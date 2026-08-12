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గుట్కా, పాన్​ మసాలాపై బ్యాన్​- ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తనిఖీలు

ఆగస్టు 10న ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్‌ జారీ- ఏడాది పాటు అమల్లో ఉండనున్న ఆదేశాలు- రూల్స్​ అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవంటున్న ప్రభుత్వం

Karnataka Government Bans Gutka
పొగాకుపై నిషేధం విధించిన కర్ణాటక ప్రభుత్వం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2026 at 7:05 PM IST

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Karnataka Govt Bans Gutka Paan Masala : గుట్కా, పాన్‌ మసాలాతో పాటు పొగాకు, నికోటిన్‌ కలిగిన ఇతర నిషేధిత ఉత్పత్తులపై కర్ణాటక ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు చేపట్టింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వీటి తయారీ, నిల్వ, రవాణా, పంపిణీ, విక్రయాలను పూర్తిగా నిషేధించింది. ప్రజారోగ్యానికే ప్రాధాన్యతనిస్తూ 'ఫుడ్‌ సేఫ్టీ అండ్‌ స్టాండర్డ్స్‌ యాక్ట్‌-2006' నిబంధనల ప్రకారం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఆహార భద్రతా అధికారుల ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక తనిఖీలు, దాడులు నిర్వహిస్తున్నారు.

2011'లోని నిబంధన 2.3.4 ప్రకారం పొగాకు, నికోటిన్ కలిగిన ఉత్పత్తుల అమ్మకం, పంపిణీని నిషేధిస్తూ ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్‌ను జారీ చేసింది. నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసిన తేదీ నుంచి ఏడాది పాటు ఈ నిషేధం అమల్లో ఉండనుంది. ఈ సమయంలో ఏదైనా ప్రాంతంలో పొగాకు లేదా నికోటిన్ కలిగిన నిషేధిత ఉత్పత్తుల తయారీ, నిల్వ లేదా అమ్మకాలు కనిపిస్తే, వెంటనే సంబంధిత ఆహార భద్రతా అధికారులకు సమాచారం అందించాలని ఆహార భద్రత, ఔషధ నియంత్రణ శాఖ ప్రజలను కోరింది.

Karnataka Government Bans Gutka
గుట్కా, పాన్​ మసాలా నిషేధంపై ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు (ETV Bharat)

మాదకద్రవ్య రహిత కర్ణాటకను తీర్చిదిద్దడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం
కాగా, మాదకద్రవ్య రహిత కర్ణాటకను తీర్చిదిద్దడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ ఇదివరకే స్పష్టం చేశారు. కొద్దిరోజుల క్రితం బెంగళూరులో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో నషా ముక్త్ భారత్​ అభియాన్​ గురించి ప్రస్తావించారు. మత్తు పదార్థాలు కలిపిన పాన్​ మసాలా, గుట్కాలు విక్రయించడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వీటి ఉత్పత్తుల్లో మత్తు పదార్థాలు కనిపిస్తే రాష్ట్రంలో వీటిని పూర్తిగా నిషేధిస్తామని హెచ్చరించారు. డ్రగ్స్​ వ్యసనానికి వ్యతిరేకంగా సాగుతున్న పోరాటంలో యువత భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు.

గుట్కా బ్యాన్​ చేసిన మరో రాష్ట్రం
ఇదిలా ఉండగా, పొగాకు ఉత్పత్తులపై ఒడిశా ప్రభుత్వం కూడా బ్యాన్​ విధించింది. నికోటిన్‌ కలిగి ఉండే గుట్కా, పాన్‌ మసాలా, జర్దా, ఖైనీ వంటి ఉత్పత్తుల తయారీ, విక్రయం, నిల్వ, రవాణాపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పూర్తి స్థాయిలో నిషేధం విధిస్తున్నట్లు ఇదివరకే పేర్కొంది. పొగాకు ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉండాలని, పొగాకు రహిత రాష్ట్రంగా ఒడిశాను తీర్చిదిద్దేందుకు సహకరించాలని పౌరులకు విజ్ఞప్తి చేసింది. 42 శాతానికి పైగా పౌరులు సిగరెటేతర పొగాకును వినియోగిస్తున్నట్లు ఓ సర్వేలో తేలిడంతో ఒడిశా ప్రభుత్వం పౌరుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

'పెరిగిన పొగాకు వినియోగం'- నివేదికలో కీలక విషయాలు
ఇదిలా ఉండగా, ప్రధానమంత్రి ఆర్థిక సలహామండలి ఇటీవల విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం, దేశంలో పొగాకు వినియోగం వేగంగా విస్తరిస్తోంది. దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నట్లు పేర్కొంది. వీటి వినియోగం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. గత దశాబ్ద కాలంలో 34% పెరిగిందని, పొగాకు వినియోగం ఇప్పుడు అన్ని ప్రాంతాలకు వ్యాపించిందని నివేదికలో తెలిపింది. గ్రామీణప్రాంతాల్లో గుట్కా, ఆకు రూపంలో ఉన్న పొగాకు వినియోగం, అలాగే, పట్టణ ప్రాంతాల్లో సిగరెట్‌ వాడకం ఎక్కువ వృద్ధిచెందిందని వివరించింది. గుట్కా వినియోగం ఎక్కువగా ఉత్తర్‌ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, బిహార్, రాజస్థాన్‌, ఛత్తీస్‌గఢ్లలో ఉందని తెలిపింది. దేశవ్యాప్తంగా పేద కుటుంబాల్లోనే పొగాకు వినియోగం అత్యధికంగా ఉందని, తమ నెలవారీ తలసరి వ్యయంలో అధిక మొత్తాన్ని పొగాకు కోసం ఖర్చు చేస్తున్నాయని నివేదిక పేర్కొంది. అయితే, పొగాకు వినియోగం అనేది ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరమని, ప్రభుత్వాలు టీవీల్లో ఇతర ప్రచార మాధ్యమాల్లో ప్రచారం చేస్తున్నప్పటికీ పొగాకు వినియోగం మాత్రం పెరిగిపోతోందని నివేదిక ఆధారంగా తెలుస్తోంది. ఏటా దేశ వ్యాప్తంగా 13 లక్షలమంది దీని వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నట్లు అంచనా.

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