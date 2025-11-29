ETV Bharat / bharat

కాంగ్రెస్ సర్కార్ ప్రజలను గాలికొదిలేసి- రిసార్ట్ రాజకీయాలు చేస్తోంది: కుమారస్వామి

రైతుల బాధలు మరిచి అల్పాహార సమావేశాలు- జేడీఎస్ నేత కుమారస్వామి విమర్శలు

Published : November 29, 2025 at 9:54 PM IST

Time Wasting Tussle : కర్ణాటక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో నాయకత్వ పోరు ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో నాయకత్వ సంక్షోభం మరింత తీవ్రమవుతోందని జనతాదళ్ (సెక్యులర్) పార్టీ నేత హెచ్​డీ కుమారస్వామి విమర్శించారు. సీఎం సిద్ధరామయ్య, డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ రాష్ట్రంలోని సమస్యలను పక్కనపెట్టి అధికార పంచాయతీలోనే మునిగిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్‌లో ఐక్యత చూపించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నప్పటికీ, అంతర్గతంగా గ్రూపు రాజకీయాలు తీవ్ర స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.

"కాంగ్రెస్‌లో స్నాక్స్ సర్వ్ చేయడానికి కూడా హైకమాండ్ జోక్యం అవసరమన్న మాట నిజమే అనిపిస్తోంది. అమలు చేయలేని హామీలతో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం వాటి అమలుకు కృషి చేయటం మాని సీఎం కుర్చికోసం పోటీపడుతోంది. కేవలం 2.5 సంవత్సరాల్లోనే కుర్చీ కోసం రెండు గ్రూపులుగా చీలిపోయింది. ఎమ్మెల్యేలను రిసార్ట్లలో ఉంచి వారికి కాపాలా కాస్తూ రిసార్ట్ రాజకీయాలు చేస్తోెంది. రాష్ట్ర పరిస్థితిని అధోగతికి తీసుకెళ్తూ, సీఎం-డిప్యూటి సీఎం బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మీటింగులు, హైకమాండ్ సమావేశాలు, ఆలయ సందర్శనలతో సమయం వృథా చేస్తున్నారు."

- కుమారస్వామి, జేడీ(ఎస్) పార్టీ అధ్యక్షుడు

తీవ్ర సంక్షోభంలో రైతులు :జేడీ(ఎస్) పార్టీ
రాష్ట్రంలో రైతులు తీవ్ర సంక్షోభంలో ఉన్నారని జేడీ(ఎస్) పార్టీ ఆరోపించింది. పంటలకు మద్దతు ధర లేక, చెరకు-మొక్కజొన్న ధరలు పూర్తిగా పడిపోవటంతో రైతులు నిరుపేదలుగా మారిపోవటం చాలా బాధాకరమైన విషయం అని పార్టీ విమర్శించింది. ధరల పెరుగుదల, మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగు పరచకపోవటం వలన ప్రజలు అవస్థలు ఎదుర్కోవటం బాధించే విషయం అని తెలిపింది. వేలాది ప్రభుత్వ పాఠశాలల మూసివేత, అభివృద్ధి లేకపోవటంతో ప్రజలు నిరాశాచెందుతున్నారని జేడీ(ఎస్) విమర్శించింది. అయినా ప్రభుత్వం ఈ సమస్యలను పట్టించుకోకుండా అధికార పోరులోనే ఆటలాడుతోందని విమర్శలు గుప్పించింది.

క్లారిటి ఇచ్చిన సిద్ధరామయ్య
మరోవైపు, బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మీటింగ్ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య ,ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్​ ఇద్దరూ కలిసి మీడియా ముందుకు వచ్చి, తమ మధ్య ఎలాంటి గందరగోళం లేదన్నారు. పార్టీ హైకమాండ్ తీసుకునే ఏ నిర్ణయాన్నైనా పాటిస్తామని, దానికి కట్టుబడి ఉంటామని ప్రకటించారు. ఈ మీటింగ్‌లో వారు 2028 అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో పార్టీని తిరిగి అధికారంలోకి తెచ్చేలా కృషి చేస్తామని తెలిపారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై కూడా చర్చించామని తెలిపారు.ఈ సమావేశం కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీ కేసీ వేణుగోపాల్ సూచన మేరకు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వివాదాలు కర్ణాటక రాజకీయాల్లో మరిన్ని మలుపులు తిప్పే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

