తం 36 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. వీరిలో 6, 7 తరగతులకు చెందిన వారు మొత్తం 10 మంది విద్యార్థులు విమాన ప్రయాణం చేశారు. దీని ద్వారా పిల్లలకు విభిన్నమైన అనుభవాన్ని అందించారు ఉపాధ్యాయులు.
మొదటి విమాన యాత్ర
దీని గురించి విద్యార్థిని దీక్షిత మాట్లాడుతూ, "మేమంతా మూడు రోజుల విద్యా యాత్ర చేశాం. ఈ యాత్ర విమానంలో జరిగినందుకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. మా కుటుంబంలో విమానంలో ప్రయాణించిన మొదటి వ్యక్తిని నేనే అని చెప్పడానికి మరింత సంతోషంగా ఉంది. మేమందరం విమానం కిటికీ దగ్గర కూర్చుని ప్రయాణించాం. విమానం టేకాఫ్ అయినప్పుడు, మాకు ఆసక్తి, భయం రెండూ అనిపించింది. కిటికీలోంచి భూమిని చూసినప్పుడు, ఆ దృశ్యం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఇళ్లు, చెట్లు, మొక్కలు చాలా చిన్నగా కనిపించాయి. నేను భవిష్యత్తులో పైలట్ కావాలని అనుకుంటున్నాను. నా తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, మాకు ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు" అని చెప్పింది.
"గతంలో ఒకసారి మా పాఠశాల పిల్లలను విమానాశ్రయానికి తీసుకువెళ్లాం. కానీ, మమ్మల్ని విమానాశ్రయంలోకి అనుమతించలేదు. తరువాత, దూరం నుంచి చూశాం. మేం అక్కడికి వెళ్లినప్పుడు, మమ్మల్ని లోపలికి అనుమతించకపోవడం బాధగా అనిపించింది. పాఠశాల, పాఠశాల అభివృద్ధి, పర్యవేక్షణ కమిటీ(ఎస్డీఎమ్సీ), తల్లిదండ్రులకు విమాన ప్రయాణాన్ని మా కలగా చెప్పినప్పుడు, వారందరూ సంతోషించారు. మేం దీని కోసం ప్లాన్ చేసుకుని మూడు రోజుల పర్యటనకు వెళ్లాం. విమానంలో ప్రయాణించడం మాకు ప్రత్యేకమైనది. మేమంతా ఎంతో ఉత్సాహంగా, అదే సమయంలో కొంచెం భయంతో ప్రయాణించాం. అలాగే ముందుగానే పిల్లల కోసం విండో సీట్లు బుక్ చేశాం"
- రూప్శ్రీ, ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు
మరపురాని అనుభవాలు
అంతే కాకుండా విమానంలో అన్ని నియమాలను పాటించామని రూప్శ్రీ అన్నారు. టేకాఫ్ ల్యాండింగ్ అనుభవం మరపురానిది, మేఘాలు కదులుతున్నప్పుడు చూసే అనుభవం బాగుందని అన్నారు. తర్వాత బెంగళూరులోని విశ్వేశ్వరయ్య మ్యూజియం, ప్లానిటోరియం, విధానసౌధకు వెళ్లారని తెలిపారు. ఈ ప్రదేశాలన్నింటినీ సందర్శించిన తర్వాత, ఫన్ వరల్డ్కు వెళ్లి, తిరిగి వచ్చేటప్పుడు, పిల్లల్ని రైలులో తీసుకువచ్చామని అన్నారు. పిల్లలు కూడా దీన్ని ఆస్వాదించారని చెప్పారు. ఈ ప్రయాణం పిలల్లో టెక్నాలజీపై అవగాహనను పెంచిందని, అందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. తల్లిదండ్రులు, ఎస్డీఎమ్సీ సభ్యులు, ఉపాధ్యాయులు దీనికి సహాయం చేశారని తెలిపారు.
పిల్లలకు ప్రేరణగా ఉండాలని
మరో ఉపాధ్యాయురాలు మీనాక్షి మాట్లాడుతూ, "వందసార్లు వినడం కంటే ఒక్కసారి చూడటం మేలు అన్నట్లుగా, మేం మా పాఠశాలలోని విధ్యార్థులను విమానంలో విద్యా యాత్రను తీసుకువెళ్లాం. దీనికి మా ప్రయాణ అనుభవాలే స్ఫూర్తి. మా యాత్రకు ప్రధాన కారణం మా జిల్లాలో విమానాశ్రయం ఉండటమే. ఇది పాఠశాలలోని ప్రతి ఒక్కరినీ విమాన ప్రయాణానికి తీసుకువెళ్లేందుకు సాయపడింది. పిల్లలు ఇప్పటి వరకు రోడ్డుపై ఎన్నో ప్రయాణాలు చేశారు. కానీ, విమాన ప్రయాణం మాత్రం చేయలేదు. అందుకే ఇప్పుడు విమాన ప్రయాణానికి అవకాశం కల్పించాం. పిల్లల్ని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడానికి ప్రేరేపించాలనే ఉద్దేశ్యంతో మేం ఈ విమాన ప్రయాణాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. ఇది వారి జీవితంలో ఉన్నత లక్ష్యాలను సాధించడానికి సహాయపడుతుందనే సంకల్పంతో ఇలా చేశాం" అని ఆమె తెలిపారు.