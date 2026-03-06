'16 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియాపై బ్యాన్'- ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

ETV Bharat / bharat

Social Media Ban for Under 16 : కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య సంచలన ప్రకటన చేశారు. రాష్ట్రంలోని 16 ఏళ్లలోపు పిల్లల సోషల్ మీడియా వాడకంపై నిషేధం విధిస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. పిల్లలు మొబైల్ ఫోన్ వ్యసనం బారినపడకుండా అడ్డుకోవడానికే ఈ చర్యను చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. శుక్రవారం ఉదయం కర్ణాటక అసెంబ్లీలో రాష్ట్ర బడ్జెట్‌పై ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య ప్రసంగించారు. ఆయన రాష్ట్ర బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టడం ఇది 17వ సారి. కర్ణాటకలో ఎక్కువసార్లు బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టిన నేతగా ఆయన రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. ఇక భారతదేశంలో ఎక్కువసార్లు రాష్ట్ర బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టిన నేతల జాబితాలో రెండో స్థానంలో నిలిచారు.

